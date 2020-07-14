15 историй о людях, которые дерзко пошли против принятых правил и оказались в выигрыше
Как нужно одеваться девушке, на ком жениться, кого приглашать на свадьбу и даже как построить вашу жизнь — общество и доброжелательные родственники знают ответ на любой вопрос. Вести себя не так, как принято, могут лишь действительно смелые люди. Но именно они нередко остаются в выигрыше и, как правило, не жалеют о своем выборе.
Если вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда на вас давили окружающие люди или вы оказывались зажаты в рамки стереотипов о том, как нужно себя вести, прочитайте эту подборку историй AdMe.ru. Наверняка это даст вам силы в дальнейшем делать так, как вам подсказывает внутренний голос, а не общепринятые правила.
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Когда решили скромно расписаться с женой, моя мать на свадьбу притащила своих родственников, с которыми не общались уже лет 10. Причем она спрашивала про них не раз, а я сказал: «Наша свадьба, мы и решаем». Из приглашенных были только мы и родители. И вот день свадьбы, распахиваются двери в зал бракосочетания, и мы видим, что людей явно больше. Ну ладно, расписались, сделали дежурные фото, и тут мы с женой сбежали в аэропорт, чтобы провести несколько дней вместе. Если бы не самолет через 3 часа, мать бы потащила всех в ресторан. Ощущение было, словно увернулся от выпущенной пули. © wilderRUS / Pikabu
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Сижу в университетском кафе и слышу разговор 2 студенток.
— Слушай, ну вот ты ходишь в одной и той же кофте каждый день, неужели тебе не надоело? Не хочется приодеться?
— Утром я еду 2 часа по холоду в маршрутке, чтобы потом отсидеть 5 пар. И вообще я предпочитаю практичность.
— Но ты же девушка! Вот парень смотрит на тебя и думает: «Какая неухоженная!» А он, может, твоя судьба, а ты его упустишь.
— Если моя судьба будет оценивать меня только по тому, как я выгляжу, то такая судьба мне, пожалуй, не нужна. © come69inside / Pikabu
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Когда дед женился на бабушке, вся его деревенская родня фыркала: «Выбрал себе фифу городскую! Да она тебе даже трусов не постирает!» Дед в ответ говорил, что женится не потому, что у него трусы чистые кончились, и что стирать он умеет и сам. Что, собственно, и делал. © sensu_lato_ / Twitter
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Несколько лет назад сын моей немолодой соседки принес ей симпатичного щенка корги. Они загнали собаку в загон на заднем дворе и за все время выводили лишь раз — когда сосед пришел со своим лабрадором. Когда приходила компания, они садились на крыльцо, а корги оставался в своем загоне, с надеждой глядя в их сторону. Так продолжалось несколько месяцев. Мое чувствительное сердце не выдержало, и я позвонила парню в местную службу спасения собак. Парень сказал, что единственный способ вытащить пса из тюрьмы — это украсть его. Я сделала это и не жалею. © Marsha Smith / Quora
- Как-то влюбилась я в парня, типичного айтишника. Прямым текстом намекала ему на отношения, но он воспринимал это как шутку. Мы вели душевные разговоры, стали лучшими друзьями. Я стойко выдержала год френдзоны, а потом уехала на сессию в другой город, плюнула на все и, набравшись смелости, предложила ему приехать ко мне на экскурсию. Приехал, вежливо улыбался, рассуждал, какие мы с ним хорошие друзья, пока я его нагло не затащила в отель. На следующее утро он говорит: «Офигеть, а чего ты раньше не сказала, что я тебе нравлюсь? Мы бы уже давно встречаться начали!» © drymba9 / Pikabu
- В прошлом году я впервые уволилась с работы без сожаления. Из школы. Причина — завуч своей рукой исправила неугодные ей отметки для своего отчета. В результате самый наглый девятиклассник, который всем педагогам говорил фразу «Все равно поставите!», оказался прав. У нас с друзьями разгорелся спор: правильно ли я поступила? Мнения 50 на 50. Многие говорят: «Что за чушь, я бы из-за всяких кадров работу терять не стал». А я не смогла бы больше зайти в тот класс. Директор писал и звонил все выходные, но у меня как отрезало. © GEOgrafinYAA / Pikabu
