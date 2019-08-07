Папа 4 детей откровенно рассказал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться каждый день

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Блогер Мансур Шангареев уже не первый год ведет блог многодетного папы. А многочисленные поводы для публикаций ему дают красавицы дочки Лина и Амалия и озорные сыновья Адам и Асад. Маме этой большой семьи можно только позавидовать: не каждый отец возьмет на себя столько домашних дел и обязанностей по воспитанию детей. Причем он вовсе не считает это особым геройством.

Мы в AdMe.ru читали блог Мансура и удивлялись, как можно так легко справляться с 4 малышами. Конечно, без курьезных историй тут не обходится (ту, над которой мы смеялись больше всего, вы найдете в конце статьи).

Я был плохим мужем...

...а потом пошел в аптеку и купил таблетку «Хороший муж». Принимал утром и вечером. И через неделю стал идеальным.



Этого вы ждете, да? Но, вопреки всем ведическим, психологическим и еще всяким-разным наставлениям, я считаю, что мужчина будет меняться, если он поймет свои ошибки. Моя жена не молчала, а рассказывала, как ей больно, плохо и неприятно от моих слов и действий. Я стал сдержаннее, спокойнее. Мне не хотелось, чтобы она страдала, грустила и плакала. У меня уже подрастали дочки, и от мысли о том, что их мужья могут их обижать и расстраивать, разрывалось сердце.

Как моя жена успевает все с 4 маленькими детьми

Во-первых, ей помогаю я. Это можно было оставить первым и последним пунктом. Во-вторых, у нее подрастают чудесные помощницы — наши старшие дочки. В-третьих, в нашем доме полно всевозможных технических средств. Это и машинка с сушилкой, и парогенератор, и пылесосы для сухой и влажной уборки. На кухне есть посудомоечная машина, мультиварка, всякие блендеры, даже хлебопечка имеется.

Я не внушаю детям, что они должны быть как все

Не идите на поводу у стереотипов. Советское время, когда каждый проживал примерно одну и ту же жизнь: ясли, сад, школа, институт, работа по профессии, уже в прошлом. Еще один опасный стереотип (уже нашего времени) заключается в том, что мы боимся давать ребенку возможность нести ответственность. Сейчас время какой-то тотальной беготни за детьми и делания все за них. В итоге ребенок в 3 года не может сам одеться, в 4 — сам есть, в 5 — чистить зубы, в 7 — завязывать шнурки. Нет, он не больной, напротив, очень даже умный и смышленый. Просто зачем напрягаться самому, если за тебя все быстро сделает мама?

Почему родители разводятся

Когда я вижу статистику разводов, у меня начинает дергаться левый глаз. Я долго думал, почему же так происходит. И понял. Потому что многие мужчины сейчас слабые, а женщины, наоборот, слишком сильные. Никто же не хвалит мать: «Ой, ты гуляешь с ребенком? Вау, ты поменяла подгузник? Ты такая молодец!» Почему же так говорят отцам? Содержание семьи и помощь жене по дому не должно восприниматься мужчинами как геройство.

Как нам удалось оторвать детей от гаджетов

Иногда бывает сложно забрать планшет или выключить компьютер после того, как время «по договору» или «по будильнику» уже прошло. Не надо действовать силой — забирать или выключать. Все это абсолютно без толку. Гораздо эффективнее подойти к ребенку, немного посидеть рядом, спросить что-то о персонаже мультфильма или игры. И только после налаживания контакта, когда ребенок уже немного придет в себя, предложить ему выключить гаджет и заняться чем-то другим.

В семье должны быть ежедневные ритуалы

Каждое утро наши дочки чистят зубы, расчесывают волосы, переодеваются из пижамок в домашние платья и бегут вниз — завтракать. Вечером ритуал повторяется: чистка зубов, купание, переодевание в уютные пижамки. А перед самым сном нужно почесать всем спинки, поцеловать, сказать каждому что-то ласковое и приятное, укрыть хорошенько и выключить свет. Пока жена занимается делами, все эти вечерние ритуалы — на мне.

