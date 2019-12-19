13 новогодних историй, которые напомнят, что чудеса происходят, когда их совсем не ждешь

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Ежегодно в канун Нового года происходит массовое помешательство. Люди дерутся за банку зеленого горошка, ругаются за последний флакон духов и торгуются за самую пушистую елку. И все это ради того, чтобы забыть обо всех проблемах и сделать этот вечер по-настоящему волшебным.