15 историй из жизни, которые заставляют людей сгорать от стыда на протяжении многих лет
Неловкие ситуации и желание провалиться под землю возникают хоть раз в жизни у каждого человека. И главное в таком случае — постараться сохранить лицо. В детстве один парень принял за маму незнакомого человека. Он понесся к ней, крича «мама», а когда понял свою ошибку, то просто пробежал мимо, не переставая орать.
AdMe.ru убежден: относиться к подобным историям можно только с юмором. Так что, если вы случайно окажетесь посреди города в одной набедренной повязке, сделайте из этого флешмоб, а если пирог у вас разломается прямо перед приходом гостей, смело называйте его «Развалины Карфагена» и приглашайте друзей на просмотр исторического фильма. А следующие 15 историй убедят вас, что неловкие ситуации бывают у всех.
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Было мне лет 16. Я был школьником, который недавно открыл для себя все прелести противоположного пола. Вот уже месяц у меня была девушка Дарья. Мы часто оставались вместе ночевать, гостили друг у друга по несколько дней. Я каждый раз ждал «тот самый» момент. Настал день икс. Я позвал ее к себе в честь покупки Sony. О том, что она уже «созрела», говорил ее наряд: шорты, похожие на трусы, и майка, под которой не было лифчика. Мы наигрались, даже чуть-чуть побесились. Завалились в кровать. Дарья лежала «звездой» на животе, я сидел у стенки. Болтали о какой-то фигне. И тут мой взгляд зацепился за деталь на ее шортах. «О, у тебя тут ниточка», — сказал я, уже потянувшись вперед. Ниточка была у шва на шортах. Я дернул. Так я и узнал о тампонах.
P. S. С Дарьей не сложилось, так как «зачем портить такую хорошую дружбу?» © Dozzy / Pikabu
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В бытность моего второго замужества пришлось мне собирать бутылки, чтобы сделать пол в пристройке. Вблизи от дома была этакая аллейка, по которой народ ходил к транспорту. Вожделенных бутылок было на этой аллее много. Схема сбора простая: я и сын-четырехлетка собираем, а папа на тачке добычу отвозит. Муж увез нагруженную тачку, сын по обочинам шарит, бутылки ищет, а я очередную порцию на асфальт в общую кучу сгружаю. Вдруг голос: «Девушка, вы уж извините, но вот такие (пальчиком) и вот такие не принимают». Когда я подняла глаза, увидела отца моей ученицы. Его глаза помню до сих пор. © bhbyf290569 / Pikabu
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Мне было года 4, я ходил в детский сад. Обычно меня забирала домой мама, но, когда она не могла, приходил папа. После очередного дня в садике я сел на стул и начал ждать маму. Она не появлялась. Других детей забирали домой, но за моим лучшим другом еще тоже не пришли родители. Уже стемнело. Наших родителей все нет, а детей уже меньше 10. Я уже начал грустить, что остаюсь так долго в саду. Так поздно меня еще не забирали. В итоге мы остались сидеть втроем: я, мой лучший друг и еще один мальчик. Тут я придумал план побега. Когда пришла мама моего лучшего друга, я подумал, что воспитательница не заметит, что это не моя родительница. Ну я подорвался со стула и побежал навстречу ей с криками: «О-о-о, мама пришла» — и начал ее обнимать, чтобы она меня забрала из сада. Я помню ее выражение лица: «Что он делает?» Естественно, мой план провалился, и по иронии судьбы спустя секунд 5 зашла моя мама. © canniboy / Pikabu
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Как-то мы с моей начальницей вдвоем поехали на ее машине в поселок, где жили ее родители, чтобы забрать у них какие-то штуки для нашего корпоратива. Была зима, и машина у нас застряла, как только мы в этот поселок въехали. Моя начальница кому-то звонила, мы переживали, что опоздаем на праздник, и пытались толкать машину, но все было тщетно. Через какое-то время я увидела пожилого человека, идущего по проселочной дороге, и расслабленно сообщила начальнице что-то в духе: «О, чувачок какой-то деревенский по дороге шлепает». А она повернулась ко мне и сказала: «Это мой папа».
