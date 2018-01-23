14 ловушек мышления, которые тайно управляют нашей жизнью

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Очень часто мы, сами того не замечая, попадаем в ловушки собственного сознания, которые временами заставляют нас принимать решения, оказывающиеся ошибочными. Иногда они бывают безобидными, а порой из-за них обстоятельства складываются не самым лучшим образом. Именно о таких ловушках AdMe.ru расскажет вам в этой статье. Читайте и не попадайтесь на крючок собственного мышления.

14. Двойные стандарты

Очень часто поведение других мы пытаемся объяснить их жизненными трудностями и проблемами, а то, как ведем себя мы и какие совершаем ошибки, оправдываем обстоятельствами, которые не зависят от нас. Такие ошибки временами приводят к тому, что нам кажется, будто у всех одинаковые жизни, и поэтому мы с легкостью осуждаем других.

13. Спор ради победы

Ученые Хьюго Мерсиер и Дэн Спербер выдвинули теорию, которая гласит, что люди научились спорить для того, чтобы получить возможность влиять друг на друга. Современное общество тоже зависимо от этого, поэтому люди не могут прекратить спор, даже если уже не осталось никаких аргументов. В давние времена проиграть в споре означало снизить свои шансы на дальнейшую жизнь, поэтому мы по-прежнему спорим до последнего.

12. Сравниваем несравнимое

Зачастую мы сравниваем вещи, которые просто несравнимы, из-за чего нарушается причинно-следственная связь. Например, существует мнение, что чем больше собака, тем она злее. Но согласитесь, что размер собаки никак не влияет на ее характер и поведение.

11. Доверие только к «своим» людям

С давних времен мы вольно или невольно разделяем окружающих на группы. Больше всего мы доверяем тем, с кем оказываемся в одной группе, например коллегам или друзьям, а к людям вне ее относимся с осторожностью и подозрением. Такое явление обозначается термином «ингрупповой фаворитизм»: люди завышают ценность своей группы и возможности входящих в нее людей за счет тех, кого плохо знают.

10. Излишнее обобщение

Если вы считаете, что какая-либо вещь, оказавшаяся правдой однажды, будет правдой и в другой раз, то вы попали в эту ловушку. Если вас когда-то обманул продавец из соседнего магазина, вовсе не значит, что вас будет пытаться обмануть каждый продавец.

9. Большинство не может ошибаться

Люди склонны поверить во что-то, если знают, что в это уже верят другие. Вот откуда появляются общепринятые правила поведения, которые считаются нормой внутри какой-либо группы. Склонность человека принимать мнение группы — это причина, по которой нужно критично относиться к данным статистики.

8. Мы запоминаем о себе лучшее

Так уж устроен человек, что практически каждый из нас думает и запоминает о себе только хорошее (а порой еще и приукрашивает), но мы даже не догадываемся об этом. Лауреат Нобелевской премии Даниел Канеман в своем интервью сказал: «Просто поразительно, как редко люди меняют свое мнение. Более того, даже когда они это делают, то не осознают этого. Изменив мнение, большинство корректирует и прошлый образ мышления, убеждая себя в том, что всегда считали именно так».

7. Мозг считает, что мы в будущем — это другие люди

Как показывают исследования, когда мы представляем себя в будущем, в мозге начинают работать те части, которые активизируются, когда мы думаем о других людях. Иными словами, если вас просят пофантазировать, каким вы будете через много лет, вы невольно представите себе незнакомца, имеющего мало общего с вами настоящим.

6. Эффект Пельцмана

Суть этого эффекта заключается в том, что обилие защитных устройств и различных правил техники безопасности приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя неуязвимым, из-за чего повышается риск несчастного случая. Например, если забрать у мотоциклиста шлем или еще какую-либо часть экипировки, он будет ездить значительно аккуратнее, чем при наличии полной экипировки.

5. Ловушка «позитивного ожидания»

Такая ловушка свойственна любителям азартных игр: они уверены, что после череды проигрышей удача просто обязана повернуться к ним лицом, и вот следующая игра уже наверняка принесет им огромный выигрыш. Точно так же работает и заблуждение относительно «полосы везения».

4. Рифмованные фразы

Когда люди видят рифмованные слоганы, они воспринимают их как более правдивые. Таким же эффектом обладают и «прилипающие к языку» фразы. Именно поэтому различные компании часто используют подобные приемы, чтобы сделать свои товары и услуги узнаваемыми, а их рекламу — запоминающейся.

3. Негативных новостей всегда больше

Люди зачастую обращают больше внимания на плохие новости, но это вовсе не означает наличие каких-либо отклонений. Ученые считают, что мы подсознательно воспринимаем негативные новости как более важные. Кроме того, плохие новости вызывают у нас больше доверия: может быть, это происходит потому, что хорошие кажутся нам слишком подозрительными и не такими уж интересными.

2. Эффект IKEA

Не самые симпатичные варежки, связанные бабушкой, мы всегда воспринимаем с улыбкой и теплотой, хотя в магазине на такие даже бы не посмотрели. Это отличный пример того, как проявляется в нашей жизни так называемый эффект IKEA. Суть его заключается в том, что мы очень часто слишком высоко оцениваем стоимость или значение вещей, к созданию которых имели отношение мы сами или наши близкие.

1. Ловушка превосходства над другими

В ходе одного эксперимента людям, которые водят машину, было предложено сравнить свои навыки вождения с умениями других водителей. Практически все участники эксперимента считали, что их навыки «выше среднего». В большинстве случаев люди имеют высокое мнение о себе и своих навыках. Они преувеличивают свои способности и уровень мастерства, поэтому оценивают себя не вполне объективно.

Как же избежать этих ловушек? Старайтесь вовремя пресекать влияние стереотипов и никогда не путайте свои собственные ощущения с тем, что вам навязывает окружающий мир.