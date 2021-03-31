15+ идей, как сделать оригинальные снимки и освежить свой Instagram

= Партнерский пост AdMe.ru и Canon =

Казалось бы, в век смартфонов цифровые камеры должны были отойти на второй план. Но любой профессионал скажет вам, что никакой телефон не может сравниться по качеству снимков и аутентичности с крутым фотоаппаратом. А легкая и компактная камера Canon EOS M200 просто создана для начинающих фотографов, блогеров или просто любителей привозить из путешествия креативные снимки высокого качества. Особенно если они не хотят заморачиваться зарядкой телефона или изучением сложной технической информации, как в случае с другими навороченными камерами.

А чтобы помочь вам сделать по-настоящему шикарные снимки, AdMe.ru совместно с Canon подобрали для вас хитрые приемы фотосъемки.

Если перевернуть камеру, то можно сделать снимок вверх ногами

Если хотите получить необычное портретное фото, на помощь придет простая коробка

Кстати, камера Canon EOS M200 компактная и легкая, она поместится даже в небольшой сумке. А с помощью откидного сенсорного экрана, разворачивающегося на 180 °, вы сможете делать селфи или снимать под необычным углом.

Даже игрушка может стать полноценным реквизитом, если правильно подобрать ракурс

А такие чудесные фото можно получить при помощи двух стульев, пластмассового ящика, воды и фонарика

Используя обычный экран, можно сделать вот такие снимки

Если хочется красивых фоточек, как будто вы высовываетесь из машины, то вот безопасный способ их получить

Суперидея для того, чтобы удивить своих подписчиков

А если захочется перенести результат в телефон, то у EOS M200 есть связь с мобильным через Bluetooth и Wi-Fi.

А такая идея подойдет для съемки макияжа

Прикрепите кисти к пяльцам при помощи двустороннего скотча — и оригинальная рамка готова.

А если вы хотите сделать фото с крутой подсветкой, то ловите такой вариант

Возьмите флуоресцентные палочки и попросите помощника покрутить ими вокруг вашей головы.

Этот лайфхак пригодится тем, кто хочет убрать на снимке разницу в росте, но не знает как

Тот, кто пониже, пусть встанет ближе к объективу. А чтобы снимок получился гармоничным, немного наклоните камеру.

Надуйте много шариков, закрепите на стене при помощи жевательной резинки — и шикарный фон готов

У Canon EOS M200 есть функция видео 4K с высокой детализацией, например для просмотра на телевизоре 4K.

Получение эффекта снимка при помощи обычного листа бумаги и ножниц. Ну и капельки фантазии

Нужно вырезать рамку из обычной белой бумаги в стиле отпечатанного снимка и приставить к любым частям тела.

Отличная идея для селфи

Если хочется снимков, как в профессиональных журналах, то не жалко и подушки

Очень простая, но впечатляющая идея для портрета. Понадобятся только стекло и гель для душа

А такой эффект можно получить при помощи обычной детской присыпки

А если вам захочется сделать видео, то Canon EOS M200 может снимать видео HD с частотой 120 кадров в секунду или потрясающие интервальные видеоролики 4K.

Здесь придется слегка заморочиться, но результат того стоит

Возьмите большой мешок для мусора, проделайте в нем отверстия при помощи дырокола и приклейте к окну. Для создания красивого эффекта, как на фото, достаточно использовать за спиной модели любое устройство, выпускающее пар или дым. В нашем случае это отпариватель.

Бонус: вот так выглядит камера Canon EOS M200

Этой камерой вы сможете делать селфи (для этого есть специальный откидной экран), снимать видео 4K и интервальные видеоролики, отправлять отснятое на телефон через Bluetooth или Wi-Fi, чтобы делиться кадрами в социальных сетях. И просто носить ее через плечо как стильный аксессуар.