16 историй, за которые стыдно так, будто они произошли с нами
Каждому человеку иногда хочется провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а еще лучше стереть себе память. Ведь неловкие ситуации, которые вызывают чувство стыда, наш мозг хранит годами. И хорошо, если со временем люди могут избавиться от негатива и просто посмеяться над собой.
Мы в AdMe.ru хотим поднять вам настроение этими 16 историями от людей, которые нашли в себе смелость пошутить над своей неловкостью.
- Я вырос в небольшом подмосковном городке. В один прекрасный день я поехал в Москву один, без родителей. И вот я наконец делаю то, что было настоящей целью поездки, — сам иду в «Макдоналдс». Как мы все знаем, самое главное в «Макдаке» — это чистый, светлый и большой туалет. Я там очень ответственно сделал все, за чем пришел, и на выходе увидел на двери бумагу — список фамилий с временем и подписью. Тогда я еще не знал, что это график уборки, поэтому я сделал первое, что пришло в голову: вписал свою фамилию, время и расписался. Теперь смеюсь, когда представляю себе лица сотрудников. © ctin / Pikabu
- Я впервые ехал на автобусе в новом городе. Попросил водителя остановить, но потом понял, что ошибся, и это не моя остановка. Мне было стыдно признаться, и я просто молча вышел и потом целый час шел пешком под дождем. © potential_penguin / Reddit
- Был молод и после работы привел официантку к себе. Была уже глубокая ночь, и мы тихо прокрались ко мне в комнату (тогда жил с мамой). Я решил сапожки девичьи спрятать — мама утром на работу уйдет и ничего не заметит. Спрятал я ответственно, так что не найдешь. Утром просыпаемся, значит, слышу — мама шуршит на кухне. Пошел я на кухню и завожу беседу, зевая.
— Доброе утро, как спалось?
— Да все хорошо, завтракать будешь?
— Не, пойду еще посплю.
— Слушай, а ты мои сапожки не видел? А то тут какие-то чужие стоят, а моих нет, и найти не могу.
Маме надо отдать должное: с покерфейсом дождалась презентации ее сапог, но этот случай больше не вспоминаем. © MasterPovar / Pikabu
- 1-й класс. Наша учительница по английскому очень любила короткие стрижки и однажды пришла на урок с выбритым затылком. Ее внешность показалась мне довольно необычной, и я решил сделать ей комплимент. Подхожу и на весь класс говорю: «Лариса Анатольевна, мне нравится Ваш бритый зад». Не «прическа», не «затылок», а именно «зад»! Хорошо, что у меня хватило ума жестом показать на волосы, и она, слегка смутившись, тихо сказала мне: «Спасибо». © Andrew1991 / Pikabu
- Мне понадобилось 2 года, чтобы понять, что в лифтах моего дома установлены камеры. И консьержи действительно просматривают записи. Им приходилось месяцами наблюдать мои сольные танцы в лифте. © reddit
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У меня двое сыновей — 19 лет и 4 года. Старший учится в универе, живет отдельно с бабушкой. Вчера чувствую я, что заболела. Думаю, приеду домой пораньше да поваляюсь, пока дома никого нет. Дома я выпила таблеточку, горячего чая с лимоном, укуталась в одеяло и задремала в кровати в спальне. Бабах — что-то падает на меня сверху тяжелое, я ору как ненормальная и слышу визг. Вскакиваю — вижу голую девицу, которая визжит как поросенок, и рядом старшего сына. Сын выскочил из комнаты, девица схватила плед и укрывается им, не переставая визжать. У всех глаза вооооооот такие. Потом я начинаю ржать. Сын рассказал, что стал встречаться с девушкой. Думает, приведу ее домой, пока мама на работе и квартира пустая. Они зашли в спальню — там темно. И, значит, с разбегу на меня в порыве страсти. Но я выжила, успокоила молодежь, попили чайку с тортиком. © anna918273 / Pikabu
- Я делала уборку и наткнулась на игрушечные пистолеты. Я взяла их и стала изображать Лару Крофт, принимая разные позы. Через минуту я обернулась и увидела, что мой муж все это время смотрел на меня, а на лице было выражение «Какого черта?». © waywardkitty / reddit
- Ильяс Мусохранов, прости. Только сегодня, вручную внося твой электронный адрес в письмо, узнал твою настоящую фамилию. Целых полгода наша компания знала тебя как... Прости. © KenGooo / Pikabu
- Недавно мама послала меня к своей подруге забрать фотоаппарат. Дабы не ошибиться квартирой, стала подниматься по лестнице, вижу — раскрыта дверь, которая мне и была нужна. Захожу и громко говорю: «Здравствуйте! Я пришла!» Из ванной выходит незнакомый мне мужчина в одних трусах и приветствует меня. Тут я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что перепутала этажи и зашла в совсем другую квартиру. Со скоростью гепарда, красного от стыда гепарда, я покидаю это место, но мое ухо еще успевает уловить голос мужчины: «Ну ты это, заходи, если что...» © nenaviwuintegral / Pikabu
- В глубокой юности, в середине 90-х, я получил в подарок от родителей Dendy. Меня было не оторвать от игр, поэтому родители начали прятать блок питания, дабы чадо училось. Каждый день, приходя домой после школы, я начинал искать адаптер. Обычно на это уходило около 10–20 минут. После продолжительных игр я клал его на то же место, а вечером, когда родители приходили после работы, я просил мне его отдать, так как «я весь день делал уроки». В один прекрасный день, вернувшись из школы, я не мог найти адаптер. Вообще. Искал больше 2 часов. Решил, что кто-то из родителей забрал его на работу. Звоню маме на работу. Мама говорит, что ничего не знает. Звоню отцу. Папа спрашивает, сделал ли я уроки, расспрашивает, какие предметы учил в подробностях. Ну а я вру не краснея. В конце расспроса отец говорит: «Адаптер в ящике с учебниками». Это был самый постыдный момент в моей жизни. © Syavik / Pikabu
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Мне было лет 5, а сестра училась в университете. И пришла как-то к нам домой ее одногруппница. Она была полной, со вздернутым носиком и округлыми чертами лица. Мы все втроем сидели и пили чай, я смотрю на гостью и выдаю: «Гульнара, ты так на свинюшку похожа!» Она неловко улыбнулась, чуть потупившись, и мы продолжили пить чай. Вот ведь гребаный стыд. Тогда совершенно не пришло в голову, что сравнение со свиньей для девушки обидно. А потом мне сестра объяснила.
