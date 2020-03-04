15 фраз, которые мы часто слышали от родителей, но не станем повторять своим детям

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Наши родители, безусловно, любили нас и желали добра. Но иногда их воспитательные процессы оставляли глубокий след, который даже через многие годы продолжает влиять на нашу жизнь. Безобидные на первый взгляд фразы вроде «Слушайся взрослых», «Ты же девочка» и так далее могли сильно повлиять на нас или даже навредить. Поэтому их не хочется повторять своим детям.

Мы в AdMe.ru вспомнили истории из детства, которые до сих пор не дают нам покоя. У пользователей сети тоже нашлось несколько душещипательных исповедей.

«Верну тебя обратно в роддом»

Если я плохо себя вела, то мама говорила: «Я тебя вот тому дяденьке отдам» или «Верну тебя обратно в роддом». А один раз она действительно куда-то позвонила и сказала, что хочет меня вернуть. Я очень испугалась, просила маму перестать. Она осталась довольной, а я до сих пор вспоминаю это с ужасом. С тех пор я убеждена в том, что, если не буду хорошей, от меня избавятся, не будут любить. Из-за этого я вступала в токсичные отношения и позволяла помыкать собой.

«Ты должна быть лучше всех»

Когда я приносила домой четверку и оправдывалась, что тема была сложной и весь класс получил плохие оценки, мама говорила: «Меня не волнует весь класс, ты должна быть лучше всех». И это коронное: «А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?» В результате я стала перфекционисткой до мозга костей, и это мешает мне получать удовольствие от жизни.

«Подрастешь — поймешь»

На мои многочисленные «почему» мама обычно отвечала односложно: «Подрастешь — поймешь». Еще говорила: «Вот доживешь до моих лет, тогда и поговорим». Это очень расстраивало меня, а в конце концов погубило мое любопытство. Я постоянно заглядывался на взрослых ребят, хотел с ними дружить, заслужить их доверие. В подростковом возрасте связался с плохой компанией, начал пить, курить. Просто очень хотелось поскорее повзрослеть. Чтобы меня наконец заметили, услышали, чтобы иметь право на свое мнение.

«Я не знала, что это тайна»

Нравилась мне в 5-м классе одна девочка. Сильно, но не взаимно. Мама заметила, что хожу грустный, попросила рассказать. Я в отказ. Все-таки детская влюбленность — очень интимная вещь. Но сдался и выдал все по большому секрету. Вечером возвращаюсь домой и слышу на кухне женские голоса, смех. К маме пришли подруги, и они что-то оживленно обсуждали в тот момент. И тут я понимаю, что речь идет обо мне и моей «несчастной любви». Все смеются, потом замечают меня. Я сразу маме говорю: «Как так? Ты же обещала». А она: «Ну что такого? Не знала, что это такая уж тайна». С тех пор ничего ей больше не рассказывал, она обижалась страшно. А я до сих пор все помню. © Molotokmark / Pikabu

«Лучше я сама»

Если я что-то пыталась сделать, помочь маме, то она говорила: «Ой, дай я лучше сама, а то у тебя руки кривые». А когда я стала подростком, она начала всем жаловаться, что я у нее несамостоятельная, дома не убираюсь, даже яичницу не могу себе пожарить. А как я должна была что-то делать, если мне ничего не доверяли? Даже когда ребенок появился, мама мне звонила и на пальцах объясняла, что делать, а то я же глупенькая, не разберусь. Мой сын еще маленький, но я стараюсь поддерживать его интерес. Пусть после него будет грязно или что-то не получится, но он же старается.

«Девочек обижать нельзя»

Когда мне было лет 8, я сильно понравился своей однокласснице. А она не нашла ничего лучше, как выражать свою симпатию насилием: то рюкзак мне порвет, то по голове учебником ударит. Я терпел. Потому что родители всегда говорили, что девочек обижать нельзя. Только вот мой детский мозг понял эти слова так: ты не имеешь права защищать себя, если тебя обижает девочка. Но в один прекрасный день я не выдержал и сильно толкул ее. Естественно, она наябедничала учительнице, а та заставила меня извиняться перед всем классом, дома тоже влетело. Сейчас, когда на меня наорет какая-нибудь женщина, я теряюсь. Не знаю, как поступить, и это меня дико бесит.

«Мужчины не плачут»

«Ну рева-корова», «Мужчины не плачут», «Опять нюни распустил, сейчас же вытри!» — наверное, многим мальчикам говорили это. Я никогда не слышал от своего отца слов любви, да это и ладно, мне нужно было, чтобы он меня хоть раз пожалел, обнял, хотелось почувствовать, что ему не все равно. Жену задевает, что я до сих пор так и не научился проявлять эмоции, отвечать на ее нежность, быть искренним. И да, я не плакал над «Хатико», хотя очень хотелось. Просто не мог.

«Это всего лишь игрушка»

У меня была любимая игрушка — телефон-кольцеброс. Он был для меня особенно важен, так как мне его не просто подарили: я его заслужила. Это моя награда, мне его вручали под аплодисменты на линейке перед всем лагерем. Однажды моей игрушки на положенном месте не оказалось. Мама сказала: «Тетя Таня с сыном приходили. Данилка в него вцепился и орал, ну я и отдала». Во мне было столько обиды и негодования, что родители очень удивились. «Это всего-то игрушка, не стоит так расстраиваться. Нашла из-за чего кричать», — вот и весь ответ на мою гневную тираду. Моей дочери всего 1 год и 9 месяцев, но я уже приучаю ее не брать без спроса чужие вещи. И ее игрушки никому не отдам. Мы же не можем знать, как дорога ребенку какая-либо вещь. © Lozbenidze / Pikabu

«Я столько для тебя сделала, а ты...»