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Не нарадуюсь, что у меня сын родился, а не дочь. С дочерью ведь что? Куклы, пони, бантики, рюшечки — скукота! А с сыном я могу беспалевно покупать модельки машинок без дурацких вопросов: «Зачем это тебе?» У меня сын, идите на фиг! Сыну можно купить конструктор Lego из серии «Звездных войн». А еще хочу купить радиоуправляемый бульдозер, классная вещь. Мой муж, правда, слегка в шоке от моих женских увлечений, но кого это волнует. © LampaTrampa / Pikabu
- Однажды в наш магазин пришел бездомный, и я дал ему бесплатно напиток и горячий сэндвич, потому что он сказал, что потерялся. Мне объявили выговор, но я не жалею: если бы ничего не сделал, то чувствовал бы себя намного хуже. © bismahbana-nana / Reddit
- Когда я учился в школе, администрация как-то запретила ходить с рюкзаками, чтобы не пронесли оружие (были инциденты). Хотя женские сумки можно было носить без проблем. Тогда один парень пришел в школу с сумочкой. Его отстранили на 2 дня. На следующий день большинство парней пришли с сумками, в которых были все их вещи. Пришлось администрации снять запрет на ношение рюкзаков. © Thesecondcomingof / Reddit
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Разговариваю с мамой по Skype, а она мне: «Слушай, тут Паша (мамин племянник, которого я раза 3 в жизни видела) спрашивает, не могла бы ты ему в Европе рабочие кроссовки купить, а то у нас он боится на подделку нарваться». Я прикинула: кроссы — € 250 и еще € 40 за пересылку. Ну и говорю, что сейчас денег свободных нет, да и как мне их потом стрясти с него. Так что пусть сразу переводит € 290 на мой электронный счет. И как мама ни убеждала, что двоюродный брат обмануть не может, я настояла на своем. В общем, написала она ему, чтобы перевел деньги, а ответа все нет. Да и с днем рождения маму он что-то не поздравил в этом месяце. Странно, племянник все-таки. © KeinePanik / Pikabu
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После 9-го класса я решил продолжить учебу, чтобы после 11-го поступить в университет. А мама заявила: «Какой университет с твоими мозгами? Иди в училище на краснодеревщика». Уже оканчиваю университет по специальности «менеджер по международным связям» и понимаю, что мама умеет стимулировать. © Подслушано / vk
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Знакомая нашла на улице кошелек с кучей карт и суммой более 5 000 и написала об этом мне. Я, начитавшись историй об «успешном» возврате кошельков, а именно про «там было больше денег», предупредил ее о возможности такого исхода. А она нашла владелицу через соцсети, та пришла забирать и сказала: «Спасибо большое, я бы заморочилась восстанавливать документы и карточки. Оставьте деньги себе, я видела в соцсетях, что у вас телефон украли». Вот так человек решил сделать доброе дело, а взамен получил позитив и вознаграждение. © nick178 / Pikabu
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Жене 30 с хвостиком. Она даже не пробовала алкоголь, несмотря на постоянные уговоры знакомых. Но некоторые идут дальше — прибегают к угрозам. Один раз заведующий лабораторией, где она работала, сказал на корпоративе: «Пей или уволю». «Увольняйте», — ответила она. Не уволил, конечно. Но приходится иметь железную стойкость, чтобы защищать свое право на то, чтобы жить так, как хочешь. Зато пара подруг, глядя на нее, тоже полностью отказались от алкоголя. Одна призналась, что тоже его не любит, но не представляла, что в современном обществе можно иначе. © Spark451 / Pikabu
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Одна мамаша пыталась заставить меня уступить место в транспорте для своей дочурки, что на голову выше меня. У обеих торчали лямки купальников из-под маек — они ехали на пляж, до которого 5 остановок, а я ехала на работу, где мне предстояло провести 10 часов на ногах. Поругалась с ними и с еще одной сердобольной теткой. Последняя заявила: «Мне, что ли, ребенку уступить?» На что я ответила: «Ваше право». В итоге она и встала, хотя на вид ей было хорошо за 50. © connies / Pikabu
- Пару лет назад отец вынужденно бросил любимую работу, потому что новое начальство откровенно борзело и сделало условия труда невыносимыми. Его коллеги побоялись оставить босса и продолжили страдать на прежнем месте. В итоге один из коллег отца угодил в больницу с инфарктом. А как вышел из больницы, узнал, что его «оптимизируют» вместе с остальным отделом терпильцев. А папа спустя 2 недели нашел хорошее место. © LampaKota / Pikabu
Происходили ли с вами похожие истории? Какие убеждения и правила, по-вашему, безнадежно устарели?