Опытный педиатр отвечает на вопросы, которые вы постеснялись задать участковому врачу

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Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Макаршина. Уже 20 лет я работаю педиатром в Санкт-Петербурге, а последние 2 года веду блог, где даю полезные советы. Я стараюсь предоставить родителям информацию, которую бывает сложно получить от участкового врача. А самые главные мои задачи – научить мам и пап принимать осознанные решения и объяснить им, для чего назначается то или иное лечение.

Думаю, что среди читателей AdMe.ru найдется немало родителей, которым будет интересно получить нестандартные советы от педиатра.

«Красное горло» — это не диагноз

«У вас красное горло», – говорит педиатр. Давайте разберемся, что же это значит. При внедрении вируса происходит воспаление: расширяются сосуды, слизистые становятся более яркого цвета, чем обычно. Это нормальное состояние при ОРВИ, оно не требует лечения, если нет других симптомов. Когда же требуется наше вмешательство? При сильной боли в горле, когда ребенок с трудом глотает слюну. Обычно это случается при остром бактериальном тонзиллите.

Односторонняя сильная боль в горле. Она может быть признаком паратонзиллярного абсцесса. В этом случае необходим срочный осмотр ЛОР-врача.

боль в горле. Она может быть признаком паратонзиллярного абсцесса. В этом случае необходим срочный осмотр ЛОР-врача. Умеренная боль в горле в течение 2–3 дней – обычный спутник ОРВИ. При этом ребенок хорошо пьет и не отказывается полностью от еды. Для облегчения симптомов можно использовать полоскания или спреи с противовоспалительными препаратами. Но если горло не болит, не надо лечить его цвет.

Основные правила при лихорадке

Нужно чаще поить ребенка. Количество жидкости должно быть такое, чтобы у больного была светлая моча.

Жаропонижающие даются не для того, чтобы сбить температуру до нормы, а для уменьшения дискомфорта ребенка, для обезболивания и снижения потерь жидкости. Главное, не переусердствовать. Неистовое желание увидеть на градуснике 36,6 °C приводит к передозировке жаропонижающих , что гораздо опаснее самой лихорадки. Если было 39,6 °C, а стало 38 °C, этого вполне достаточно.

, что гораздо опаснее самой лихорадки. Если было 39,6 °C, а стало 38 °C, этого вполне достаточно. Разрешенные препараты для детей — это парацетамол и ибупрофен. Не берите дозу по инструкции, научитесь самостоятельно рассчитывать ее, исходя из веса ребенка, это несложно. Или попросите посчитать врача.

Так ли необходимы вирус-блокеры

Об этих «чудо-пакетиках» я впервые услышала от пациентов, купивших их за рубежом. Но уже в прошлом году японская новинка получила широкое распространение – я постоянно вижу детей с вирус-блокерами. Чтобы разобраться, как действуют эти штуки, пришлось переводить японские документы. Выяснилось, что вирус-блокер – просто пакетик с перфорацией, в который запечатан диоксид хлора. Это средство для обеззараживания воды в бассейнах, отбеливания целлюлозы, дезинфекции медицинских инструментов и даже питьевой воды. Эффективность его газообразной формы практически не изучена. Кроме того, мы не знаем концентрацию диоксида хлора в окружающем ребенка пространстве, когда надеваем на него этот пакетик. Поэтому мы не можем гарантировать как минимум его безопасность.

Детям не нужны антибиотики в инъекциях

Постоянно вижу, как детям выписывают уколы антибиотиков. Кто получал цефалоспорины в инъекциях, знает, как это больно (даже на новокаине или лидокаине). Даже взрослым людям кажется, что их изнутри режут стеклом. А ведь медики часто советуют вводить детям антибиотик на воде, боясь острой аллергической реакции на анестетик. Исследования говорят, что в уколах нет никаких преимуществ. Прием лекарства через рот не менее эффективен в случаях легкой и средней степени тяжести течения инфекции. Внутривенный путь введения оправдан у детей с тяжелым течением болезни, поскольку позволяет быстро создать нужные концентрации лекарства в организме. Психологическая травма ребенка — вот что надо ставить на первое место. Психологи говорят, что болезненное лечение сильно отражается на психике малыша, подрывает доверие к миру и веру в родителей, которые «не смогли защитить».