Моя бабушка всегда поддерживала меня и в детстве, и во время студенчества: помогала с уроками, давала полезные советы, присылала деньги, хоть я об этом никогда не просила. А потом, если я что-то делала не так, говорила: «Я столько в тебя вложила, столько для тебя сделала». Мне всегда было очень стыдно и неловко за свои «неправильные» поступки. А позднее, когда я стала уже взрослой, я стала злиться и обижаться на эти слова. Поэтому с детства у меня 2 комплекса: я все время стараюсь быть в числе лучших и, если что-то не получается, очень переживаю; я крайне редко прошу у кого-то помощи, даже если очень нуждаюсь, просто чтобы никому не быть должной.

«Как бы ты в подоле не принесла»

Мои родители постоянно с усмешкой рассказывали всем, что их доча так и не научилась ловить мяч. Меня это бесило, но отвечать я научилась только лет в 20. А что вы делали для того, чтобы я научилась ловить этот гребаный мяч? Меня не просто не пытались развивать, меня даже не пускали на улицу. Говорили, мол, а вдруг упаду и сломаю что-нибудь, лучше книжки читать. Мне нельзя было ходить в бассейн, на занятия в кружках. Когда стала постарше, контроль усилили, дабы «в подоле не принесла» (да-да, именно так и говорили). Очень много лет прошло, но детские обиды так и мучают меня до сих пор. Мои дети надо мной смеются, мол, мать умеет только работать и книжки читать. © Zy26 / Pikabu

«Мы тебе сейчас это купим, но это как бы на день рождения»

Мой день рождения особо никогда не праздновали. Соберутся родственники и друзья родителей, посидят и разойдутся. А дарили мне что-то очень важное и нужное со словами: «Мы тебе сейчас это купим, но это как бы на день рождения». Блин, неужели нельзя было хоть раз сделать сюрприз, подарить какую-нибудь самую простую безделушку? К тому же родился я летом, поэтому даже в школе не поздравляли. Я так и не научился радоваться этому дню, не чувствую праздник.

«Ты же девочка!»

Когда мой старший брат гонял на велосипеде, играл в казаки-разбойники и бегал купаться на речку, я носила свежевыглаженное платье, аккуратные косички (каждое утро до слез терпела, пока их заплетали) и с завистью наблюдала за мальчишками. Если я хотела поиграть с ними, то мама одергивала меня со словами: «Ты же девочка!» — и заводила домой. Как же мне было обидно и тоскливо: я тоже хотела веселиться и разбивать коленки. Неудивительно, что лет в 13 я коротко подстриглась, носила только кеды и рваные джинсы. Сейчас понимаю, что это был мой протест. Я в положении и своей дочке не буду прививать эти ужасные стереотипы.

«Какая большая разница между моей дочерью и Настей»

У меня есть двоюродная сестра Настя. Было ей на тот момент около 18, а мне около 9. Ей представился шанс уехать в Германию на ПМЖ и поступить там в университет, к тому же ее там ждал парень. Конечно, она усиленно готовилась к экзаменам. И как-то папа при мне сказал: «Вы посмотрите, какая большая разница, какой контраст между моей дочерью и Настей! Настя такая упорная». Его слова показались мне несправедливыми. Сегодня я часто сравниваю себя с другими, практически в каждом знакомом я ищу то, в чем ему можно было бы позавидовать и в чем он мог бы позавидовать мне.

«Ты толстая, но кто-нибудь пожалеет тебя и женится»

Мама с раннего детства внушала мне, что я толстая, говорила мне: «Ну да, ты толстая. Такой уродилась. Ничего, кто-нибудь пожалеет тебя и женится». Знаете, что самое обидное? Я никогда не была действительно толстой. Да, была не худышка, но с нормальной фигурой, с талией. Однако из-за мамы я выросла закомплексованной и неуверенной в себе, и сколько бы я ни занималась фитнесом и ни сидела на диетах, я продолжала чувствовать себя ужасной. Когда мной интересовались мужчины, я думала, что они просто меня жалеют. Я так думала, даже когда вышла замуж. Только спустя годы я смогла поверить, что муж действительно меня любит и я красивая женщина. © «Палата № 6»

«Взрослых нужно уважать и слушать»

Мама всегда говорила, что взрослых нужно уважать и слушать. Я до сих пор боюсь говорить с малознакомыми на «ты», даже если они просят, потому что эта установка сидит очень глубоко. Но самое страшное то, что однажды, когда мне было 6 лет, рядом со мной остановилась машина. Незнакомый дядя сказал, что мне нужно ехать с ним, мол, так передала моя мама. А если я его не послушаю, то она меня накажет. Я уже была готова сесть в машину, но наш сосед увидел это и спугнул мужчину. Если бы не сосед, возможно, меня бы не было, а все потому, что меня учили: взрослые — это всегда безоговорочный авторитет. Своему сыну я постараюсь объяснить, что взрослые тоже бывают плохими и даже глупыми, поэтому их не всегда нужно слушать.

Не зря психологи говорят, что все обиды родом из детства. А какие фразы своих родителей вы не стали бы повторять детям?