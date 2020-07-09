15 сказок о том, что настоящая принцесса сможет построить отношения даже с драконом

Дракон украл принцессу и полетел к ее парикмахеру, потом к ее косметологу, потом к ее тренеру по фитнесу, потом к ее портному, потом в булочную за плюшками.

— За плюшками — это для меня, — говорит дракон. — Все, кончилась моя свободная жизнь.

— Это трудная принцесса, — говорят дракону.

— Легких принцесс не бывает, — отвечает он.

— Похоже, ты еще не знаешь, что означает слово «трудная».

— А у вас нет еще принцессы? — спрашивает дракон.

— Чем тебе эта не нравится? — отвечает небо.

— Отсутствием выбора.

— Ты должен жениться на мне по всем правилам, — говорит принцесса дракону.

— Хорошо, — говорит дракон, — садись, будем придумывать правила.

— Но они есть.

— Правила есть для людей. А для человека и дракона... придется придумать.