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Ехала в автобусе, заходит молодая семья с мальчиком лет 5. Парень усаживается, глядит в окно и в задумчивости прислоняется открытым ртом к поручню. Мама ругается. Это повторяется еще пару раз. В конце концов ребенок возмущается на весь автобус: «Ты тоже папе не разрешаешь в ванну писать, а он все равно писает!» Родители с красными лицами потянули пацана на выход под его удивленное: «Мы же еще не приехали!» © vikka.go / Pikabu
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Есть у нас в офисном центре электрик — Петрович. Чувак вроде толковый, но есть в нем странная черта. Он постоянно называет меня Надеждой, я его каждый раз поправляю, а до него все равно не доходит. А мое имя на это совсем не похоже. Я раньше думала, что напоминаю ему внешне какую-то Надю. И вот сегодня перегорело несколько лампочек, звоню в дежурку, прошу прислать электрика. И вместо Петровича приходит другой человек. Далее диалог:
— Добрый день, а где Петрович?
— Какой Петрович?
— Ну как какой? Электрик же, седой такой, приходил к нам всегда.
— Это Тарасович, Сергей Тарасович...
Фиг я ему Надю напоминала. Он троллил меня. Видно, месть такая. © klashka007 / Pikabu
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Отмечали день рождения мужа. Лето, частный дом, поэтому сидели во дворе. В дом заходили только в туалет. Среди гостей была пара с 5-летним сыном Никитой. И вот сидим мы за столом, что-то обсуждаем, смеемся, а Никита, который ходил в туалет и только что вышел из дома, подходит ко мне и таким грустным тоненьким голосом говорит: «Теть, извини, но у тебя дома грязно». За столом тишина. Гости даже жевать перестали. Я начала краснеть. Но мама Никиты за меня вступилась: «Потому что ты ботинки не снял, когда в туалет ходил?» «Я снял! — обиженно ответил Никита. — А папа не снял...» Теперь уже его папа краснел. © Kybo / Pikabu
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Проходил мимо машины, остановленной перед магазином на обочине дороги. Пассажирские окна были опущены, и две псины начали недовольно лаять на меня. Я в ответ рявкнул на них весело и громко. Видно, это немного смутило их, потому что они перестали тявкать. Я снова гавкнул, чтобы окончательно утвердить свое превосходство, указал пальцем на них и сказал: «Я слежу за вами». После этого я заметил людей на заднем сиденье. © jesslikewoah / Reddit
- В студенческие годы я на улице никогда не носила очки, хотя была слепа как крот: —4,5 на одном глазу и —5,5 на другом. Села я в троллейбус, чтобы поехать домой, и ко мне подошла кондуктор с пачкой билетов. Я дала деньги и вижу, что она мне что-то белое протягивает. Нисколько не сомневаясь, что это билет, я тяну это к себе, а оно не тянется. Как-то я почувствовала, что она в шоке смотрит на меня. Позже я догадалась, что у нее на пальце был бинт или лейкопластырь, а я тянула за него. Билет она мне-таки дала, но неудобно было жуть.
