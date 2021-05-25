14 вещей в ванной комнате, при виде которых так и хочется скорее ретироваться оттуда

Первое, что мы делаем каждый день, — направляемся в ванную комнату. Но санузел санузлу рознь. В одном хочется задержаться, чтобы не спеша привести себя в порядок, в другом — второпях умыться и поскорее уйти. Все дело в обстановке и чистоте, царящих вокруг.

AdMe.ru уверен: ванная комната такое же лицо дома, как и прихожая. Поэтому составил список вещей, которые провоцируют беспорядок и тем самым незаметно портят настроение домочадцам.

Угловая полка из хромированной стали

За счет невысокой стоимости подобные полки можно встретить во многих ванных комнатах. Но в условиях повышенной влажности на них быстро образуется ржавчина, ведь хромированное покрытие со временем истирается и металл подвергается коррозии. Отдавайте предпочтение полочкам из стекла, нержавеющей стали или латуни. Они будут смотреться дорого и стильно.

Косметические и бытовые средства, которые хранятся на стиральной машинке

Попробуйте убрать все лишние вещи со стиральной машинки с глаз долой, и вы увидите, как преобразится вид вашей ванной. Бытовая химия и косметические средства, выставленные на всеобщее обозрение, визуально загромождают и без того небольшое пространство комнаты. Не забывайте своевременно расчищать этот «островок захламленности».

Хозяйственная губка вместо мыльницы

Непрезентабельно выглядит и точно не принесет удовольствия от процесса мытья рук. Мыло размокает, становится мягким, рыхлым, а сама губка настолько пропитывается мыльным раствором, что больше напоминает склизкую субстанцию. Для экстренных случаев такое неожиданное решение вполне сгодится, но для постоянного использования лучше задействовать качественный и стильный аксессуар.

Множество открытых полок и других поверхностей

В ванной комнате так много вещей и так мало места. Неудивительно, что в условиях ограниченного пространства мы стараемся уместить как можно больше предметов и заставляем ими все свободные поверхности. Вот только скопление разномастных бутыльков и прочих мелочей является источником визуального шума и беспорядка. По возможности продумайте удобные системы хранения, прячьте часть вещей за дверцами шкафчиков, своевременно проводите ревизию и избавляйтесь от ненужного барахла.

Халаты, висящие на двери

Ванная комната — место повышенной влажности, поэтому хранение халатов на двери чревато тем, что они отсыреют, станут идеальной средой для бактерий и начнут издавать неприятный запах. Халаты (впрочем, как и чистые полотенца) следует держать в другой части квартиры.

Запасы туалетной бумаги в заводской упаковке

Вскрытые и разорванные упаковки туалетной бумаги, стоящие на всеобщем обозрении, увы, не прибавят уборной лоска. Если место для хранения рулонов не предусмотрено или его попросту нет, то бумагу лучше вынуть из упаковки и хранить в контейнерах, корзинах или на специальных стойках. Это будет выглядеть нетривиально и вполне симпатично.

Тряпки, висящие на полотенцесушителе или хозяйственном ведре

Без сомнения, давать хозяйственным тряпкам просохнуть важно и нужно, но хранить их таким образом на постоянной основе все же не стоит. После полного высыхания не забывайте убирать их с глаз долой и храните в отдельном шкафчике или контейнере.

Огромный бойлер на стене

Махина в виде бойлера точно не добавит уюта вашей ванной комнате. Девайс, без сомнения, нужный, но точно требующий маскировки. Он не только загромождает пространство и угрожающе нависает над головой, но и дарит ощущение пребывания в технической комнате, а не уборной. Оборудовать укромное место для бойлера можно с помощью жалюзи, ниши, навесного шкафчика и прочих конструкций.

Облупившаяся или пожелтевшая краска на змеевике

Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует более внимательного отношения. Периодически проверяйте его на наличие подтеков и ржавчины, протирайте от пыли и обновляйте покрытие. Ведь со временем белый цвет приобретает желтоватый оттенок из-за высокой температуры.

Жидкое мыло в заводской упаковке

Обилие разноцветных флаконов на раковине является источником визуального шума. Советуем переливать жидкости в специальные емкости, подходящие под дизайн ванной комнаты. А также обратить внимание на автоматические сенсорные диспенсеры для мыла. Они не оставляют подтеков, экономичны и смотрятся очень стильно.

Мочалки, скопом висящие на смесителе

Лучше отвести пестрым губкам и мочалкам отдельное место рядом с душевой или ванной. Например, подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер и убрать на полку.

Элементы творческой самодеятельности

Вносить свою творческую лепту в дизайн ванной комнаты — дело довольно рискованное. Есть вероятность того, что это будет выглядеть нелепо и выбиваться из общей концепции. Декоративные наклейки, картины, плакаты, искусственные цветы — все эти фишки лишь придадут уборной неряшливый вид. Если вам все же хочется добавить изюминку в интерьер, попробуйте заменить скучную фурнитуру на яркую и необычную или добавьте яркий акцент в виде мозаичной или цветной плитки.

Коврики из микрофибры с длинным ворсом

Выглядят дешево, собирают мусор и волосы, электризуются. Коврики из микрофибры не терпят высоких температур, поэтому их нельзя сушить на батарее и стелить на теплый пол. Со временем материал стаптывается, перестает впитывать влагу и в целом неважно выглядит.

Стакан для зубных щеток

Возможно, вы не раз замечали въевшиеся черные пятна на ручке зубной щетки. Это плесень, которая образуется на дне стакана из-за скопившейся влаги и слизи. Стакан необходимо постоянно мыть и дезинфицировать, а еще он оставляет следы на раковине, которые также нужно периодически отмывать. Не рекомендуется хранить щетки всех членов семьи в одном стакане: при соприкосновении прыткие бактерии молниеносно перекочуют на соседа.