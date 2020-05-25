16 человек показали вещи, которые считают нелепыми и уродливыми, но продолжают хранить их дома

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Даже в небольшой квартире найдется место для совершенно бесполезных или просто нелепых вещиц. Одни мы храним как память, другие жалко выкинуть, а о третьих просто давно забыли. Тем веселее бывает отыскать такую штуковину и вспомнить, откуда она у нас взялась.

Мы в AdMe.ru уверены, что практически у каждого из нас где-то в закромах есть несуразная безделушка, а то и не одна. Эти 16 человек решили показать всему миру непонятные и неказистые вещи, которые нашлись у них дома.

1. «Свекровь попросила коллегу нарисовать мою дочь в стиле Энди Уорхола. Я люблю эту картину, хоть она и уродлива»

2. «Позвольте представить вам Екатерину Великую. Она была рождественским подарком от родителей. И я до сих пор не знаю, что я сделала, чтобы заслужить это»

3. «Этот горшок-черепаху я подарил маме, когда мне было 6 лет»

4. «Эта картина почти метр в ширину и висит над моим диваном»

5. «Это Сид. А еще у него львиный хвост. Люблю его»

6. «Это сувенир из зоопарка. Какое животное он изображает, наверное, навсегда останется загадкой»

7. «Я сделала эту чашку в детстве в классе лепки. Мне нравится, что она смешная и жуткая одновременно»

8. «Я подарила это подруге. Ну, я надеюсь, что она все еще моя подруга. Но она, видимо, любит меня так сильно, что вернула мне эту красоту обратно»

9. «Это лучшее, на что я когда-либо тратил $ 5»

10. «Вообще кукла принадлежит моей маме, но вы только посмотрите на нее»

11. «Когда мы разбирали вещи в бабушкином доме, мама настояла, чтобы я сохранила эту вещицу. Понятия не имею, что это»

12. «Мы называем это „злой кот из ракушек“. А еще он проигрывает мелодию»

13. «Моя мама заказала портрет моих детей. На самом деле они совсем не похожи на этот кошмар. Я бы выбросила картину, но боюсь, что она магическим образом вернется обратно»

14. «У моих бабушки и дедушки есть эти чудовищные вещи, сделанные из настоящих клешней лобстера»

15. «Моя дочь в 5 лет: тщательно и с любовью выбрала этот подарок для меня. Моя дочь в 12 лет: „Мама, откуда у тебя эти отвратительные часы?“»

16. «У моих родителей в туалете есть такой человечек на моноцикле»

А какие самые несуразные вещи храните вы? И зачем?