16 вещей в США, которые кажутся приезжим дикими и непривычными

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет! Меня зовут Ольга Медведева. Я родилась и выросла в Ростове, а совсем недавно рискнула насовсем переехать в Америку. Теперь наша дружная семья живет в небольшом городке в штате Флорида.

Специально для AdMe.ru я расскажу, как мы вливались в местную действительность и приспосабливались к новым правилам и традициям.

Первым делом в Америке я научилась улыбаться

Многие считают, что американская улыбка наигранная и фальшивая. Не соглашусь. Улыбаются и спрашивают, как дела, здесь практически все. И знаете что? Это совсем не раздражает, как думают многие. В супермаркете тебя встречают улыбкой и желают отличного дня. На пробежке совершенно незнакомые люди интересуются тем, где ты купила эти фантастические кроссовки. И потихоньку начинаешь замечать, что тебе больше не хочется расталкивать локтями людей и кричать: «Эй, подвинься!» Начинаешь извиняться, даже если тебе наступили на ногу, и мир становится немного добрее.

...А потом объяснила местным жителям, как стирать обувь

Болтаем со знакомой, и тут ее взгляд падает на мою обувь. В свойственной всем американцам манере она вскидывает руки к небу и восклицает: «Какие классные новые „томсы“! А я свои в Италии запачкала, потому что мы сто-о-олько ходили пешком». Я ей: «Спасибо большое, конечно, но им уже больше года. Просто я вчера их постирала, и они опять как новенькие». «Постирала? Как?» — почти шепотом спрашивает она. Тут уж настала моя очередь выпучивать глаза. «Просто кинула их в машинку, порошок добавила — и через полчаса достала новехонькие». После этого я прямо где-то под коленками почувствовала, как ее уважение ко мне взлетело на недосягаемую высоту.

До сих пор не могу понять, кто придумывает вопросы в этих анкетах

Вчера начался новый год, и, согласно правилам, нужно было пройти осмотр и переоформить медицинскую страховку. Вначале, как обычно, сбор данных о клиенте. Мне кажется, что всевозможные анкеты очень любимы американцами. — Ваш пол?

— Женский.

— Кем вы себя ощущаете по половому признаку?

— Ээээ... Ну и самое эпичное:



— Вы замужем?

— Да.

— Вы живете с мужем вместе?

— Да.

— Он жив?

— Что?!

Зато сдать документы на загранпаспорт здесь проще простого

Вот так выглядит кабинка для получения загранпаспорта нового поколения с биометрическими данными, если ты подаешь документы... в ресторане. Просто отлично придумано с этими выездными сессиями посольства РФ. Не нужно собирать детей, пристраивать собаку, рыбок, кастрюлю с борщом и тащиться в Вашингтон. Приехал себе в соседний город в русский ресторан, отдал документы и через пару-тройку месяцев получил готовый паспорт. Вот такой у нас портал госуслуг.

Авария на дороге — вовсе не повод для многочасовой пробки

Подъезжаю к светофору на перекрестке, а в этот момент с другой стороны случается авария. У меня еще зеленый загореться не успел, как уже подъехали полицейские. Но это не все. Пока я сходила в супермаркет рядом с этим перекрестком (купила всего 3 вещи, чтобы вы понимали, что я там была совсем недолго), они уже разъезжались. А как же прождать 5–7 часов ГИБДД? А потом часа два заполнять документы? А на следующий день поехать к ним же за справкой для страховой?

Если попросите отправить СМС, вас просто не поймут

Когда мы переехали, я пыталась доконать примерно 20 американцев тем, что просила их отправить СМС (например, с номером телефона или другой нужной информацией). Но ни один из них не понимал, что значит СМС. Выяснилось, что в Америке не используют привычное нам сокращение. У них это или Text Message (текстовое сообщение) или просто Text (текст).

Туалеты в американских кафе — это отдельная тема

Я, честно говоря, не фанат туалетных фоток в кафе, клубах и ресторанах, но это местечко меня заворожило. Видно, что хозяева подошли к оформлению своего заведения с душой. После публикации этого поста подписчики рассказали мне, что в Майами есть кафе, где в женском туалете висит огромный постер художницы Фриды Кало. А в одном из крупных торговых центров, оказывается, можно помыть ручки с видом на город примерно с 30-го этажа.

Новый год можно отмечать и рядом с пальмами

Вообще Рождество и Новый год во Флориде — забавная штука. Все украшают дома, наряжают пальмы и елки, а вечерком едут на пляж сделать фотку в красной шапке на фоне заката. Прошлый Новый год вышел забавным, потому что мы подарили соседям по бутылке водки. Для них это был шок. А в этом году в 23:30, когда мы нарядные таскали тазики с салатами на стол, в дверь постучали. Нестройная толпа соседей удивилась нашему еще трезвому виду. Они позвали нас отмечать. В гараж. Научили на свою голову.

Сильно скучаю по гречке и селедке с потрохами

За некоторыми продуктами нам специально приходится заезжать в русский магазин: «Давай гречку еще возьмем, и шпротов что-то захотелось». А еще, когда мы только переехали, я всерьез пытала хозяйку русского магазина, чтобы она продала мне селедку с потрохами (чтобы там была икра, например). Она сказала, что ей выпишут огромный штраф, если она только посмеет предложить покупателю непотрошеную рыбу. Здесь ее можно продавать только в обработанном виде: во-первых, во внутренностях той же селедки можно обнаружить паразитов, во-вторых, американцы искренне не понимают, как можно есть молоки (они даже к красной икре относятся более чем прохладно), а в-третьих, мало кто из местных умеет разделывать рыбу самостоятельно.

