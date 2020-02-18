15 человек, которые в один прекрасный день оказались у Вселенной в черном списке
Фотография на паспорт почему-то всегда получается максимально неудачной. Или если постоянно таскать в сумочке какую-то вещь, а потом ее выложить, то на следующий день она срочно понадобится. Знакомо? Такие случаи обычно называют законом подлости или законом Мерфи, который гласит: если какая-нибудь напасть может произойти, то она обязательно случится.
Авторы AdMe.ru рассказали о том, как закон подлости работает в их жизни. А бонусная история впечатлит тех, кто хоть раз получал валентинки от человека, в которого был тайно влюблен.
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Учу английский всю жизнь, читаю «Гордость и предубеждение» в оригинале, общаюсь с иностранцами, но когда кто-то в разговоре спрашивает перевод какого-нибудь одного слова, то в голове почему-то возникает «синий экран» и я не могу вспомнить именно это проклятое слово.
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Решила пофлиртовать с мужем и прислать ему фотку в красном нижнем белье. Он в это время был в командировке. И как на зло случайно отправляю ее свекрови. В панике минут 5 пялюсь в экран, а потом пишу: «Покупайте нижнее белье у нас» и прикрепляю ссылку на сайт. Потом звоню, мол, меня взломали. Фух, вроде прокатило. Проходит недели две, свекровь приводит ребенка с прогулки. Заходит в квартиру (у нее есть ключи), а я в этот самый момент выхожу из ванной в том самом белье. Немая сцена. Занавес.
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В студенчестве я подрабатывала аниматором. Мне доверили вести выпускной в ковбойском стиле для 11-х классов. Одно дело — малыши и школьники, а тут практически взрослые люди, которых я сама-то была года на 2 старше. Переживала очень, готовилась со всей самоотдачей. Как на зло в день Х диджей забыл микрофоны, пришлось за ними возвращаться и немного задержать праздник. Потом были проблемы со звуком: то колонка запищит, то музыка во время танцев резко пропадет. Я была очень рассержена и, пока ворчала на диджея, куда-то сунула микрофон. Бегала искала его везде. Диджей сходил в машину за запасным. Села отдохнуть и поняла, что все это время микрофон был у меня в заднем кармане. В общем, первый почти взрослый праздник прошел с кучей косяков.
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Идем с подругой жарким летним днем, едим мороженое в огромном рожке, настроение отличное. Из-за угла выскакивает черная кошка, вальяжно переходит дорогу прямо перед носом. Подруга уговаривает: «Давай перейдем через дорогу, а то мало ли... плохая примета». Я — ей: «И это мне говорит человек с 2 вышками, хах! Еще до светофора пиликать. Не, пойдем тут». Она тяжело вздохнула, но согласилась. Проходим мы несколько метров, на меня наезжает скейтер, я ловлю носом мороженое, оно падает мне на платье, сама я падаю и разбиваю колено. Грязная, злая, тот чудик даже не извинился. Зато подруга от души посмеялась.
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Однажды мне приснились числа. Я срочно заполнила лотерейный билет. И... ни одного не угадала. Зато в следующем розыгрыше выпали 5 из 6 чисел, которые я видела во сне. Это немаленькая призовая сумма. Домик точно можно было бы купить. Ну приснилась бы и дата розыгрыша заодно! Или Вселенная — это толстый тролль?
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Примерно в получасе ходьбы от нашей съемной квартиры был китайский ресторан, где кормили вкусно и недорого. Но ходить туда на обед было все-таки далековато, ведь в сумме время обеда получалось больше часа. И вот так вышло, что мы переехали в новую съемную квартиру в соседнем доме от этого китайского ресторана. Я уже с воодушевлением представляла, как буду гулять в парке, а потом обедать в этом ресторане. Но, как только мы переехали, он закрылся на ремонт. И так уже больше полугода.
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Лежит котик, такой милый. Думаю, дай сфотографирую. Но почему-то именно в тот момент, когда я достаю телефон, он умудряется состряпать максимально дурацкую морду, а как только убираю камеру — снова само очарование.
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Замечала, что, когда нет критических дней, средства гигиены всегда валяются в сумке, под руки постоянно попадаются в косметичке, в аптечке и так далее. Критические дни приходят в тот момент, когда под рукой ничего нет и надо срочно бежать в магазин. Или я одна такая?
