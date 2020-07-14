15 историй о людях, которые дерзко пошли против принятых правил и оказались в выигрыше

Разговариваю с мамой по Skype, а она мне: «Слушай, тут Паша (мамин племянник, которого я раза 3 в жизни видела) спрашивает, не могла бы ты ему в Европе рабочие кроссовки купить, а то у нас он боится на подделку нарваться». Я прикинула: кроссы — € 250 и еще € 40 за пересылку. Ну и говорю, что сейчас денег свободных нет, да и как мне их потом стрясти с него. Так что пусть сразу переводит € 290 на мой электронный счет. И как мама ни убеждала, что двоюродный брат обмануть не может, я настояла на своем. В общем, написала она ему, чтобы перевел деньги, а ответа все нет. Да и с днем рождения маму он что-то не поздравил в этом месяце. Странно, племянник все-таки. © KeinePanik / Pikabu