В кухонную раковину можно кидать остатки еды и картофельные очистки

У американцев на кухне чаще всего 2 раковины: одна — для нормальных людей, а вторая — для маньяков. В смысле, там в сливе находится специальная штука с острыми ножами для переработки еды. В нее полагается счищать с тарелок остатки обеда или ужина, скидывать все отходы в процессе готовки. Они перемалываются в камере измельчителя, а потом по сливной трубе попадают в канализацию. На самом деле я до сих пор боюсь доставать провалившиеся в это отверстие чайные ложки. Вот так лезу рукой, а в голове: «Вдруг сейчас что-нибудь перемкнет, она сама включится, и тогда прощайте, мои пальчики».

С непривычки сложно разобраться со светофорами

«Переходим на зеленый!» — моих детей эта фраза вгоняет в ступор, потому что зеленый для пешеходов здесь белый. «А мать — просто дальтоник», — думают они. Уже после публикации этого поста подписчики рассказали мне, как почти всегда отличить жителя Нью-Йорка от туриста. Местный пешеход искренне считает, что он бессмертный, а турист выделяется из толпы тем, что аккуратно соблюдает все правила, переходит на белый, не ругается на водителей и не замедляет походку перед машиной.

Тихий ужин в ресторане? Это точно не про Америку

Нам тут не хватает милых кофеен и хороших ресторанов. Я сейчас не про еду, а именно про атмосферу. Почти везде стоит шум и гам. Часто столы находятся так близко, что ты можешь в деталях услышать весь разговор о том, как вчера Бен покупал новую машину или Джессика сделала себе новую грудь. В общем, туговато тут с тишиной и уединенностью. Хотя есть и свои плюсы: если уж поют, так все вместе, пьют тоже всей барной стойкой, а если кто-то увидел дельфинов, сразу звонит в специальный колокольчик, и вся толпа тут же выбегает на улицу смотреть, как они плещутся в заливе.

Лечебная фанта, которая стоила нам $ 3 000

В первый год после переезда у нас не было медицинской страховки. И когда у сына заболел живот, мы направились прямиком в госпиталь, в приемное отделение. Нас там встретили как родных: пледом укрыли, в индивидуальную палату поместили, мультики включили. Пробыли мы там от силы 2 часа, за которые сыну измерили давление, дали таблетку и ледяную фанту. Врач сказала, что при расстройстве кишечника это лучшее лекарство. Поехали мы домой, по дороге все симптомы ушли, и ребенок повеселел. Но тут настало время падать в обморок родителям, потому что по почте пришел счет на $ 3 000. Знаете, это была самая дорогая фанта в моей жизни.

Вечером главное — рассортировать детей по домам

Как правило, когда гуляют «общие» дети (наши и соседские), то кто-то из взрослых обязательно на улице: моет машину, болтает, занимается спортом в гараже. Поэтому отпускать детей одних гулять совсем не страшно. И дом наш очень часто похож на проходной двор: друзья детей приходят, играют, уходят, открывают гараж, берут велики-самокаты-скутеры, потом уходят, и их сменяют другие. Я вначале пыталась проследить за всеми телодвижениями, а потом бросила. И теперь довольно часто можно наблюдать картину: слышишь, что кто-то играет в детской, заходишь, а там... не твои дети. Причем в этот момент твои собственные могут преспокойно играть у соседей.

С первых же дней я поняла, что у американцев непростые отношения с сантехникой

Вы знаете, как выглядит душ в Америке? Правильно, он прикручен к стене. Это я уже потом сообразила, что можно купить обычный душ со шлангом и просто поменять его. А до этого помыть ноги и не намочить голову было чем-то из области фантастики. А еще с непривычки могут возникнуть сложности при посещении туалетов. Сначала думаешь, что это кто-то нехороший забыл смыть за собой и засорил все трубы. Оказывается, ничего подобного, так и надо — использовать унитаз, наполовину заполненный водой. Получается, или делай все аккуратно, или сразу иди в этот волшебный душ из первого абзаца.

Но, несмотря на мелкие бытовые трудности, в Америке многие чувствуют себя как дома

В США никто не будет на вас косо смотреть из-за внешнего вида. Вполне себе нормальная картинка встретить кого-то в тапках или пижаме в супермаркете. Никого не будет волновать ваш невнятный английский или вообще отсутствие такового. Многие, кстати, тут вполне обходятся своим родным языком и пальцами. У нас во Флориде можно часто встретить людей, которые говорят только на испанском. Следующее наблюдение если и не вытекает из первого, то также связано с переездами. Люди здесь легки на подъем и часто переезжают на новое место. Зовет ли их новая работа, вышли ли они на пенсию, просто хотят сменить штат — причин может быть огромное множество. При этом переезды довольно часто сопровождаются продажей всего, что нажито непосильным трудом. В новый дом покупается что-то другое, причем нередко на сайтах-барахолках или гаражных распродажах.