13 секретов топ-моделей, которые пригодятся каждой девушке
Модели с обложек модных журналов кажутся нам идеальными, хотя они такие же люди, как и все остальные. Просто много времени уделяют уходу за собой, и зачастую красота для них — не отдельные процедуры, а образ жизни.
Вопреки расхожему мнению, они нередко доверяют не дорогим косметическим средствам, а собственным рецептам красоты, которые помогают восстановить здоровье кожи и волос после долгих показов.
AdMe.ru делится с вами этими секретами.
Джиджи Хадид
- «Моя мама научила меня избавляться от прыщика за одну ночь. Чтобы его подсушить, я наношу на воспаление зубную пасту».
- «Нужно питаться правильно, но обязательно выделять какой-нибудь один день для срыва, чтобы не сойти с ума по пирожным».
Миранда Керр
- В качестве пилинга Миранда делает перед душем чистку тела сухой щеткой с натуральной щетиной. Начинать массаж нужно с пальцев ног, двигаясь вверх к груди, а затем каждую руку от ладоней по направлению к плечам. Такой способ не только придает коже гладкость, очищая ее от старых клеток, но и улучшает циркуляцию крови и лимфы, а значит, препятствует целлюлиту.
- В косметичке модели самое главное место занимает масло шиповника, обладающее омолаживающими и антиоксидантными свойствами. Каждый вечер модель наносит масло на очищенную кожу лица и оставляет на ночь. Масло преображает кожу, делает ее сияющей и мягкой. А после показов Миранда использует его в качестве средства демакияжа.
Кстати, кожа скажет вам спасибо, если вы будете пользоваться любым другим маслом. Главное, чтобы оно подходило вашему типу кожи.
Джоан Смоллс
- Все проблемы с волосами, по словам модели, решаются одной чудо-маской.
Ее рецепт прост: пюре спелого авокадо Джоан смешивает с 2 яичными желтками и 1 ст. л. оливкового масла. Смесь следует наносить на всю длину волос, в том числе и на корни, 2 раза в неделю.
Адриана Лима
- Как у любой молодой девушки, у Адрианы время от времени на коже появляются прыщики. Однако она быстро с ними справляется при помощи масла чайного дерева. Для этого 2 раза в день модель точечно наносит его на очаги воспаления. Делать это лучше при помощи ватной палочки.
Хайди Клум
- Вот что Хайди советует девушкам, желающим блеснуть своими ножками: смешайте в равных пропорциях увлажняющее средство и автозагар. При помощи скраба или мочалки удалите отмершие клетки и только после этого нанесите этот коктейль на ноги. С помощью такого крема вы сможете скрыть недостатки ног и создать красивый контур.
Ирина Шейк
- На чистые и слегка подсушенные пряди модель наносит увлажняющий кондиционер и оборачивает голову фольгой. В таком виде звезда подиумов не стесняется показываться на пляже: солнце подогревает волосы под фольгой, а активные компоненты кондиционера проникают глубже в структуру волоса. Ирина отмечает, что такие маски — настоящее спасение для ее ломких и поврежденных прядей.
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Ирина превыше других средств ухода ставит натуральное кокосовое масло. Оно придает лицу сияние, прекрасно его увлажняет и защищает от инфекций.
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Каждое утро модель обливается холодной водой, протирает лицо кубиком льда и практикует огуречные маски: «Я усвоила этот прием от мамы: у нее не было денег, чтобы покупать дорогой крем, поэтому она обходилась подручными средствами».
Жизель Бюндхен
- Косметическим фаворитом для Жизель является обычное оливковое масло холодного отжима. Смешивая его с крупной морской солью, модель готовит скраб для тела, который не только делает кожу гладкой и сияющей, но и выводит токсины, помогая бороться с целлюлитом.
Каролина Куркова
- Макияж модель удаляет с помощью кокосового масла: оно прекрасно справляется даже со стойкими средствами. Масло не только не сушит кожу, но интенсивно ухаживает за ней. Средство насыщено аминокислотами и противовоспалительными компонентами.
- В одном из интервью модель призналась, что от природы у нее жирная кожа. Добиться идеальной гладкости и фарфорового тона ей помогает обыкновенный лимонный сок. Из него она делает тоник для лица, разбавляя свежевыжатый сок лимона чистой водой (1/1).
Наоми Кэмпбелл
- «Кофе — это просто чудо-оружие против целлюлита», — как-то раз призналась Кэмпбелл. Даже если проблема «апельсиновой корки» обошла вас стороной, не стоит забывать о кофейных скрабах. Они оказывают чудотворный эффект на кожу в целом. Уже после первого применения она станет мягкой, как у ребенка. Кстати, чем больше кофеина в зернах, тем более эластичной станет кожа.
Фото на превью adrianalima
, karolinakurkova