16 историй, за которые стыдно так, будто они произошли с нами

У меня двое сыновей — 19 лет и 4 года. Старший учится в универе, живет отдельно с бабушкой. Вчера чувствую я, что заболела. Думаю, приеду домой пораньше да поваляюсь, пока дома никого нет. Дома я выпила таблеточку, горячего чая с лимоном, укуталась в одеяло и задремала в кровати в спальне. Бабах — что-то падает на меня сверху тяжелое, я ору как ненормальная и слышу визг. Вскакиваю — вижу голую девицу, которая визжит как поросенок, и рядом старшего сына. Сын выскочил из комнаты, девица схватила плед и укрывается им, не переставая визжать. У всех глаза вооооооот такие. Потом я начинаю ржать. Сын рассказал, что стал встречаться с девушкой. Думает, приведу ее домой, пока мама на работе и квартира пустая. Они зашли в спальню — там темно. И, значит, с разбегу на меня в порыве страсти. Но я выжила, успокоила молодежь, попили чайку с тортиком. © anna918273 / Pikabu