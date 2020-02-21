15 историй из жизни, которые заставляют людей сгорать от стыда на протяжении многих лет

Мне было года 4, я ходил в детский сад. Обычно меня забирала домой мама, но, когда она не могла, приходил папа. После очередного дня в садике я сел на стул и начал ждать маму. Она не появлялась. Других детей забирали домой, но за моим лучшим другом еще тоже не пришли родители. Уже стемнело. Наших родителей все нет, а детей уже меньше 10. Я уже начал грустить, что остаюсь так долго в саду. Так поздно меня еще не забирали. В итоге мы остались сидеть втроем: я, мой лучший друг и еще один мальчик. Тут я придумал план побега. Когда пришла мама моего лучшего друга, я подумал, что воспитательница не заметит, что это не моя родительница. Ну я подорвался со стула и побежал навстречу ей с криками: «О-о-о, мама пришла» — и начал ее обнимать, чтобы она меня забрала из сада. Я помню ее выражение лица: «Что он делает?» Естественно, мой план провалился, и по иронии судьбы спустя секунд 5 зашла моя мама. © canniboy / Pikabu