15 комиксов от художницы, которая видит мир через «творческие очки»
Смешные и правдивые комиксы Анастасии Ивановой под псевдонимом comicada не только способны развеять осеннюю хандру, но и показывают нам мир с точки зрения, которая доступна только творческим людям с неуемной фантазией.
Мы в AdMe.ru смогли найти себя на рисунках этой художницы, и даже не один раз! А какой из них вы найдете самым смешным?
Осеннее настроение
Принц и реальность
Это моногамные отношения
Объятия, которые нужны поутру
Подводная жизнь
Каждый божий день
Настоящая женщина-кошка
Герой, о котором мы не знаем
Терпеть не могу, когда такое случается
Особая специя
Нельзя устоять
Правда всегда выходит наружу
Беспощадная мода
Путешествие с художницей
Иногда просто приятно предаться фантазиям...
А вы «согреваетесь» юмором этой осенью? Обязательно поделитесь своими любимыми способами в комментариях внизу!
Фото на превью comicada / instagram