Почему я беру пример с европейских отцов

Бывая в Европе и Америке, я заметил, как много там отцов, идущих за руки с детьми. Много пап с колясками и даже в слингах. И нет никакого деления на женские и мужские обязанности по отношению к ребенку. Что же происходит у нас? Часто участие в жизни ребенка — чисто «номинальное»: увез, привез, денег дал. Окружающие удивляются тому, что я знаю, что́ читает мой ребенок, с кем дружит и какие прививки ему должны сделать. Просто я в курсе, сколько сил, нервов и времени забирают наши «цветы жизни», и стараюсь помогать жене.

Фото в инстаграме и реальная жизнь — разные вещи

Вчера, пока жена накрывала на стол, наши дочки, Амалия и Лина, решили поиграть в магазин и нарезали ворох денежек из квитанций за электричество. Старший сын, Асад, раскурочил цветочный горшок и с упоением скакал по раскиданной земле. А младший, Адам, просто горланил какую-то свою песнь, засовывая в рот кулаки вместе с голыми пятками. И это только утро. А на фото в инстаграме все так чудесно, не правда ли?

Как разделить обязанности в семье

Размышляли сегодня на тему: «Кто в семье должен готовить еду?». У жены, например, есть сестра, которая готовить не любит категорически, и с этой обязанностью в семье мастерски справляется муж. Зато мой коллега не прикасается к кастрюлям принципиально, потому что «бабское это дело». А что делать, если женщина работает наравне с мужчиной? Мне кажется, правильнее супругам вдвоем работать на благо семьи, не разделяя труд по дому на мужской и женский. Каждый из супругов должен делать то, что ему: удобнее (муж отвозит детей в школу, потому что ему по дороге);

дается лучше (жена гладит белье аккуратнее мужа);

нравится делать (муж терпеть не может мыть посуду, но любит готовить).

С одним ребенком бывает сложнее, чем с тремя-четырьмя

Как-то раз мы отвезли старших дочек на несколько дней к бабушке с дедушкой, и остался у нас один Асад (младший Адам тогда еще не родился). Мы были в предвкушении пары спокойных дней и беззаботных прогулок с одним ребенком в коляске. Но не тут-то было. Когда их было трое, Асад делал все за компанию: играл с сестрами, ел вместе с ними, ложился спать. Было суетно и шумно, но организованно. Когда же он остался один, то потребовал постоянного внимания от нас. Есть отказывался, спать не хотел категорически. Девочек мы забрали — опять стало шумно, но ныть Асад перестал: играет, ест и спит вместе с сестрами. А мы восстанавливаем свою нервную систему.

Родители не должны отрывать от себя все лучшее в угоду детям

Как правильно делить арбуз? Серединку, самую сладкую и без косточек, — детям, а остальное — взрослым? Или всем поровну, по кусочку? Для многих детей в наше время оказывается открытием то, что родители тоже чего-то могут хотеть. Я серьезно. Все лучшее — детям. Главное — интересы ребенка. А как же мы, взрослые? Мы ведь тоже люди со своими эмоциями, желаниями, планами, мечтами. Мы в семье все делим поровну. И мы не лишаем детей чего-то, наоборот, даем им бесценный опыт жизни среди людей, где нужно учитывать как свои интересы, так и потребности других.

Стоит ли бороться с ревностью между детьми

Две сестры глядят на братца. Есть ли между ними ревность? Да, случается. Я считаю, что ревность — это нормальное проявление чувств. Главное — научиться справляться с ним. В этом плане тем, у кого есть братья-сестры, даже лучше: это хороший тренажер для взрослой жизни. В большой семье дети учатся общаться, отстаивать свои интересы, приходить к компромиссу и уметь слушать других.

