13 самых умных и дружелюбных пород кошек

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Кошки — одни из самых любимых домашних животных. Практически каждому хочется иметь в доме игривого котейку и пушистого друга, но порой определиться с выбором породы бывает очень непросто. Поэтому AdMe.ru делится списком самых ласковых и смышленых котиков, которые легко находят общий язык с детьми и другими животными.

Экзотическая короткошерстная кошка

Хотите питомца, который не будет слезать с ваших рук? Этот спокойный и ласковый кот никогда не откажется отлично выспаться на руках у любящего хозяина. Этот котик не подпускает к себе всех подряд и долго присматривается к незнакомцам, но уж если он решил, что вы достойны доверия, то будет любить вас и стремиться к общению, хотите вы того или нет.

Британская длинношерстная кошка

Самая лучшая порода кошек для детей. Они обожают этих пушистиков, которых можно потискать, не опасаясь за свои руки. Они спокойны и уверены в себе, а их терпеливый и добрый характер делает их достаточно ленивыми. Легко могут подружиться с собакой или другим питомцем. Они прекрасно запоминают свои вещи и не любят, когда кто-то кроме обожаемого хозяина трогает их игрушки, касается их спального места или, не дай кошачий Бог, ест из их миски!

Абиссинская кошка

В отличие от экзотических короткошерстных, абиссинские весьма активны. Они очень подвижны, как маленькие дети. Они очень любознательные, всюду суют свой нос. Тапочки они, конечно, вам приносить не станут, а вот брошенную игрушку запросто! Также с радостью будут участвовать с вами во всех домашних делах.

Русская голубая кошка

Любят играть и быть частью всего, чем занимается хозяин, ходят за ним по пятам, днем активно играют и участвуют во всех семейных делах, ночью спят рядом. При этом они не нуждаются в том, чтобы их все время гладили и тискали. Настороженно относятся к чужакам, но, признавая в человеке своего, преданны ему всю жизнь.

Бурманская кошка

Отличные няни из семейства кошачьих, обладают необычным терпением и совершенно не проявляют агрессии. Они очень активны и любознательны, но не чрезмерно, так что можете не беспокоиться. Мяукают только по делу. Их короткая шерсть не требует особого ухода, могут часами лежать у вас на коленях и спокойно слушать все то, что вы им говорите.

Сиамская кошка

Характером очень напоминают бурманских (так же жаждут общения), но есть у них и отличительная черта — повышенная любознательность. Они действительно ласковые и добрые, однако их ни к чему нельзя принуждать, иначе они могут отомстить. Как и сибирские коты, сиамы выбирают себе одного хозяина в семье, так что если вы берете котенка для своего малыша, именно ребенок должен больше всех ухаживать за питомцем.

Сомалийская кошка

Очень активны, они любят играть и делают это со всеми, кто проявляет интерес. Высокий уровень энергии и внимания делает эту породу идеальной для дрессировок. Хотя они любят внимание со стороны окружающих, не рады получать его от других питомцев.

Саванна

Эти умные, сообразительные кошки легко дрессируются, любят играть в «апорт», ездить в автомобиле, их можно выгуливать на поводке. Они общительны, хорошо ладят с другими животными, живущими в доме. Если у вас живет собака, то саванна будет для нее замечательным другом.

Сингапурская кошка

Отличительная черта этой породы — это черный кончик хвоста, сравнительно небольшой размер и огромные красивые глаза. Они очень спокойные, умные и при этом активные. Эти кошки по своей природе натуре любят компании и ладят абсолютно со всеми.

Рэгдолл

Рэгдолл в переводе означает «тряпичная кукла». Они не царапаются и не кусаются, но, как хвостик, следуют за хозяином по пятам. Эта спокойная порода — один из наилучших вариантов кошки для детей. Сильно привязаны к хозяину, не терпят одиночества и достаточно сообразительны, чтобы понимать интонацию и приучиться к туалету.

Бенгальская кошка

Бенгальские — умные, активные, игривые, очень доброжелательные и социальные кошки, которые жаждут человеческого общения. Любопытные и озорные тусовщики, они любят играть в воде и с водой: раковина, ванна или туалет — любимые места развлечений бенгалов.

Бирманская кошка

Настоящие леди, спокойные и с хорошими манерами. Они могут играть и резвиться, но стоит взять на руки, они мгновенно расслабляются, с удовольствием принимая ласки хозяина. Бирмы — чрезвычайно послушные кошки, которые не будут хулиганить по пустякам и не станут требовать внимания, если вы чем-то заняты.

Мейн-кун

Они умны, дружелюбны, легко обучаются. Несмотря на свой довольно угрожающий внешний вид и громадные размеры, мейн-куны — невероятно ласковые животные, которые легко приживаются в любой семье. С этими котами и правда приятно иметь дело, они отличные спутники в путешествиях, очень легко привыкают к поводку и даже могут выучить несколько команд.