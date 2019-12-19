13 почти непреодолимых проблем, с которыми я столкнулся, когда стал отцом

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Почти 2 года назад моя жизнь изменилась круто и навсегда: у меня родилась дочь. И хотя это она начала познавать мир с нуля, именно мне пришлось учиться жить заново. Спортзал, гитара, видеоигры по ночам, коллекционные фигурки супергероев, все привычки, которые еще вчера не казались мне вредными, увлечения и даже повседневные заботы — я знал, что придется чем-то пожертвовать ради ребенка, но оказался не готов к масштабу этих жертв.

Не уверен, что к такому вообще можно подготовиться (если это первый ребенок, конечно), но все же напишу о главных проблемах, которые ждут современных молодых отцов, и о том, как с ними справиться.

13. Личная жизнь встала на паузу

Я и представить не мог, что после рождения ребенка моя жизнь настолько изменится. Я теперь редко вижусь с друзьями, потому что свободное время предпочитаю проводить с семьей. К тому же у большинства товарищей еще нет детей, и мои новые интересы и заботы для них пока что непонятны. А ведь так хочется услышать еще хоть от кого-нибудь жалостливую фразу: «Я с женой на свидание уже лет сто не ходил». Привычная раньше близость в нашей семье теперь нечто мифическое, живущее по непонятным даже для нас самих законам.

Решение: как можно раньше приучить ребенка спать отдельно (хотя тут, конечно, есть и плюсы, и минусы), купить кроватку с надежными бортиками, видеоняню — и в вашем распоряжении будет практически каждый вечер. А пока ребенок не привык засыпать сам — поддерживать романтику с помощью мессенджеров и свиданий у детской кроватки с просмотром на телефоне арендованных киноновинок. В наушниках, конечно.

12. Ребенок постоянно за тобой повторяет, расслабиться невозможно

С одной стороны, видеть, что ребенок на лету схватывает, как пользоваться посудомойкой или делать яичницу, — круто. Но все это держит в постоянном тонусе: за нами наблюдают и берут пример. Так что в носу уже не поковырять, ногти на руках не обгрызть, а с пола даже самую вкусную еду уже в рот не потянешь. Чуток расслабился — и дочь повторяет все те ругательства, которые вырвались у тебя в адрес соседа, решившего с самого утра поиграть с перфоратором, разбивает вареное яйцо о лоб и радостно приносит тебе бутылку шампанского, спрятанную вчера вечером в шкафчике под раковиной. А не надо было открывать его при ребенке.

Решение: смириться. Повторение за родителями — один из главнейших способов познать мир. Ребенок в буквальном смысле следит за каждым вашим движением и все запоминает. Фраза «вот это да» стала самой жесткой в моем лексиконе. Так я теперь реагирую на все плохое, что случается в моей жизни. Хотя нет, есть еще «японский мармелад» и «жеваный кот». Советую найти собственные эвфемизмы или пользоваться этими.

11. Пришлось забыть о хобби

Я занимался аналоговой фотографией. Днем снимал, ночью проявлял и печатал. В доме кругом висели и сохли негативы и фотобумага, на полу стояла фотохимия. Конечно, пришлось все спрятать в самый дальний угол, чтобы дочь не добралась до опасных веществ и острых предметов.

У нас дома есть 2 гитары, укулеле, флейта и кларнет. Угадайте, на чем за последние 2 года я играл? Правильно, ни на чем. Счастьем для меня оказалась возможность изредка греметь в такт песне детской погремушкой, да и то лишь в тех случаях, когда пою не колыбельную. И дело даже не в том, что игра требует времени, которое теперь целиком и полностью принадлежит дочери, а не мне, просто большие непонятные предметы маленького ребенка пугают.

Решение: чтобы не одуреть от скуки, лучше всего сменить круг интересов и выбрать что-то безопасное для малышей и не отнимающее много времени, хотя бы пока ребенок не подрастет. Я, к примеру, взял в руки цифровой фотоаппарат. А из музыкальных инструментов оставил лишь укулеле. И вот спустя 2 года в моем инстаграме по-прежнему полно фотографий, а дочь уже сама берет в руки гитарку. Еще немного — и, надеюсь, настанет очередь кларнета.

10. Невозможно заработать все деньги мира, а жаль

Денег все время не хватает, сколько бы их ни было. С появлением ребенка траты мгновенно увеличиваются. Памперсы, пеленки, детское питание, пеленальные шкафы, детские комоды, кроватки, коляски — перечислить все, что пытается уничтожить семейный бюджет, просто невозможно.

Решение: взяться за управление бюджетом. Время бездумных трат прошло, теперь только необходимые покупки и строгий учет финансов. И держите себя в руках, когда заходите в детский магазин. Понимаю, это практически невозможно, но ребенку не нужны 5 одинаковых футболок с шикарными принтами, и рубашка, и вот эти клевые шорты. Малыш вырастет из них, даже не успев надеть 2-й раз. Не буду лукавить, рождение ребенка — отличная мотивация работать больше и лучше, но можно заранее накопить немного, чтобы была подушка безопасности.