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Покупка такого необходимого продукта, как хлеб, всегда на мне, потому что «ты же фрилансер, дома сидишь, чего бы не прогуляться за хлебушком?» Я никогда не могу рассчитать, когда настало время покупки хлеба, потому что мой парень как-то непредсказуемо его ест, а живем мы вдвоем. То он внезапно начинает говорить, что надо следить за фигурой и хлеб не ест. То, наоборот, может со всякими закусками слопать полбатона за раз. Стоит мне не купить хлеб, понадеявшись на то, что полбулки нам до завтра хватит, так мы будем сидеть без хлеба или растягивать до утра жалкую горбушку. А стоит мне купить хлеба впрок, то в доме, как по волшебству, появляется сразу 3 недоеденных батона. Все вопросы и претензии, конечно же, направляются ко мне.
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Моя подруга — ярая антипрививочница. Летом мы семьями поехали на Алтай. Я с мужем и детьми, естественно, привилась от клещевого энцефалита. Но на отдыхе как-то так вышло, что клещи покусали и меня, и мужа, с сына вообще 3 сняла. А подруге хоть бы хны. Еще и сказала, что они только привитых кусают. Ну как так-то?!
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Есть у меня любимый актер — Мадс Миккельсен. Я долго мечтала увидеть его, так сказать, наяву, и вдруг узнаю, что в октябре он приезжает в Москву на Comic Con. Я купила билеты на фотосессию и 2 месяца с трепетом ждала волшебного момента. И вот день настал. Я приехала, побродила среди огромной толпы, отстояла километровую очередь (а я, надо сказать, очень боюсь большого скопления людей, просто панически). И вот наконец захожу в кабинку, где делают фото, и — та-дам! — цепляюсь своей левой ногой за свою же правую, спотыкаюсь и наступаю ему на ногу. Прямо с лету. От страха и смущения я извинилась перед ним на русском, английском и, кажется, даже на датском. Но самое обидное во всем этом то, что мой мозг, видимо, решил, что это травмирующее воспоминание, и отключил его, но как-то по-особенному: я помню, как падала, наступала на ногу, но совершенно не помню, как Мадс выглядит вблизи, хотя видела лицо на расстоянии нескольких сантиметров. Блин!
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Мне однажды приснился экзаменационный билет, который попался... моей подруге-однокурснице, с которой мы сидели за одной партой. Она тянула билет прямо передо мной. Было обидно.
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Стою в очереди с полугодовалым ребенком, он пристегнут в эргорюкзаке на груди. Передо мной человек 5. Спина болит, жарко, тяжело, а тут какой-то умник лезет без очереди, причем никого не спросив. Остальные либо опешили от такой наглости, либо просто решили промолчать, но я, минутку погодя, говорю: «Мужчина, возможно, вы не заметили, но здесь очередь». Он мне: «Тебе что, жалко? У меня всего-то 3 покупки!» (На самом деле больше.) Я ему показала, что у меня в корзине тоже немного продуктов, но я жду вместе со всеми. Он начал хамить, тут вмешалась кассирша и сказала, что не будет его обслуживать, пока он не встанет в очередь. У меня даже второе дыхание открылось от торжества справедливости. Но тут рядом заработала другая касса, и он ловко прыгнул туда первым.
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Как только я произнесу слово «никогда», то сразу в течение недели жизнь вносит свои коррективы. Например, за несколько дней до Нового года ляпнула в разговоре, что никогда не делаю оливье чисто принципиально. Терпеть его не могу: время забирает много, вредный салат. Ну и, конечно, пришлось его сделать, потому что, как выяснилось, его обожает моя свекровь. То же самое со словом «всегда». Буквально на днях говорила, что всегда хорошо засыпаю и знать не знаю, что такое бессонница или сильное переутомление, — и пожалуйста: уже 2-ю ночь лежу по часу-полтора и не могу заснуть. Стараюсь вообще не произносить эти два коварных слова.
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Когда тратишь кучу денег на клевую теплую зимнюю одежду, хорошие ботинки из замши, которой противопоказана влага, зима приходит вот такая, как сейчас.
Бонус: аж в груди защемило
А как закон подлости срабатывает в вашей жизни?