Стоит ли увлекаться промыванием носа

Нужно не просто залить в нос солевой раствор, а полностью удалить всю слизь. Когда ребенок здоров, промывать нос нужно только после посещения детского учреждения или общественных мест, когда слизистую долгое время атаковало множество вирусов и бактерий. Промывание становится актуальным при заболевании верхних дыхательных путей. Эта процедура хотя и не ускоряет выздоровление, но приносит облегчение симптомов, уменьшение заложенности носа и снижает потребность в сосудосуживающих каплях. С точки зрения эффективности предпочтительнее слабый гипертонический раствор 1,5–3 %: он лучше разжижает слизь и уменьшает заложенность носа. Важно помнить, что детям до года подобные растворы не рекомендованы.

Из-за чего в ухе появляется серная пробка

Главная задача серы — защита кожи слухового прохода от инфицирования и пересушивания. Наружу она выводится самостоятельно, и это именно та сера, которую мы видим в ушной раковине и убираем при мытье и чистке ватными палочками. Но иногда что-то идет не так, и в наружном слуховом проходе образуется пробка. Основными причинам ее появления называют: склонность к аллергии (сера становится более сухой и плохо выходит наружу);

грубую и слишком частую чистку ушей ватными палочками (количество серы увеличивается в ответ на раздражение);

постоянное использование наушников или слуховых аппаратов. Пациенты жалуются на чувство заложенности уха, иногда — на распирание, боль или снижение слуха. Совсем маленькие дети могут теребить ушную раковину, не в силах объяснить, что их беспокоит. Во всех этих случаях надо обращаться к ЛОР-врачу, который удалит пробку с помощью промывания, отсоса или специального инструмента.

Почему у ребенка возникают темные круги под глазами

Темные круги могут свидетельствовать о заболевании, но если ребенок в целом здоров, то они могут возникнуть по одной из следующих причин. Физиологические особенности: кожа тонкая, сосудов может быть много, и они расположены близко к поверхности (обычно у мамы или папы есть та же проблема).

Младенческая привычка часто просыпаться по ночам с требованием попить или «повисеть» на груди. Из-за этого окружающая глазное яблоко жировая клетчатка накапливает лишнюю воду (в итоге утром мы получаем припухлость век и синеву).

Недосып, использование гаджетов перед сном, длительное пребывание у компьютера или телевизора, недостаток движения и свежего воздуха, а также хронический стресс, получаемый в семье или в школе.

Можно ли избежать бесконечных соплей в детском саду

В садике ребенок вынужденно пребывает в замкнутом пространстве группы, где у каждого своя, привычная для него и чужая для остальных, микрофлора носоглотки. Любому новому инфекционному агенту, попавшему на слизистые, наша иммунная система объявляет войну. Чтобы натренировать иммунитет, не нужно создавать тепличных условий, мыть квартиру антибактериальными средствами или ограничивать детский круг общения. Понятно, что в эпидемию гриппа тащить ребенка в магазин не стоит, но и отказываться от детского дня рождения, потому что там могут быть больные дети, тоже не надо. Как лучше практиковать естественное закаливание: ходить дома босиком; умываться холодной водой; много гулять; спать в прохладе; позволять ребенку старше 2 лет не надевать варежки, когда он говорит, что ему не холодно.

Почему ребенок просыпается ночью

Парасомнии (эпизоды нарушения поведения во сне) в фазу медленного сна наблюдаются в основном у детей старше 18 месяцев. Беспорядочное пробуждение , когда ребенок хнычет, часто произносит «нет», «уходи». Успокоить малыша практически невозможно. Длится 5–30 минут, может возникать во 2-й половине ночи. Не влияет на качество сна, днем ребенок прекрасно себя чувствует. Это состояние обычно само проходит к 5 годам.

