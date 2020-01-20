15+ фактов о семье Ирвин, которой удалось спасти 90 000 животных
Согласно информации, предоставленной профессором Дикменом из Университета Сиднея, во время пожаров в Австралии погибло более 800 млн млекопитающих, птиц и рептилий. А если считать вместе с пострадавшими животными, то цифра превышает 1 млрд. В спасении зверей принимали участие не только профессиональные пожарные, но и обычные австралийские жители. В число таких активистов входят члены семьи знаменитого специалиста в области дикой природы Стива Ирвина.
Мы в AdMe.ru решили узнать подробнее о Терри, Бинди и Роберте Ирвинах, которых считают новыми австралийскими героями.
О семейном зоопарке
- Знаменитый тележурналист и натуралист Стив Ирвин получил в подарок от родителей «Парк рептилий Бирвы» площадью 1,6 га. Вместе с женой Терри они ухаживали за животными и вкладывали деньги в расширение зоопарка. Со временем супруги изменили название на «Зоопарк Австралии», оборудовали в нем новые павильоны и увеличили территорию до 28 га. А в 2004 году при зоопарке даже открыли ветеринарную клинику, в которой оказывали помощь примерно 6 тыс. животных в год.
- В 2007 году площадь зоопарка разрослась до 400 га.
- «Зоопарк Австралии» был известен тем, что в нем жила 175-летняя черепаха по имени Гариетта. Ее изучал еще сам Чарльз Дарвин.
- 4 сентября 2006 года Стив Ирвин погиб, получив смертельный удар в область сердца от ската-хвостокола во время съемок телепрограммы. Терри Ирвин осталась с двумя детьми, 8-летней Бинди Сью и 2-летним Робертом Кларенсом, и целым зоопарком на своем попечении.
О Терри Ирвин
- С 22 лет работала в реабилитационном центре для животных под названием Cougar Country.
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С будущим мужем познакомилась во время своего турне по Австралии, в которое отправилась для реабилитации диких животных.
- Терри Ирвин дружит с новозеландским актером Расселом Кроу. Поскольку их часто видели вместе, им нередко приписывали роман.
- Она принимала участие в двух выпусках популярной американской программы «Шоу Эллен Дедженерес» — в 2007-м и 2008 годах.
- Так как Стив Ирвин погиб во время съемок одной из телепрограмм, его смерть была снята на видео оператором Джастином Лайонзом. Впоследствии все видеозаписи были уничтожены по решению семьи. Последняя копия осталась у Терри, но женщина сказала, что эти кадры никогда не попадут в эфир.
О Бинди Сью Ирвин
- С самого детства родители прививали дочке любовь к природе и животным. Девушку даже назвали в честь любимых животных отца: крокодила Бинди и собаки Сью.
- Помимо защиты окружающей среды и помощи матери в зоопарке, Бинди занимается творческой карьерой. Девушка снимается в сериалах и разных телевизионных программах. В 2015 году Бинди Сью Ирвин приняла участие в 21-м сезоне популярного американского телешоу «Танцы со звездами». Вместе со своим партнером Дереком Хафом она заняла 1-е место. А в 2019-м Бинди стала специально приглашенным судьей в 16-м сезоне австралийской версии «Танцев со звездами».
- У Бинди есть своя линия экологически чистой одежды — Bindi Wear International. Это повседневные вещи для детей до 10 лет: купальники, обувь и носки, а также аксессуары, включая сумки и шляпы. Деньги, полученные от продажи товаров, идут на поддержку программы сохранения Австралии.
- Cо своим парнем Чендлером Бинди познакомилась именно в австралийском зоопарке, когда в 2013 году он с семьей пришел туда на экскурсию. Сейчас же Чендлер переехал в Австралию, где работает послом Всемирного фонда дикой природы и также помогает семье Ирвин в зоопарке.
- 25 июля 2019 года Чендлер сделал Бинди предложение руки и сердца в садах «Зоопарка Австралии».
О Роберте Ирвине
- Роберта Кларенса Ирвина назвали в честь отца Стива (Роберта) и отца Терри (Кларенса).
- Как и его сестра, Роберт не представляет своей жизни без животных. С детства он снимался в разных телешоу, посвященных дикой природе, которые выходили на телеканалах Discovery и Animal Planet.
- В 2013 году Роберт Ирвин даже стал соавтором книги «Охотник на динозавров».
- Роберт Ирвин обожает фотографировать животных. Благодаря многочисленным путешествиям по всему миру со своей семьей юному фотографу удается сделать уникальные кадры. Парень участвует в международных фотоконкурсах: он был одним из финалистов Australian Geographic Nature Photographer of the Year и дважды побеждал в Wildlife Photographer of the Year.
О спасении 90 000 животных
- Семья Ирвин спасает животных, пострадавших во время пожаров на юго-восточном побережье Австралии. Терри и ее дети забирают раненых со всего континента и отвозят в свой госпиталь дикой природы. За время этой жуткой трагедии им удалось вылечить сотни зверей.
Осиротевший утконос, которого назвали Олли, стал пациентом № 90 000. Сейчас он получает в клинике круглосуточную помощь. А когда полностью выздоровеет, его вернут обратно в дикую природу.
AdMe.ru в восторге от семьи Ирвин, которая на собственном примере доказала, сколько хорошего для братьев наших меньших могут сделать всего несколько человек. Наш мир станет гораздо лучше, если каждый из нас будет стараться делать добро!
Мы уверены, что среди наших читателей тоже много добрых людей. Каким своим сердечным поступком вы гордитесь?
Фото на превью bindisueirwin / instagram, bindisueirwin / instagram