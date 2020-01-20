15+ фактов о семье Ирвин, которой удалось спасти 90 000 животных

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Согласно информации, предоставленной профессором Дикменом из Университета Сиднея, во время пожаров в Австралии погибло более 800 млн млекопитающих, птиц и рептилий. А если считать вместе с пострадавшими животными, то цифра превышает 1 млрд. В спасении зверей принимали участие не только профессиональные пожарные, но и обычные австралийские жители. В число таких активистов входят члены семьи знаменитого специалиста в области дикой природы Стива Ирвина.

Мы в AdMe.ru решили узнать подробнее о Терри, Бинди и Роберте Ирвинах, которых считают новыми австралийскими героями.

О семейном зоопарке

О Терри Ирвин

С будущим мужем познакомилась во время своего турне по Австралии, в которое отправилась для реабилитации диких животных.

О Бинди Сью Ирвин

О Роберте Ирвине

О спасении 90 000 животных

Осиротевший утконос, которого назвали Олли, стал пациентом № 90 000. Сейчас он получает в клинике круглосуточную помощь. А когда полностью выздоровеет, его вернут обратно в дикую природу.

AdMe.ru в восторге от семьи Ирвин, которая на собственном примере доказала, сколько хорошего для братьев наших меньших могут сделать всего несколько человек. Наш мир станет гораздо лучше, если каждый из нас будет стараться делать добро!

Мы уверены, что среди наших читателей тоже много добрых людей. Каким своим сердечным поступком вы гордитесь?