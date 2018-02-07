14 людей поделились историями опозданий, за которые можно простить все

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В окружении любого человека всегда найдется тот, кто постоянно опаздывает. И причины этому порой просто фантастические. А вы бы простили опоздание, услышав истории, которые поведали эти люди? Сегодня AdMe.ru делится с вами самыми смешными историями и оправданиями людей, которым приходилось опаздывать.

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Мне приснился настолько страшный сон, что, услышав звон будильника, я испугался и резко швырнул его. В итоге я разбил любимую статуэтку моей жены, а потом провел целый час за склеиванием кусочков воедино. На работу я пришел с частично склеенными пальцами, так что начальник посмеялся и похлопал меня по плечу.

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В полночь я смотрел телевизор и вдруг услышал, как моя жена закричала. Она прибежала ко мне и испуганно заявила, что на нее что-то набросилось. Я подумал, что ей приснился какой-то кошмар, но тут из спальни выбежал наш кот, неся в зубах какую-то странную вещь, похожую на летучую мышь. Оказалось, что это была белка-летяга. После этого нашествия летающей белки мы не могли заснуть, поэтому я проспал и утром опоздал на работу.

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Однажды моя студентка пропустила 2 пары подряд, после чего объяснила свое отсутствие тем, что к ней в дом вторглись дикие кабаны. Я начал смеяться, ведь она жила в черте большого города, а не на территории диких кабанов. В итоге я решил простить ей прогулы, но попросил предоставить какие-нибудь доказательства такого происшествия. В этот же день, вернувшись домой, я включил новости и увидел эту девушку! Она испуганно смотрела из окна своего дома, пока служба по отлову животных пыталась поймать этих кабанов.

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Однажды мне пришлось опоздать на работу, потому что я не смог найти ключи от машины. Мой сын признался, что вчера они пригодились ему для того, чтобы построить замок из песка. Мне ничего не оставалось, как отправиться на поиски в ближайшую песочницу.

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У меня есть подчиненный, который очень часто опаздывает. Однажды он опоздал почти на час. Сначала он прислал СМС, в которой сообщил, что не очень хорошо себя чувствует и задержится минут на 17 (любопытно, откуда такая точность?), а спустя 17 минут пришла следующая СМС с объяснительной: «Меня в метро к очень вонючему дядьке притерли, пришлось выйти на улицу, отдышаться, чтобы в обморок не упасть».

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Когда утром я увидела свою прическу в зеркало, я решила причесаться. Расческа намертво застряла в моих волосах, и я начала аккуратно их распутывать, чтобы достать ее. Эта попытка заняла у меня 30 минут времени и только усугубила ситуацию. В итоге расческу пришлось выстригать ножницами с большими потерями для волос. Шеф оценил мою новую прическу и отнесся к опозданию с пониманием и улыбкой.

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Из объяснительной: «Я появляюсь на работе все позже, потому что по утрам гуляю с собакой и мы вместе встречаем рассвет. А солнце сейчас всходит все позже и позже. Это продлится до 22 декабря. Затем я начну приходить на работу все раньше и раньше по той же причине».

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Когда я учился в университете, я жил на съемной квартире. Утром у меня было всего 2–3 пары, поэтому днем я мог спокойно подрабатывать. Все было хорошо, пока мой домовладелец не решил, что неплохо было бы сменить замки в дверях без предупреждения. Когда я вернулся домой после пар, двери были заперты, а мои ключи не подходили к замкам. Мой босс позже называл эту историю лучшим оправданием, которое он когда-либо слышал.