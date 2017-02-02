14 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

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Существует ряд продуктов, которые при низких температурах не только портятся, но и теряют свои полезные свойства, изменяют внешний вид и вкус. AdMe.ru собрал для вас список того, что не стоит класть в холодильник. Рекомендуем его сохранить.

Авокадо

Если вы положите недозрелое авокадо в холодильник, оно, конечно, станет мягче, но дело будет не в созревании, а во влаге, которая впитается в плод через кожуру. Поэтому место ему во фруктовнице на столе.

Картофель

Картофель тоже не любит холод, из-за температуры ниже 7 °С он становится сладковатым, что портит его вкус. А после термической обработки такого картофеля в нем будет намного больше канцерогенного акриламида, чем в обычном. Идеальный способ хранения этого овоща — положить его в бумажный пакет и поместить туда, где будет прохладно, но не морозно.

Шоколад

При низких температурах шоколад покрывается неприятным белым налетом. Дело в том, что из-за холода на поверхность шоколада начинают проступать кристаллы сахарозы. Как следствие, лакомство теряет свой вкус и товарный вид.

Тропические фрукты

При низких температурах фрукты загнивают и выделяют вредные вещества. Лучше убирайте их в шкаф, заверните в несколько слоев бумаги и храните в сухом месте при комнатной температуре.

Базилик

Как и срезанные цветы, базилик лучше хранить, опустив его стебельки в воду. В холодильнике же листочки быстро завянут, потеряют аромат и начнут со временем впитывать посторонние запахи.

Стручковая фасоль

Фасоль из-за холода теряет не только красивый внешний вид, но и полезные качества. Для лучшего сохранения следует ее заморозить.

Лук

Влага в холодильнике не будет способствовать свежести лука, из-за нее овощ становится мягким и непригодным к употреблению, быстро портится. Кроме того, чрезмерная влажность способствует появлению вредных бактерий и образованию плесени.

Кофе

Кофе ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, если ваша цель, конечно же, не абсорбировать с его помощью неприятный запах от других продуктов. От холода и влаги зерна мгновенно потеряют свой аромат, а также впитают все посторонние запахи. Лучше всего держать кофе в темном, сухом и прохладном месте или же, если вам необходимо сохранить его до лучших времен, положить в морозилку.

Оливковое масло

Хранить оливковое масло рекомендуется при температуре от +12 до +16 °С. В холодильнике же масло может начать расслаиваться, в нем может появиться осадок, а также возможно изменение консистенции продукта с жидкого на более плотное.

Мед

Холод и влага холодильника способствуют кристаллизации, и мед теряет свою текстуру, вкус и полезные свойства быстрее обычного. При правильном способе хранения срок годности меда практически неограничен. Держите его в банке, плотно прикрытой крышкой, в темном месте при комнатной температуре.

Томаты

В холодильнике помидоры теряют все свои вкусовые качества, так как холодный воздух останавливает процесс созревания. Холодный и влажный воздух также негативно сказывается на текстуре мякоти томатов.

Хлеб

Некоторые хозяйки хранят хлеб в холодильнике. Но из-за этого он быстрее черствеет. Если хлеба в доме оказалось больше, чем вашей семье под силу съесть, из остатков лучше сделать сухари.

Баклажаны

Баклажаны, которые являются родственниками томатов, также боятся низких температур. В холодильнике они становятся пятнистыми, быстро вянут и теряют вкус, поэтому лучше хранить их при комнатной температуре.

Бананы

В холодильнике любые сорта бананов быстро темнеют и становятся внешне непривлекательными. Если вы видите в отделе с фруктами бананы почти черного цвета, это говорит не об их особой спелости, а о том, что их неправильно хранили при транспортировке.