- Учась уже на 3-м курсе военного института, стоял я в оцеплении на присяге у первокурсников, чтобы любопытные родственники на плац не выходили и не мешали. И тут ко мне обращается одна мамочка и просит, чтобы я на видео снял, как ее сынок принимает присягу. Ну я решил помочь. Вот подходит очередь ее сына, она мне вручает фотоаппарат, и я начинаю снимать. Подошел поближе, с хорошего ракурса все заснял. По окончании съемки я нажал на кнопку и понял, что только что начал запись, а до этого просто тупо стоял с фотокамерой перед парнишкой. Так стыдно мне никогда не было. Я вручил аппарат маме и быстро удалился в закат. Представляю ее удивление, когда она ничего не обнаружила... Наверное, она уже тогда поняла, куда попал ее сын. © alexpiton / Pikabu
- Возвращался я домой во Владивосток из Москвы в плацкартном вагоне. Место досталось верхнее прямо вдоль прохода. За эти 7 суток путешествия забираться к себе на койку пришлось бесконечное множества раз. Возвращение решили отметить с друзьями, и я с радости хватил лишку. Утром просыпаюсь в скрюченном виде в прихожей у себя дома. Родные ходят мимо, тыкают в меня пальцем и хихикают. Я не могу ничего понять. Пока не обратил внимание на сломанную полочку для головных уборов в той же прихожей (а она, стоит заметить, висела в добрых 2 метрах от пола). Оказывается, вернувшись домой, я первым делом полез на эту полочку. Лез упорно и нудно, прося подтолкнуть всех родных, кто подходил на шум. И ведь почти залез, но полочка не выдержала. После этого стараюсь не путешествовать поездом и не пить. © oldingt / Pikabu
- Во время учебы в колледже в середине семестра я как-то зашла не в тот класс. Я не узнала никого из студентов, но решила, что знакомые мне люди просто опаздывают. Минут через 5 я поняла, что это была не алгебра, а урок испанского. Мне было жутко неловко, и я так и осталась сидеть до конца урока, пока все не вышли из класса. © pighalf / Reddit
- Иду как-то ночью домой. Зима, мороз. Решила дорогу срезать, пройти мимо заброшенного общежития. И вот захожу за здание и вижу, рядом с тропинкой в сугробе человек сидит. Ближе подхожу, вроде живой, вроде мужик какой-то. Темно, узнать не могу. Думаю, бухой, наверное. Я говорю ему:
— Мужчина, нельзя сидеть, замерзнете. Нужно домой идти.
Мужик молчит.
— Мужчина, вы кто? Давайте я вам помогу до дома дойти.
Мужик молчит, отворачивается. Я уже совсем близко подошла. Хочу в лицо заглянуть, чтобы узнать кто такой, а он шапку на лицо надвигает. Я хотела шапку приподнять, он держит ее. Говорю:
— Вы мне хотя бы фамилию скажите, я вашим родственникам позвоню, они вас заберут.
Тут он «ожил» и совершенно трезвым голосом говорит:
— Женщина, отвяжитесь от меня, пожалуйста! Я какаю. © OleGuNn / Pikabu
- Живу я в Южной Корее. Остановился в мотеле на несколько дней. А у меня чирей на ноге вылез. Я как человек старой закалки доверяю древним средствам, поэтому обработал рану мазью Вишневского, которую вожу с собой, залепил пластырем и уснул. А утром обнаружил, что повязка спала, и темно зеленая, буроватая мазь немного размазалась по белоснежной постели. Ну, думаю, ладно, поменяют к вечеру. Вечером возвращаюсь — и вправду постель поменяли. А вдобавок под простыню в области задницы постелили клеенку... Еще памперса на тумбочке не хватало. Гребаный стыд. © johninge / Pikabu
Случались ли с вами ситуации, которые стыдно вспоминать даже через много лет?
Фото на превью anna918273 / Pikabu