9. В доме нигде невозможно уединиться

Поесть в одиночестве? Разве что ночью. Почитать любимую книгу? Стоит открыть том, как дочь с радостным криком приносит сборник детских стихов — конечно, я выбираю чтение ребенку. И главная боль: туалет перестал быть моим личным кабинетом. Прощайте, социальные сети и ролики на YouTube. Привет, напарник на горшке и игра «кошечка говорит „мяу“, а собачка говорит „гав“». Ребенок — как и кошки, кстати — не терпит, когда кто-то скрывается в уборной.

Решение: закрывать за собой дверь туалета, конечно же, нельзя, это небезопасно. Острые предметы, отрава и прочая гадость как по волшебству оказываются в детских руках именно тогда, когда ты решил отвернуться. Так что придется сократить время на соцсети и слушать аудиокниги.

8. Папа — это не человек, это приспособление для переноса грузов

Это случилось в первое же наше лето. Каждый день мы выходили на улицу, и через минуту прогулки я уже был уставший, мокрый и злой. Так повторялось, пока я не понял, какую ошибку совершал. Оказалось, что я готовился отдыхать и совсем не ожидал, что на прогулке мне придется работать.

Запомните: если идете всей семьей, даже и не думайте, что отправитесь налегке — на вас будут ваши вещи, вещи жены, вещи ребенка, еда, вода, коляска, игрушки и набор памперсов на неделю. А не дай бог ребенок захочет взять с собой лопатку или игрушечный грузовик — все это уже через несколько минут окажется у вас в руках. То же с беговелами и самокатами. Не знаю, какой злой гений придумал эти приспособления и решил, что детям обязательно нужно выходить с ними на улицу. 5 минут — и ребенок спихивает надоевший агрегат вам, а сам отправляется пешком навстречу опасностям, пока вы пытаетесь получше пристроить новый груз под мышкой.

Решение: понять, что маленькой поясной сумкой теперь не отделаться. На прогулки, если они пешие, лучше брать с собой средних размеров рюкзак с удобными широкими лямками или крепкую спортивную сумку. Тогда большая часть вещей поместится там, а в руках у вас будет только габаритный груз вроде велосипеда.

7. Жизнь превращается в битву с ребенком за внимание жены

И мы прекрасно знаем, кто всегда оказывается проигравшим. Больше не обсудить новости и сплетни, не подискутировать о новом законе или решении какого-нибудь суда — разговоры длиной больше минуты обязательно прерываются чтением детских книг, считалочками и пением. А уж попросить помассировать плечи после работы — преступление. Как только пытаюсь обнять супругу, поднять на руки или, не дай бог, поцеловать — тут же подбегает дочь и хоть и с улыбкой, но очень твердо отталкивает меня в сторону. Следующие полчаса она не слезает с рук жены.

Решение: обычно такое поведение в жизни ребенка бывает периодичным. Сначала дочь ревнует мать к отцу, потом наоборот. Иногда ребенку просто не хватает внимания и он добивается его таким образом. Тут можно следовать простому правилу: как только приходите домой с работы или встречаете ребенка из садика — первые 5 минут бурно реагируете (желательно с восторгом и не отвлекаясь) на все, что говорит и показывает вам ваше чадо. Ребенку хватит этого внимания, и он позволит вам переключиться на другого человека.

6. Приходится одеваться не так, чтобы было красиво, а так, чтобы было удобно, даже дома

Набор шелковых рубашек и несколько пиджаков вот уже второй год пылятся в моем шкафу рядом с галстуками и блестящими туфлями. Раньше я любил надеть что-нибудь этакое, когда выбирался вечером из дома. А уж нацепить на голову шапку, когда на улице всего-то —15 °С, или огромный бесформенный пуховик ранней осенью — ни за что.

Решение: ребенку не объяснить, что вы не можете прыгнуть с ним в лужу. Да и его самого ведь как-то надо будет из нее выудить. Валяться в брюках в сугробе — тоже провальная идея, так что одежда нужна теплая, влагостойкая и быстросохнущая. Рубашка — нет, 5 похожих серых футболок — да. Никогда не думал, что в моем гардеробе будет любимый дождевик или термобелье для повседневной носки. Но они теперь там есть.

5. В комнату матери и ребенка в торговых центрах, больницах и аэропортах не пускают мужчин

Работает все тот же стереотип: за ребенком ухаживает мать, не отец, поэтому и комнаты только для матерей. И хоть они, как правило, находятся не в женских туалетах, а в совершенно отдельных помещениях, мужчинам туда вход заказан. Внутри ведь может находиться женщина, которая в данный момент кормит грудью. Хотя мне кажется странным тот факт, что место для смены подгузника и место для еды, пусть и маленького человека, — одно помещение. Логичнее было бы сделать комнату для кормления и рядом с ней комнату родителя и ребенка, куда может зайти и отец.