Не нужно отбирать у ребенка детство

Если любовь и забота матери в основе своей заключаются в том, чтобы ребенок хорошо поел, вовремя поспал и погулял, то отцу важно удовлетворение собственных амбиций. Когда родилась Лина, мне было 30 лет. Я начал заниматься с ней с того момента, как она начала произносить первые слова. Лина оказалась по-настоящему способным ребенком, и мое родительское эго расцветало. Но, глядя на Амалию, которая в 3 года знала лишь пару букв, я понимаю, что мы даем ей то, чего не было у Лины: полноценное беззаботное детство. Мы не ждем от Амалии и половины того, чего требовали от Лины в ее возрасте. Иногда мне кажется, что мы перестарались, пытаясь вырастить из старшей дочери идеального ребенка.

Путешествовать всей семьей бывает нелегко

Отдых с детьми — это суета и нервы. Это «пить», «писать», «есть» каждый час. Это постоянные извинения за чью-то отдавленную ногу или опрокинутую сумку. Мы регулярно везде опаздываем, потому что собрать разбежавшихся детей в кучу не так-то просто. В итоге ты доезжаешь до точки назначения с единственной мыслью: скорее лечь и спа-а-ать, потому что устаешь не меньше, чем за самый загруженный рабочий день. Но это так радостно! Именно в эти моменты чувствуешь, что твоя жизнь наполнена смыслом. Есть кому показать всю красоту этого мира и передать свои чувства. Путешествуйте с семьей, ребята. Без жены пусто. Без детей грустно. Одному одиноко.

Я против детских садов

Занимаются с воспитанниками там от силы час-полтора, не более. Да и кто сказал, что детям нужны круглосуточные занятия-развлечения? Ребенок гармонично и спокойно развивается, будучи вовлеченным в семейные процессы: совместную уборку, приготовление ужина, прогулку или просмотр фильма. Эти эмоции не подарит и не заменит ни один воспитатель. Я никого не осуждаю и не критикую. Если у семьи есть необходимость в садике, это их выбор. И конечно, каждый родитель хочет добра своему ребенку.

Как доказать ребенку, что его любят

Часто ребенок может думать, что он обуза, наказание и несчастье для родителей. Почему так происходит? Во-первых, родители могут считать, что проявление любви — это делать то, что, на их взгляд, нужно ребенку. Тогда как для ребенка проявление любви — это делать то, что нужно ему самому. Часто ребенок хочет котенка, а ему покупают очередной домик для Барби. Или хочет сходить на рыбалку с папой, а его опять на выходных тащат в музей. Нужно как можно чаще говорить детям, что вы их любите. Даже если вам кажется, что это очевидно. Посмотрите в глаза (обязательно на уровне ребенка), подключите тактильный контакт и просто скажите: «Я люблю тебя, ты лучшее, что у меня есть». Этих слов много не бывает.

Бонус: деловая встреча с диадемой и блестками

Однажды я вышел из дома, опаздывая на важную встречу из-за моих сорванцов. Только проехав полпути, я сообразил, что на ногах до сих пор тапки, а на голове — диадема, которую моя дочка Амалия подарила за победу над кровожадным драконом. Что делать? Я уже дико опаздывал. Диадему снял в машине, а обувь оставил как есть. К моему счастью, я влетел в ресторан, где была назначена встреча, на считанные минуты раньше коллег и успел занять удачное место, закрывающее мою оригинальную обувь. Пришедшие на встречу люди все равно смотрели на меня как-то странно и переглядывались друг с другом.Тут уж не выдержал я и спросил, в чем дело. Коллеги покраснели и предложили мне посмотреть в зеркало самому. Стало ясно, почему я произвел поистине ослепляющее впечатление. Нет, диадемы на мне не было. Зато мои волосы обильно покрывали серебристые блестки. Я вздохнул и отправился обратно. Тапочек я уже не скрывал — терять было нечего. Итог? Оказалось, что директор компании — тоже многодетный отец, контракт мы заключили. Дети connecting people (объединяют людей).