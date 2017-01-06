13 секретов топ-моделей, которые пригодятся каждой девушке

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Модели с обложек модных журналов кажутся нам идеальными, хотя они такие же люди, как и все остальные. Просто много времени уделяют уходу за собой, и зачастую красота для них — не отдельные процедуры, а образ жизни.

Вопреки расхожему мнению, они нередко доверяют не дорогим косметическим средствам, а собственным рецептам красоты, которые помогают восстановить здоровье кожи и волос после долгих показов.

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