- Возвращалась с работы, забрала сына из садика. По пути зашли в магазин. Купила все, что нужно к ужину, и заодно вкусностей ребенку: фрукты, йогурт, сок, «киндер». Прилично так потратилась. Только зашли домой, позвонил муж, попросил взять ему пивка, так как сам не успеет. Взяла денег ровно на покупку и пошли с сыном опять. По пути предупредила, чтобы ничего не просил, все ему уже куплено. Пришли. Отдел алкогольных напитков рядом с кассой, взяла. Подошла моя очередь и сын, ласково заглядывая в глаза немного опасаясь огрести люлей, просит: «Мамочка, можно чупа-чупсик мааааленький?» Строго отвечаю: «Нельзя, денег нет!» И тут же расплачиваюсь за свою сомнительную покупку. Выражения лиц покупателей в очереди и кассира — бесценны. © FoxPK / PIkabu
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Мне было 15 лет, я занималась продажей гелиевых шариков на набережной моего города. Как раз был праздник, и я заработала достаточно. Поскольку было больше 30 °С жары, я пошла на ближайший пляж, чтобы искупаться. Купальника у меня не было, и я полезла в воду в стрингах цвета хаки и топике, не прикрывающем пуп. Вещи, то есть шорты детского размера, тапочки 34-го размера и сумку с телефоном и выручкой, я оставила на песке. Накупавшись, я довольная вышла из воды и обнаружила, что сумка на месте. А шорты и тапочки сперли! Это было нечто! Телефон был разряжен, и я вышла на главную набережную в том виде, как купалась. На меня, естественно, все пялились, мне было дико неудобно, я до жути боялась, что обо всем узнает папа. Я пыталась поймать маршрутку, но никто не остановился, кроме таксиста. Спасибо, парень, я тебя до сих пор помню! Он довез меня домой, причем денег с меня не взял, сказал, что я его повеселила. © Ckyra / Pikabu
- В школе было собрание, во время которого раздавали награды за посещаемость. Позвали мою тезку. Я гордо подошла к директору школы, а она прошептала: «Нет, милая, не ты». Я покраснела и пошла назад с опущенной головой. © helpmeiamretarded / Reddit
- В 90-х зашли мы с мужем в комиссионку. А там на витрине лежали красные стринги (надеюсь, неношеные). Стоим, на витрину пялимся, я по приколу беру мужа за руку и говорю тихонько: «Представляешь меня в этих трусишках?» Оборачиваюсь, а это не мой муж, а чужой мужик, мой увидел импортные удочки и прилип к другой витрине. Пикантность ситуации добавляло то, что я тогда была на 9-м месяце беременности и про трусишки типа пошутила. А бедный дядька покраснел как рак и свалил из магазина. Я стояла и смехом давилась, представляя шок того бедного мужика — беременный бегемотик делает красноречивые намеки. © Yukka68 / Pikabu
- Иду вчера домой с работы, на улице темно и фонари через один работают. В ушах наушники. Иду и пою песню, громко пою, ну а что? Все равно никого нет! Когда я закончил петь, девушка, которая, как оказалось, шла сзади, окликнула меня и попросила скинуть песню. Так стыдно мне еще не было. Но мы обменялись контактами и разошлись. А сегодня она мне написала, что в моем исполнении песня ей больше понравилась. И что она не против еще послушать. Завтра идем в кино. Счастлив как слон! © Donaldtramp / Pikabu
- Это было лет 10 назад. На свадьбу к подруге я купила красивое платье с открытыми плечами и спиной. И вот за час до выхода я надела его и обнаружила, что бюстгальтер некрасиво выглядывает из-под него со всех сторон. Менять что-то было поздно, поэтому я сняла его и отправилась на торжество. День близился к завершению, и все шло хорошо. И вот молодых пригласили в центр круга, где они стояли, обнявшись, пока гости водили вокруг хоровод. В этот момент я заметила, что платье на груди опасно сползло, разжала руку, расцепив хоровод, и начала поправлять ткань. А человек сбоку, не глядя, схватил меня за локоть, и платье сползло, полностью обнажив правую грудь. И на этом дело не закончилось. Спустя года 3, когда у подруги уже появился ребенок, я пришла к ней в гости, и ее муж оказался дома. И первое, о чем он заговорил после приветствия, было «как у Катьки на свадьбе грудь выпала». Бедняга! По-видимому, для него это осталось самым ярким воспоминанием о собственной свадьбе.
Происходили ли с вами или вашими знакомыми истории, которыми у вас хватит смелости поделиться? Как вы выходите из неловких ситуаций? Расскажите об этом.