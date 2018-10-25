15 комиксов от художницы, которая видит мир через «творческие очки»

Смешные и правдивые комиксы Анастасии Ивановой под псевдонимом comicada не только способны развеять осеннюю хандру, но и показывают нам мир с точки зрения, которая доступна только творческим людям с неуемной фантазией.

Мы в AdMe.ru смогли найти себя на рисунках этой художницы, и даже не один раз! А какой из них вы найдете самым смешным?

Осеннее настроение

Принц и реальность

Это моногамные отношения

Объятия, которые нужны поутру

Подводная жизнь

Каждый божий день

Настоящая женщина-кошка

Герой, о котором мы не знаем

Терпеть не могу, когда такое случается

Особая специя

Нельзя устоять

Правда всегда выходит наружу

Беспощадная мода

Путешествие с художницей

Иногда просто приятно предаться фантазиям...

А вы «согреваетесь» юмором этой осенью? Обязательно поделитесь своими любимыми способами в комментариях внизу!

Фото на превью comicada / instagram

12 На склад!
3 Комментарии
  • 25 октября 2018
  • 3
  • 4806

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