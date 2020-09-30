16 людей, чей день был бы тоской зеленой, если бы не один случай

У всех бывают скучные, серые дни. Но удачная шутка, нежданная находка и даже простая улыбка или комплимент могут раскрасить их в яркие краски. И тогда такие дни могут с теплотой вспоминаться даже спустя долгие месяцы, а то и годы.

Именно о таких ситуациях эта подборка AdMe.ru. Прочитайте и узнайте, насколько может поднять настроение общение с обычным библиотекарем или же изменить судьбу подобранное на улице животное.

Дежурил как-то в больнице. И вот вечером скорая помощь привезла женщину, 52 года, с предварительным диагнозом «острая кишечная непроходимость». Тошнота, рвота, боль, живот увеличен. Дежурный хирург осмотрел ее и сразу отправил в операционную. Сделали анализы, осмотрел анестезиолог, уже положили на стол, но тут что-то смутило. Позвали гинеколога, и тут оказалось, что женщина беременна и уже роды начались. Как выяснилось, она была в браке уже десятки лет и ей давно поставили диагноз «бесплодие». То, что прекратились месячные, в силу возраста ее не смутило. Перевели ее в роддом, родила нормально, и они с мужем несказанно были рады первому ребенку. © Tornillo / Pikabu

История случилась этой весной. Я набрал себе поднос с обедом в столовой кампуса, в котором работаю, и пошел расплачиваться. В этот день на мне была футболка с медведем, который ест мед, и надписью «Honey». Девушка на кассе в шутку сказала мне: «Hi, honey!» — и улыбнулась. [«Hi, honey» в переводе означает «Привет, сладкий». — Прим. AdMe.ru .] Это были самые теплые спонтанные слова, которые я услышал в свой адрес за много лет. Притом что я был год как женат. В адрес мужчин редко отпускают комплименты, но такая мелочь может сделать день, а то и год. © f3681 / Pikabu

.] Притом что я был год как женат. В адрес мужчин редко отпускают комплименты, но такая мелочь может сделать день, а то и год. © f3681 / Pikabu Будучи за городом, регулярно катаюсь на велике. Иногда убираю мусор с участка и по дороге с обочины. Недавно ехала, как обычно, подбирала банки и другой хлам. Мимо проехала машина и свернула. А через сотню метров меня нагнала, из машины вылез мужчина и, смущенно улыбаясь, вручил мне пачку печенья и мороженое со словами: «Девушка, вы тут убираетесь, это вам. Спасибо!» Было приятно. © «Подслушано» / Vk

На семейный юбилей клиенты задерживали оплату, а жена в декрете была с первенцем. На подарок денег не было. Решил накрыть праздничный стол по бюджету, купил 3 хризантемки. Жена отнеслась с пониманием. Но тут звонок в дверь, открываю, а там брат. Ехал с работы, заскочил поздравить с цветами и сразу уехал. На душе потеплело. Потом пришло СМС о зачислении 2 000 рублей от отца. И в течение вечера приходили СМС о поступлении средств на карту от тещи, друзей, родственников, присылали букеты. В результате 500 рублей на карте превратились тысяч в 15. У нас с женой были глаза на мокром месте. Деньги мы отложили, а на следующую годовщину сводили родителей в ресторан, а для друзей накрыли стол. © LRAss / Pikabu

Заказываю ночью такси. Приезжает машина, водитель с напарницей. Всю дорогу на меня озираются. Вроде выгляжу прилично, да и темно, этих людей точно не знаю. Наконец водитель выдает: «К кому вы едете?» Отвечаю: «Домой». Водитель переглянулся с женой и говорит: «Вы на наш адрес такси заказали». Тут я засмеялась. Это был новый район с частными домами, и наш дом на карте был еще не обозначен, так что я заказывала такси на ближайший адрес. Так я узнала, как выглядят соседи. © HamsterHamsy / Pikabu

© HamsterHamsy / Pikabu Как обычно, утром я неспешно пила кофе и читала, когда мама позвала меня во двор, чтобы показать мне что-то. Оказалось, что арахис, случайно упав на землю, пророс и превратился в маленькое растение. Пока я зачарованно смотрела на него, она сказала: «Видишь, как природа пробивает свой путь сквозь все преграды? Вот как все устроено в жизни». Росток мы вытащили и пересадили в более безопасное место в саду, где на него нельзя будет случайно наступить. Не могу дождаться, когда мне удастся отведать его плоды. © Sonalika Ruchandani / Quora

Сегодня произошло нечто захватывающее: меня остановил случайный человек, чтобы спросить, тот ли я, кого он видел на YouTube. Я был в шоке, потому что я всего лишь скромный YouTube-блогер с 1 750 подписчиками. © trendz19 / Reddit

Работал медбратом на скорой помощи. Однажды лежу на кровати в комнате отдыха, смотрю телевизор в перерыве между вызовами. Тут заходит фельдшер с аппаратом ЭКГ. Видит меня и говорит: «О, сними верх костюма, пожалуйста. Аппарат проверить хочу». Ну мне не сложно. Присосали все присоски, пустили пленку. Она пленку берет и говорит так, кивая головой: «Ну как я и думала, инфаркт». Я чуть с кровати не упал, глаза по 5 копеек. А она заметила это и говорит, смеясь: «Да расслабься ты! 2 машины говорили, что этот аппарат неисправен и постоянно инфаркты выдает. Убедиться хотела». Так одновременно смешно и страшно мне никогда не было. © «Подслушано» / Vk

