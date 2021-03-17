13, казалось бы, дешевых вещей, которые на деле обходятся нам слишком дорого

Деньги имеют магическое свойство исчезать так же быстро, как и появляться. И не всегда виной тому расточительность, транжирство или финансовая безграмотность. Существуют вещи, услуги, продукты, которые мы не воспринимаем всерьез ввиду их невысокой стоимости, а они, в свою очередь, незаметно высасывают из кошелька наши кровно заработанные.

Мы в AdMe.ru за разумную экономию, поэтому составили список мелочей, которые на первый взгляд кажутся дешевыми, а на самом деле лишь создают ложный эффект бережливости.

Лапша быстрого приготовления

Любимая многими лапша быстрого приготовления лишь на первый взгляд кажется дешевой. Средняя цена за упаковку весом 90 г составляет целых ₽ 40, значит, 1 кг продукта стоит ₽ 440. А это равнозначно стоимости пачки хороших макарон или килограмма свежего мяса. Без сомнения, такую лапшу просто хранить и готовить, но зато полезных элементов в ней содержится на порядок меньше. Недостаточное же количество белков, клетчатки и витаминов влечет за собой расстройство ЖКТ, а обилие соли вредит почкам.

Мешки для мусора

Раньше на дно мусорного ведра стелили старые газеты, которые впоследствии выбрасывались вместе с отходами. После этого ведро мыли и снова стелили ненужную макулатуру. Сегодня этим методом пользуются единицы, остальные ради удобства приобретают специальные мусорные мешки либо используют обычные пластиковые пакеты из супермаркета. Их цена невероятно завышена, а с учетом того, что один человек в год использует около 200 пакетов (представьте, сколько тратит семья), эти «полиэтиленовые вредители» ухудшают не только экологическую обстановку, но и ваше финансовое положение. Бесполезные газеты и рекламные каталоги, от которых ломятся наши почтовые ящики и информационные стенды в магазинах, можно за минуту превратить в бесплатные мешки для мусора.

Соль с добавками

Перед покупкой соли эксперты советуют внимательно изучать упаковку и обращать внимание на происхождение и способ добычи соли, ее сорт, помол (для разных целей нужна определенная) и информацию о добавках. Ведь существуют нерадивые производители, которые для повышения спроса присваивают продукту несуществующие свойства. При этом цена товара автоматически становится выше. Особенно осторожными надо быть с надписями типа «Фито», «Витаминизированная» и «Без ГМО». Зачастую это не более чем маркетинговые уловки.

Кофейный скраб для тела

Стоимость скраба для тела зависит от раскрученности бренда, страны-производителя, качества ингредиентов, материалов упаковки и прочих факторов. Даже если взять продукт сегмента масс-маркет, средняя цена которого составляет ₽ 300–350, то за год набегает вполне приличная сумма. А у тех, кто предпочитает средства премиум-сегмента или использует за месяц не одну, а две упаковки, траты увеличиваются в несколько раз. В любой близлежащей кофейне вам могут бесплатно предоставить кофейный жмых, который владельцы кафе попросту утилизируют за ненадобностью. Чтобы сделать скраб в домашних условиях, просто смешайте жмых с кремом, маслом или лосьоном для тела, который вам подходит.

Доставка товаров из интернет-магазинов

Необходимость платить за доставку омрачает радость от совершенной покупки. Отсутствие пунктов самовывоза, заказ на определенную сумму (для возможности доставки), курьерская служба с далеко не низким ценником — все эти факторы подталкивают любителей виртуального шопинга к дополнительным тратам.

Радиоточка и городской телефон в квартире

Наверняка в вашей квитанции на оплату ЖКХ есть пара-тройка услуг, которыми вы не пользуетесь, но исправно за них платите. Казалось бы, сущие копейки, но зачем тратить честно заработанные деньги зря? К таким услугам относятся радиоточка (которая может быть вообще замурована в стену еще прошлым хозяином квартиры, а вы и не в курсе), телевизионная антенна (а у вас подключено цифровое телевидение) или городской телефон (который давным-давно обрастает пылью на антресолях).

Крупы в пакетиках для варки

Крупа в пакетиках создавалась с целью экономии времени современных хозяек, но никак не их финансов. Срок хранения крупы в варочных пакетах такой же, как и у обычной, — от 12 месяцев. Польза одинаковая. Материал, из которого изготовлены пакетики, имеет высокую термостойкость и не вредит здоровью. Следовательно, вся разница между крупой в пакетах и обычной заключается лишь в цене — упакованная стоит дороже и в большинстве случаев содержит всего 5 пакетиков по 80–100 г.

Дизайн ногтей

Средняя стоимость маникюра с покрытием гелем-лаком в один тон составляет ₽ 1 500. Дизайн 1 ногтя — ₽ 100 дополнительно, то есть за все 10 пальчиков любительницы оригинального оформления отдают ₽ 1 тыс. сверху. Путем нехитрых расчетов (₽ 2 500×12 месяцев) за год мы получаем шокирующую цифру в ₽ 30 тыс. Следовательно, те женщины, которые делает маникюр 2 раза в месяц, тратят еще больше (в 2 раза) — ₽ 60 тыс. за год.

Влажный корм для животных в индивидуальной упаковке

Обычно пакетик такого корма рассчитан на один прием пищи. Если ваш четвероногий друг его не доел, то остатки необходимо выбросить, так как через некоторое время кусочки высыхают и теряют свою питательную ценность. К тому же качественный корм не может стоить дешево, поэтому, приобретая недорогой пакетик по акции, дважды подумайте о здоровье своего питомца. Перед выбором марки корма рекомендуем обязательно посоветоваться с ветеринаром. Хорошо зарекомендовавшие себя производители используют при изготовлении влажного корма достаточное количество свежего мяса, экономные добавляют больше злаков, чем мяса, а недобросовестные изготовители — лишь различные заменители и ароматизаторы. Покупать несметное количество маленьких пакетиков с влажным кормом нецелесообразно и дорого.

Упаковка рулонов туалетной бумаги

Как бы парадоксально это ни звучало, но приобретать туалетную бумагу по одному рулону куда выгоднее, чем брать упаковку с несколькими. Средняя цена за пачку с четырьмя рулонами в зависимости от региона составляет около ₽ 100 и выше. Когда как стоимость одной штуки по отдельности варьируется от ₽ 12 до ₽ 17. Казалось бы, все должно быть наоборот, но, увы, порой маркетинговые уловки и реклама притупляют нашу бдительность.

Мытые овощи в супермаркете

Мытые овощи в супермаркете можно смело отнести к категории товаров, откровенно спекулирующих на нашей лени. Их цена неоправданно завышена — порой в 2–3 раза. Ко всему прочему мытый картофель, свекла или морковь быстрее портятся. Самостоятельное мытье продуктов не займет много времени, зато существенно сэкономит ваш бюджет.

Тушенка

Многие в курсе, что цена качественной тушенки от хорошего производителя мало чем отличается от стоимости куска свежего мяса, а порой даже превышает ее. Если же приобретать консервы подешевле, то есть риск нарваться на низкокачественный товар с жиром и прожилками вместо мяса.

Дополнительные топинги к суши и роллам

Любителям суши и роллов знакома ситуация, когда при заказе на дом не хватает соуса, имбиря или васаби. К слову сказать, кафе и рестораны всегда кладут их по минимуму. Поэтому приходится заказывать дополнительные порции, которые не только влетают нам в копеечку, но и имеют очень маленький объем. Куда выгоднее приобрести эти приправы в супермаркете — во-первых, их надолго хватит, во-вторых, у них достаточно большой срок годности.