13 технологий из будущего, которые мы можем использовать уже прямо сейчас

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Вот так живем мы самой обычной жизнью, а между тем будущее не просто стучит, а прямо ломится в наши двери. Оказывается, дронов уже вовсю используют в качестве селфи-палок, строители печатают на принтерах целые дома, а от жары и мороза может спасать одна и та же куртка.

AdMe.ru решил доказать вам, что многие фантастические фильмы уже стали реальностью. Не верите? Тогда смотрите сами.

1. Моделей на мировых подиумах уже заменяют дроны

Пионером в этом направлении стал итальянский дом моды Dolce & Gabbana. Сначала он выпустил на подиум беспилотники с женскими сумочками, а на одном из летних показов 2018 года полностью заменил моделей дронами, которые демонстрировали платья и прочие наряды. Конечно, пока это смотрится как яркий перформанс и больше служит для привлечения внимания избалованной публики. Но кто знает, возможно, совсем скоро девчонки перестанут мечтать о карьере модели и начнут изучать управление дронами.

2. В Японии готовятся наладить массовый выпуск летающих такси

Это пока лишь экспериментальные проекты, но японские разработчики не исключают, что к Олимпиаде 2020 года в Токио уже можно будет прокатиться на беспилотном такси. По задумке изобретателей, летающая машина будет садиться и взлетать вертикально, а скорость ее передвижения составит примерно 200 км/ч. Приятным «побочным эффектом» этого изобретения должна стать ликвидация дорожных пробок в мегаполисах. Хочется верить, что заторы исчезнут совсем, а не переместятся на высоту 150 м над землей.

3. Строители собираются печатать на 3D-принтере целые жилые кварталы

Первый 3D-дом в Америке появился в штате Техас. Здание построили в течение суток, а расходы на его возведение составили менее $ 4 тыс. (эта сумма почти в 10 раз ниже, чем при обычном строительстве). После этого успешного опыта компания-застройщик получила официальное разрешение на использование 3D-технологий и теперь планирует начать массовую печать домов. Основной упор обещают сделать на бедные страны Южной Америки.

4. На 3D-принтере печатают еще и пиццу. Говорят, что вкусную

Современные технологии готовы ворваться и в налаженный быт домохозяек. В Америке кулинарные 3D-принтеры уже могут создавать шоколад и блины, а недавно было выпущено устройство, которому по силам напечатать торт, равиоли, печенье и даже пиццу.

5. В международном аэропорту Далласа открыли игровой зал с консолями

Теперь пассажиры не скучают в ожидании рейса. Рядом с двумя крупными терминалами установлены 22 консоли Xbox. Зал работает ежедневно — с раннего утра и до 10 вечера. Клиентам предлагают на выбор 19 игр. Время, проведенное за консолями, можно оплачивать поминутно или сразу выложить 20 баксов за безлимитную игру. Это первый в своем роде эксперимент, и его организаторы заявляют, что он оказался более чем успешным.

6. Носители информации становятся меньше, а их память — больше

Крошечный цифровой диск, изобретенный группой ученых Саутгемптонского университета в Великобритании вместе с коллегами из Технического университета Эйндховена в Голландии, способен сохранить более 360 терабайт данных. Диск создан в технологии 5D с помощью сверхбыстрого лазера. Технология была представлена в 2013 году, и к настоящему времени ее создатели значительно улучшили свое изобретение. Теперь крошечный «кристалл памяти» может вмещать еще больше информации.

7. Одежда становится всепогодной

Маленькая интернациональная команда исследователей придумала универсальную ткань, из которой можно шить одежду как для теплой, так и для прохладной погоды. Это особый материал, реагирующий на колебания температуры: в жару он становится плоским и тонким, а на холоде между волокнами ткани образуются пустоты с воздухом. Примечательно, что владельцу такой умной одежды не надо будет прикладывать никаких усилий, чтобы отрегулировать толщину куртки или толстовки. Весь процесс проходит автономно, остается только расслабиться и наслаждаться погодой, какая бы она ни была.

8. Реклама становится индивидуальной

В метро нам обычно показывают кучу разноплановой рекламы. А вот в Японии маркетологи решили бить точно в цель: специальные датчики идентифицируют пол пассажира по зрачкам, а искусственный интеллект считывает реакцию на рекламу. За считанные секунды новые технологии определяют продукт, который может вызвать наибольший интерес (например, тушь для ресниц). Его-то вам и будут показывать во время поездки.

9. Дроны становятся селфи-палками

Фотографии, сделанные с беспилотников, уже можно назвать отдельным видом искусства. Но теперь сделать подобный снимок может каждый из нас: в Италии разработали мини-квадрокоптер специально для селфи. Эту маленькую летающую камеру вполне можно носить в кармане. Кажется, обычные палки для «себяшек» начинают уходить в прошлое.

10. Рамки, замедляющие время, используют в качестве украшений интерьера

Вы живете в сегодняшнем дне, а ваш фикус — еще во вчерашнем. Именно так работает гаджет нового поколения — рамка Slow Dance. Это изобретение предлагается в качестве обычного украшения для дома или офиса. Любой помещенный в эту рамку легкий предмет начинает двигаться будто в режиме замедленной съемки, а специальная LED-подсветка мигает примерно 80 раз в секунду. В результате создается стробоскопический эффект невидимости, скрывающий часть движений.

11. Незрячие люди «видят» произведения искусства с помощью специальных перчаток

Весной 2018 года в Праге организовали экспериментальную выставку скульптур в виртуальной реальности. Ее главными посетителями стали слепые и слабовидящие люди. Разработчики создали для этой выставки цифровые копии известнейших скульптур — от статуи Давида до Венеры Милосской. Незрячие посетители надевали специальные перчатки, позволяющие «потрогать» проекции различных объектов и даже «ощутить», из какого материала сделано то или иное произведение искусства. В каждой VR-перчатке находилось 10 устройств, которые при приближении к границе виртуального объекта вызывали вибрации в определенных частях руки. Новую технологию собираются использовать в школах для слепых, чтобы дать детям реальную возможность «прикоснуться к искусству». Дело в том, что сейчас преподавание проводится с помощью вспомогательных пособий и тактильных картин, которые зачастую далеки от оригиналов.

12. Все устройства становятся универсальными

У современного человека каждая минута на счету. И чтобы не терять впустую время на вокзале, житель Нидерландов Джордж Баррат‐Джонс предложил своим землякам позаниматься на велотренажере. Польза тройная: прокачаешь мышцы, согреешься, а в качестве бонуса получишь настоящий шарф. Дело в том, что изобретатель скрестил обычный тренажер с вязальной машиной. Все просто: педали крутятся — шарфик вяжется.

13. Инженер из Голландии использует нейросеть, чтобы вовремя впускать в дом кота

Разработчики высоких технологий отличаются не только изобретательностью, но и своеобразным чувством юмора. Так, программист Аркайц Гарро из Амстердама придумал устройство, позволяющее распознавать морду своего кота (именно своего, а не какого-то незнакомого!), чтобы бедняга не страдал в ожидании перед запертой дверью. Когда кот по имени Бобис приходит к балкону, его движения засекает специальное программное обеспечение. Камера делает снимок и отправляет на платформу для распознавания изображений. Если кот «свой», то хозяин получает электронное оповещение и спешит запустить Бобиса домой.

Вот это да, оказывается, мы уже живем в будущем! А вы верите, что все эти технические новинки войдут в наш повседневный обиход?