, когда ребенок хнычет, часто произносит «нет», «уходи». Успокоить малыша практически невозможно. Длится 5–30 минут, может возникать во 2-й половине ночи. Не влияет на качество сна, днем ребенок прекрасно себя чувствует. Это состояние обычно само проходит к 5 годам. Ночной страх. Пик — 4–12 лет. Возникает в 1-й трети ночного сна. Ребенок просыпается внезапно с громким криком. Может отмечаться потливость, тахикардия, учащенное дыхание. Ребенок дезориентирован, речь несвязная, может пытаться вскочить с кровати и куда-то бежать, не реагирует на слова и действия родителей. Взгляд обращен «внутрь себя». Успокоившись, быстро засыпает, а утром ничего не помнит.

Пик — 4–12 лет. Возникает в 1-й трети ночного сна. Ребенок просыпается внезапно с громким криком. Может отмечаться потливость, тахикардия, учащенное дыхание. Ребенок дезориентирован, речь несвязная, может пытаться вскочить с кровати и куда-то бежать, не реагирует на слова и действия родителей. Взгляд обращен «внутрь себя». Успокоившись, быстро засыпает, а утром ничего не помнит. Лунатизм. Пик — 8–12 лет. Ребенок может садиться или ползать в кровати, ходить по дому, совершать странные действия. Необходимость обследования и его объем определяет невролог. Может быть назначен видео-ЭЭГ-мониторинг сна или полисомнография. Как правило, редкие, 1–2 раза в месяц, парасомнии обследования не требуют. Но если они повторяются чаще, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Как начать кормить твердой пищей

Нередко мамы боятся, что ребенок подавится, и опаздывают с введением твердого прикорма. Рассказываю, что надо знать. Физиология жевания и глотания ребенка такова, что рвотный рефлекс возникает гораздо раньше, чем кусочек достигнет корня языка.

Во время еды ребенок должен сидеть прямо (никаких «полулежа»).

Пока нет пинцетного захвата и ребенок загребает еду ладошкой, кусочки должны быть в виде соломки, длиной примерно 7–8 см.

Запрещено давать все круглые, гладкие, мелкие продукты: орехи целиком, ягоды, изюм, оливки, попкорн, маленькие мармеладки и леденцы.

В каком возрасте можно начать путешествовать с ребенком

Путешествовать с ребенком можно в любом возрасте, но надо четко понимать цель вашей поездки. Если вы ненадолго летите в Турцию, потому что нашли тур по удачной цене и устали от дня сурка, признайтесь себе честно: вы летите отдыхать с мужем. Не стоит обманывать себя, что море и солнце в течение 12 дней принесут пользу ребенку. Нет ничего плохого в том, что мама хочет новых впечатлений. Надо только продумать, как свести риски для ребенка к минимуму: не заболеть, не допустить перегрева, не обгореть, как обеспечить нормальное питание. Если же вы летите на 3–4 недели и больше, тогда надо продумать, как сделать отдых наиболее комфортным. Отправляйтесь на отдых не в пик жары и массовых отпусков. Например, август — время отдыха европейцев, когда курорты переполнены и многократно возрастает риск получения инфекций.

Чем манту отличается от диаскинтеста

Проба Манту, диаскинтест и прочие диагностические методы делаются не для галочки и не потому что не возьмут в сад, а для ранней диагностики туберкулезной инфекции. Вы имеете право отказаться от пробы, но будьте готовы к общению с фтизиатром. По последним данным, размер пробы Манту нельзя использовать для оценки поствакцинального иммунитета. То есть отрицательная реакция Манту у ребенка, привитого БЦЖ, не говорит об отсутствии иммунитета и неэффективности вакцинации. Диаскинтест у здоровых всегда отрицательный, и неспецифические аллергические реакции на него крайне редки.

Почему дети жалуются на боль в ногах

Многим знакома ситуация: ночь, ребенок-дошкольник (младший школьник) просыпается с плачем и показывает на голень, икры, подколенную ямку, реже на бедро. Болят обычно обе ноги, и именно в покое. Часто этому предшествует большая нагрузка накануне — тренировка или длительная прогулка, а к утру все проходит. В остальном ребенок абсолютно здоров. Это так называемые боли роста. Предполагается, что они связаны с быстрым ростом костей и более медленным темпом роста мышц, сухожилий и нервных волокон. Еще одна гипотеза: низкий болевой порог. Одно известно точно: боли роста проходят в 100 % случаев после 12 лет. Как помочь: делать растяжку после физической нагрузки, а при часто возникающих эпизодах — каждый день перед сном;

принимать теплую ванну перед сном, делать массаж икроножных мышц;

при сильных болях давать ребенку нурофен или парацетамол, обеспечивать достаточное потребление кальция с пищей и прием витамина D.

