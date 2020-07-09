15 сказок о том, что настоящая принцесса сможет построить отношения даже с драконом
Сказки о драконах и принцессах в основном довольно предсказуемы. Прекрасную принцессу похищает злобный дракон, и храброму рыцарю ничего не остается, как отправиться в путешествие, победить чудовище, освободить красотку и жениться на ней, получив половину королевства в награду. Писатель Ильгам Алимов решил взглянуть на вечную историю с другой стороны и стал публиковать в своем сообществе в «ВКонтакте» коротенькие сказки, в которых принцессу и дракона связывают совсем другие чувства, а рыцарей и вовсе нет.
Мы в AdMe.ru люди взрослые, но сказки все равно очень любим. А истории Ильгама о принцессе, ведьме и драконе не полюбить тем более невозможно — настолько они добрые и умные.
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— Можно мне еще мороженого? — говорит маленькая принцесса.
— Сегодня еще мороженого, — ворчит король, — завтра потребуешь дракона.
— А можно?
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— Мы маленькое королевство, — говорит король. — Мы не прокормим дракона.
— Очень жаль, — отвечает принцесса. — А хотелось бы чего-нибудь чудовищного.
— Мы тихое королевство. Чудовищная у нас только скука.
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— Завтра должен прилететь кровожадный дракон, украсть меня.
— Уверена, что это тот самый, твой?
— Сама выбрала. По каталогу драконов.
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— Ваше Высочество, на сказочное королевство напал дракон.
— И где он?
— В галерее. Цветы нюхает.
— Разве он не должен сражаться с нашими рыцарями?
— Цветы, в отличие от рыцарей, не разбегаются.
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Дракон подумал, что любовные отношения не должны развиваться так быстро, и, прежде чем отнести украденную принцессу в логово, сделал пару кругов над королевством.
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Дракон украл принцессу и полетел к ее парикмахеру, потом к ее косметологу, потом к ее тренеру по фитнесу, потом к ее портному, потом в булочную за плюшками.
— За плюшками — это для меня, — говорит дракон. — Все, кончилась моя свободная жизнь.
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— Это трудная принцесса, — говорят дракону.
— Легких принцесс не бывает, — отвечает он.
— Похоже, ты еще не знаешь, что означает слово «трудная».
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— А у вас нет еще принцессы? — спрашивает дракон.
— Чем тебе эта не нравится? — отвечает небо.
— Отсутствием выбора.
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— Ты должен жениться на мне по всем правилам, — говорит принцесса дракону.
— Хорошо, — говорит дракон, — садись, будем придумывать правила.
— Но они есть.
— Правила есть для людей. А для человека и дракона... придется придумать.
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Принцесса приходит к ведьме и долго со слезами рассказывает о своих непростых отношениях с драконом.
— И все же я не понимаю, — говорит ведьма. — Что конкретно тебе надо наколдовать?
— Пирожное с кремом со свежей клубникой можешь?
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— Я мечтала, что он унесет меня за облака, а он посадил перед логовом картошку, — говорит принцесса.
— Драконы всегда сажают картошку перед логовом, — отвечает ведьма. — Не знаю, зачем она им.
— А я знаю: назло мне.
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В домике ведьмы. Ведьма стоит у окна, смотрит на улицу, принцесса пьет чай.
— Кем бы ты назвала дракона, бегающего за своим хвостом? — спрашивает ведьма.
— Недоумком, — отвечает принцесса, разворачивая конфету.
— Твой недоумок ждет тебя во дворе.
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Между драконом и принцессой была существенная разница. После крупной ссоры дракон подумал, что украл не ту принцессу, а принцесса — что покупать приворотное зелье у непроверенной ведьмы было ошибкой.
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Дракон пересчитал свои скелеты в шкафу и задумался.
— Не хватает? — спросила принцесса.
— Нет, лишние.
— Это мои.
— Не ожидал, — сказал дракон уважительно.
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— Я спаситель людей, — говорит дракон. — Забираю из их мира все зло. Золото, принцессу, надежду.
— Разве надежда — это зло? — отвечает отшельник.
— Конечно. Мир несправедлив лишь потому, что люди надеются, что это не навсегда.
Говорят, что сказка ложь, да в ней намек, и в поведении сказочных персонажей можно узнать себя или своих знакомых. Как вы думаете, на что намекает автор этих сказок?