Решение: попросить какую-нибудь из проходящих мимо женщин заглянуть внутрь и проверить, нет ли там кого. Если в помещении пусто — смело врываться внутрь и быстренько менять ребенку подгузники или переодевать в чистое и сухое, пока не набежали дамы и не выгнали вас наружу. Также можно попробовать договориться с посетительницами таких помещений — сообщить, что вы смотреть ни на кого не будете и вообще одна нога здесь, а другая уже там. У меня срабатывали оба варианта.

4. Если ты пришел с дочкой один на детскую площадку или в садик — все смотрят на тебя так, будто ты украл ребенка и собираешься украсть еще одного прямо сейчас

На приеме у педиатра, куда пришел один с 4-месячной дочкой, столкнулся с первым таким недоверием: действительно ли я в курсе примерного режима ребенка, динамики прибавки веса и всех этих мелочей, которые по определению знают матери, но почему-то не могут знать отцы. С одной стороны, вокруг уже звучат тезисы о том, что отцы — полноценные родители, с другой, в массовом сознании папа — это такой неумеха и незнайка. Да и какой мужик, если он не извращенец, станет околачиваться на детской площадке?

Решение: если речь идет о прогулках и вашем спокойствии, лучше всего гулять у себя во дворе. Там, где вас знают и регулярно видят с ребенком. Если же вы отправились в новое место, предпочтительнее не заговаривать с чужими детьми, пусть их родители не переживают и не вспоминают номера экстренных служб.

3. Папами часто запугивают детей: «Вот папа придет и накажет»

А ты вроде бы и не хотел быть пугалом, да и необходимость наказания вообще спорна. В нашей семье так никто не делает, но во время прогулок иногда посторонние люди вклиниваются с комментариями или врачи на приемах позволяют себе подобные реплики. А как-то раз сотрудница почты, увидев, что дочка засунула в рот палец, грозно изрекла, что папа вот так не делает и сейчас как отшлепает нехорошую девочку по попе.

Решение: отец не должен быть гарантом правильного поведения ребенка. Во-первых, малыш вскоре увидит, что папа и сам иногда нарушает правила, авторитет будет подорван, и весь воспитательный процесс рухнет. Во-вторых, такая ситуация лишает отцов определенного удовольствия от общения с детьми. Так что папами малышей лучше не пугать. Лучше спокойно и обстоятельно объяснить ребенку, почему ему не стоит чего-то делать. Разговор даже с самым маленьким человеком еще никогда не был совершенно бесполезным. А если не помогает разговор, сочините сказку, в которой герои поступают так, как должен поступить ребенок, — всегда работает, проверено.

2. Если ты идешь один по улице с ребенком и он начинает плакать, каждая женщина старше 40 обязательно сочтет себя обязанной дать тебе совет

Они все время подходят и начинают читать нотации. Или, что еще хуже, с разбегу и не спрашивая моего разрешения приказывают дочке не реветь, а мне так укоризненно замечают, что мог бы уж и успокоить своего ребенка. Дочка от такой наглости, конечно же, расходится еще больше. При этом дамы с манифестом «О воспитании» уверены в том, что я не знаю, что делать, рядом с ребенком оказался против своей воли и без ценных указаний не справлюсь.

Решение: практика показывает, что чем меньше прохожие реагируют на слезы и не мешают родителю отойти с расстроенным чадом в сторону, тем быстрее можно остановить истерику. Так что бегите! Шучу, ну а если серьезно — тренируйте строгий, отталкивающий взгляд и будьте внимательны. В большинстве случаев отогнать не в меру ретивых прохожих удается на расстоянии, грозно сверкнув глазами или махнув им рукой.

1. Общество ждет, что ты будешь успешным в работе лидером и включенным отцом одновременно

Самая главная, на мой взгляд, проблема — невозможность соответствовать ожиданиям. С одной стороны, тебе вроде бы все равно, что думают другие, но с другой — телешоу, реклама или фильмы разрывают мозг противоположными постулатами. Одни предлагают купить часы для настоящих мужчин, зверь-машину и дезодорант, с которым все свободные девушки этого города будут твоими. Другие советуют выбирать детское питание только проверенных брендов, не забывать о ребенке и вообще почаще бывать дома с семьей. И как тут быть, к чему стремиться?

Решение: быть альфа-самцом и включенным отцом — задачи, пожалуй, взаимоисключающие. Вам стоит выбрать раз и навсегда, что для вас важнее, и желательно еще до того, как родится ребенок. А потом отключить телевизор, заткнуть уши и не обращать внимания на весь этот информационный шум. Ведь главное то, что думаете и чувствуете вы сами.

А вы знаете отцов, которые на раз справляются со всеми трудностями? Или, может быть, вы сами готовы дать совет «начинающим папам»?

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