Из-за чего на зубах могут появиться черные пятна

У некоторых детей на шейной части зуба образуются черные пятна, часто сливающиеся в темную линию. Медики называют это явление налетом Пристли. Что нам известно: это не заболевание зубов или десен, а наличие особого вида бактерий;

черный цвет, вероятно, связан с образованием сульфида железа из сероводорода, который вырабатывают бактерии;

такой налет содержит больше кальция и фосфора, чем обычный бесцветный;

его появление связано с особыми свойствами слюны (много кальция и фосфора, мало глюкозы);

особенности слюны и микрофлоры, которые приводят к образованию налета, также защищают и от кариеса;

чаще встречается у детей, которых никогда не кормили смесью из бутылочки. В настоящее время налет Пристли признан чисто косметической проблемой. Удалить его можно только в кабинете стоматолога, но вполне вероятно, что через какое-то время он появится вновь. У взрослых такая проблема не встречается.

Чек-лист для здоровья зубов

Лечение кариеса мамой до, во время и после беременности: кариесогенные бактерии передаются ребенку «по наследству» .

. Ограничить использование бутылочки с чем-либо, кроме воды, между кормлениями. Компот, смесь, сок — все это не должно быть доступно ребенку в перерывах от одного до другого приема пищи.

Ограничить использование бутылочки после года, в идеале — отучить. Для этого с 8–9 месяцев надо начинать учить ребенка пить из кружки.

Не кормить ночью смесью после года.

Ограничить использование пустышки после года. Доказано, что на прикус влияет сосание пустышки и пальца , если оно сохраняется после 4 лет.

, если оно сохраняется после 4 лет. Сбалансировать питание, ограничить потребление сахара и мучного. Причем плюшки не менее, а может, даже и более вредны для зубов, чем напитки с сахаром. Растворенный в воде сахар довольно быстро смывается слюной, а изделия из теста застревают в зубах, что приводит к более длительному их присутствию в ротовой полости.

Чек-лист для школьника

На что стоит обратить внимание, даже если нет явных проблем. Сразу скажу, что писать про режим дня, правильное питание, ограничение сладких напитков и фастфуда не буду. Я расскажу о тех исследованиях, которые стоит сделать. Клинический анализ крови — раз в год (в основном для исключения дефицита железа).

(в основном для исключения дефицита железа). Уровень ферритина в сыворотке, если есть изменения в анализе крови или признаки латентного дефицита железа.

Уровень витамина D, если есть частые простудные заболевания, необъяснимая сонливость или апатия.

ТТГ (тиреотропный гормон) — скрининг на нарушение функции щитовидной железы. Нужно делать девочкам-подросткам с нарушенным менструальным циклом, детям с избыточным весом и при семейной истории заболеваний щитовидной железы.

Липидный профиль — в 15 лет. Для детей с избыточным весом — раз в 2 года.

ЭКГ — в 15 лет. Детям, занимающимся спортом на серьезном уровне, — ежегодно.

Осмотр офтальмолога — ежегодно.

Осмотр ортопеда: контролируем осанку и стопы раз в год в период активного роста.

Для мальчиков — осмотр уролога в 14–15 лет. Для девочек — осмотр детского гинеколога, когда цикл установится (или не установится в течение 6 месяцев с начала первой менструации).

И в завершение: врачи тоже люди

У нас тоже болеют дети. Я понимаю, каково это, когда у ребенка температура 39 °С шестой день и нет других видимых симптомов болезни. Вам может показаться, что врач уделяет мало внимания вашему ребенку, что он неприветлив с пациентами и не хочет проникнуться серьезностью вашей проблемы. Но это не так. Доктора все понимают, но не все хотят и не все умеют показывать свои чувства. Да, мы такие же люди, и мы не идеальны.

Согласны с подходом доктора Макаршиной? А какие вопросы вам бы хотелось задать педиатру?