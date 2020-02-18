15 человек, которые в один прекрасный день оказались у Вселенной в черном списке

Замечала, что, когда нет критических дней, средства гигиены всегда валяются в сумке, под руки постоянно попадаются в косметичке, в аптечке и так далее. Критические дни приходят в тот момент, когда под рукой ничего нет и надо срочно бежать в магазин. Или я одна такая?

Покупка такого необходимого продукта, как хлеб, всегда на мне, потому что «ты же фрилансер, дома сидишь, чего бы не прогуляться за хлебушком?» Я никогда не могу рассчитать, когда настало время покупки хлеба, потому что мой парень как-то непредсказуемо его ест, а живем мы вдвоем. То он внезапно начинает говорить, что надо следить за фигурой и хлеб не ест. То, наоборот, может со всякими закусками слопать полбатона за раз. Стоит мне не купить хлеб, понадеявшись на то, что полбулки нам до завтра хватит, так мы будем сидеть без хлеба или растягивать до утра жалкую горбушку. А стоит мне купить хлеба впрок, то в доме, как по волшебству, появляется сразу 3 недоеденных батона. Все вопросы и претензии, конечно же, направляются ко мне.

Моя подруга — ярая антипрививочница. Летом мы семьями поехали на Алтай. Я с мужем и детьми, естественно, привилась от клещевого энцефалита. Но на отдыхе как-то так вышло, что клещи покусали и меня, и мужа, с сына вообще 3 сняла. А подруге хоть бы хны. Еще и сказала, что они только привитых кусают. Ну как так-то?!