Я чуть с кровати не упал, глаза по 5 копеек. А она заметила это и говорит, смеясь: «Да расслабься ты! 2 машины говорили, что этот аппарат неисправен и постоянно инфаркты выдает. Убедиться хотела». Так одновременно смешно и страшно мне никогда не было. © «Подслушано» / Vk Не понимала тех, кто в куртках находит забытые деньги. Но сегодня, разбирая ящики, нашла в поздравительной открытке 1 000 рублей. Конверт прождал меня 2 года. Счастью не было предела! © «Подслушано» / Vk

12 лет назад сын, возвращаясь из школы, нашел замерзшего котенка. В ветеринарке сказали, что котенок не жилец и что лучше его усыпить, чтобы не мучился. Но сын не послушался и выходил его. Это был его первый пациент. Сейчас он врач, а кот превратился в красавца. © 23kiskis / Twitter

Сыну 11 лет, возраст начинает быть трудным. Сегодня отправила мусор вынести. Не обрадовался, но стоически собрался и пошел. Спрашивает: «А в магазин можно зайти?» Уточняю зачем. А я, говорит, 150 рублей сэкономил, чипсов куплю. Ну ладно, говорю, покупай. Вернулся с розой. Забежал в цветочный и купил. Маме. Закамуфлировал в бумагу, чтобы из окна не cпалила. Хочу, говорит, чтобы ты улыбалась, мамочка. © Darsycat / Pikabu

Дочка моего соседа, которая недавно приехала из Индии, принесла мне цветок, оставила его на крыльце, отошла метров на 5, а потом помахала мне. Она не говорит на моем языке, а я не говорю на хинди, но я думаю, что мы будем друзьями. Ей всего 6, а мне 71. © BarbKatz1973 / Reddit

Утро, звонит телефон.

— Доброе утро, можно я к вам приду вечером на чай? Я люблю к чаю пряники!

Я на 5 секунд зависаю, а потом с некоторой агрессией в голосе говорю:

— А вы, собственно, кто?

— Вас беспокоит Центральная городская библиотека. Вы у нас 2 месяца назад взяли книги и не вернули. Если у вас нет времени, я могу сама прийти и забрать.

Тут я уже почувствовала себя неловко и вечером вернула книги и подарила шоколадку. Библиотекарь, милая женщина с чувством юмора, сказала, что после такого обзвона 90 % должников приносят книги в тот же день и в дополнение что-нибудь к чаю. А потом все сотрудники библиотеки гоняют чаи со сладостями. © olimp71 / Pikabu

Жду кофе в кафе. За прилавком молодой бариста. Помню, как его, еще угловатого, неуклюжего подростка обучал более опытный коллега, который дал ему простой совет — научиться шутить и поднимать людям настроение в сложных ситуациях: когда кухня не успевает, кофе-машина сломалась и т. д. И вот сейчас рядом за столиком сидит женщина. К ней подходит тот самый бывший стажер:

— Извините, я по поводу вашего заказа «каша со свежими яблоками». Представляете, захожу на кухню, а там наш повар последнее яблоко доедает. Витамины любит. Можно заменить на любой другой фрукт?

Женщина начинает улыбаться. Я — смеяться.

— Конечно, можно, — отвечает она. © AlexBessonov / Pikabu

— Извините, я по поводу вашего заказа «каша со свежими яблоками». Представляете, захожу на кухню, а там наш повар последнее яблоко доедает. Витамины любит. Можно заменить на любой другой фрукт? Женщина начинает улыбаться. Я — смеяться. — Конечно, можно, — отвечает она. © AlexBessonov / Pikabu Как-то на работе посадили рядом со мной одну новенькую. И я краем глаза заметил, что она немного с отвращением осматривает липкие от грязи клавиатуру и мышку. Я, не отрывая взгляда от монитора, достал пачку влажных салфеток и протянул новенькой. Она взяла и долго, задумчиво протирала стол, мышку и клавиатуру. Потом в шутку сказала: «Да ты прям читаешь мои мысли». А я ответил: «Ну да, у меня ж дед шаманом был» . После этого она долго молчала и испытующе на меня смотрела... Шутка удалась. © ShiroglazyiAziat / Pikabu

. После этого она долго молчала и испытующе на меня смотрела... Шутка удалась. © ShiroglazyiAziat / Pikabu Из-за проблем со здоровьем я набрала лишний вес, хотя раньше имела спортивную фигуру. Меня начали называть толстухой, но мой парень, с которым 6 лет меня связывали отношения на расстоянии, меня поддерживал. На спортзал, как я ни хотела туда ходить, денег у меня не хватало. И тут перед днем рождения я узнала, что меня ждет сюрприз от моего парня. Вскоре ко мне подъехала грузовая машина. Это было до дикости странно, ведь я ожидала каких-то обычных женских подарков. Машину открыли, и там оказался спортивный тренажер! Я спросила парня, почему он сделал это, и он ответил: «Раз ты не можешь пойти в спортзал, я решил принести спортзал к тебе». © Rinkle Sudan / Quora