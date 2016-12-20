14 лучших подарков для женщин по мнению самих женщин

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Выбрать достойный подарок любимой женщине — маме, сестре, подруге, жене или коллеге — задача приятная, но не простая. Мы в AdMe.ru поставили себе цель помочь вам выбрать самый запоминающийся подарок и лихо избежать распространенных ошибок.

Согласитесь, сложно угадать, какие средства по уходу за волосами подойдут девушке. Честно признаться, большинство из нас предпочитает подбирать их самостоятельно. А вот необычные устройства для стайлинга станут приятным подарком.

Скорее всего, очередной лак для ногтей или маникюрный набор не порадуют вашу половинку так, как UV-лампа для маникюра или электрическая пилочка.

Вместо пусть и теплого, но совершенно обычного свитера, выберите смешной новогодний, например, с мерцающими огоньками или оленем Рудольфом. Еще лучше получится, если вы найдете парные свитера — в них весело встречать гостей и греться у телевизора.

Наверняка у вас дома немало кружек, и добрая половина из них напоминает о приятном отпуске или прежних местах работы. Чтобы не повторяться, подарите тамблер или термос — то, что нужно для похода на каток.

Зимой техника часто подводит нас — телефоны разряжаются почти моментально. Вместо новенького чехла обратите внимание на внешние аккумуляторы — они тоже бывают очень красивыми.

Неспроста наши мамы сетуют на то, что новогодние сувениры только собирают пыль. Согласитесь, плюшевый петух — не очень полезный подарок. Авторские елочные игрушки или красивые новогодние огоньки прослужат не один год.

Если ваша подруга очень любит готовить, сковородка или кастрюля действительно могут стать отличным подарком. Главное, будьте оригинальны — найдите интересный дизайн или необычный цвет. Бонус: вас точно угостят новыми блюдами.

Блокноты и ручки стоит дарить только тем, кто действительно ими регулярно пользуется, например, ведет дневник. А вот магнитная доска на холодильник пригодится каждому — на ней очень удобно оставлять записки.

Деньги в качестве подарка наиболее уместны на свадьбе. Отличная идея — подарочный сертификат, например, на фотосессию, в хороший ресторан или интернет-магазин.

Вместо фотоальбомов и рамок любителям фотографии можно подарить фотосессию в необычном образе или симпатичный фотоаппарат для моментальных снимков.

Уход за живым растением — это ответственность. У получателя подарка может не оказаться времени или желания ухаживать за зеленым питомцем. Полезная альтернатива — увлажнитель воздуха.

Плюшевых мишек можно заменить уютным пледом или теплым домашним костюмом с небанальным принтом.

Вместо бижутерии подарите небольшой серебряный кулон или модный фитнес-браслет, они нередко выглядят красивее ювелирных украшений.

Удачной заменой стандартному комплекту белья послужит набор для домашних спа-процедур — каждой девушке хочется расслабиться после длинной рабочей недели.