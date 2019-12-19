13 новогодних историй, которые напомнят, что чудеса происходят, когда их совсем не ждешь
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Ежегодно в канун Нового года происходит массовое помешательство. Люди дерутся за банку зеленого горошка, ругаются за последний флакон духов и торгуются за самую пушистую елку. И все это ради того, чтобы забыть обо всех проблемах и сделать этот вечер по-настоящему волшебным.
AdMe.ru собрал 18 историй о тех, кто вовсе не ждал от празднования чего-то необычного, а жизнь взяла и подарила им чудо.
- В 2014 году 31 декабря я ехал из города в село отмечать Новый год в кругу семьи. Не доехал: застрял в степи в метель. Думал, так и встречу Новый год один в машине. Уже машину заносить снегом начало, тут кто-то стучит в окно: мужик в 100 м позади меня тоже застрял. Залез ко мне с бутылкой и квашеной капустой. Я этот Новый год на всю жизнь запомнил. Спасибо, дядя Миша! © baumanrus / Pikabu
- Когда моя мама была маленькой, она жила с бабушкой и дедушкой в небольшой деревне на cевере Казахстана. Это степь. А зимой в степи нет вообще ничего, кроме снега. Под Новый год мама мечтала только об одном — о новогодней елочке, но как раз это было невозможно. Ну нет елок в степи, хоть ты тресни. Дед и бабушка очень переживали, что не могут исполнить желание внучки, и таки нашли выход! В ночь с 30-го на 31 декабря дед срубил куст черемухи в пойме реки, и до утра они с бабушкой красили газеты зеленкой, вырезали в виде бахромы и оклеивали каждую веточку. Каждую веточку! Утром, когда мама проснулась, в комнате стояла самая настоящая зеленая елочка! Весь день мама мастерила украшения и наряжала свою елку. Настоящую! Сейчас мама говорит, что это был самый счастливый момент в ее детстве. © karakundra / Pikabu
- В 1996 году я встретил лучший Новый год в своей жизни. Мне было 7 лет. Жили мы тогда скромно, впрочем, как и большинство жителей стран бывшего СССР в тот период. Моя мама работала участковым врачом-терапевтом, зарплату не давали по полгода. Отец был костоправом, еще и машины ремонтировал, однако с выплатами тоже было не ахти. Получилось так, что у нас денег на новогодний стол не было. О подарках речи и не шло, я был довольно смышленым малым и прекрасно понимал всю ситуацию, поэтому и не просил ничего. 30 декабря, в понедельник (я на всю жизнь запомнил этот день), отец пришел с двумя огромными пакетами с едой. Никогда не забуду слез в маминых глазах. Это был поистине королевский Новый год. С оливье и мандаринами, все как полагается. После застолья меня отправили спать, а утром я обнаружил возле кровати свой новогодний подарок. Пожарную машину на управлении. Не радио-, конечно, пульт был с метровым проводом. Боже мой, как я визжал от счастья и радости! Наверное, все соседи проснулись от моих криков. Потом я узнал, что отец продал машину практически за бесценок, чтобы сделать нам праздник. Сегодня ему исполнилось бы 57 лет, но, к сожалению, его уже 11 лет нет со мной. © evilpanda / Pikabu
- 1979 год. Я — студентка. Мой будущий муж — студент соседнего вуза. Встречали Новый год в общей компании. Всю ночь целовались на подоконнике студенческого общежития. А утром начали знакомиться. 40 лет в счастливом браке (дурацкое слово какое-то). © «Подслушано» / Vk
- Дело было году эдак в 1984-м. Был канун Нового года, и батя принес паек, который выдавали им на работе: виноград «дамские пальчики», бананы и коробку конфет «Чернослив в шоколаде». Открыв коробку, мы обнаружили стройные ряды больших, упакованных каждая по отдельности в фиолетовую фольгу этих чудных конфет. С каким же приятным похрустыванием ломалась корочка шоколада, обнажая вкуснейшую мякоть чернослива! Раньше никто из нашей семьи такого чуда не пробовал, и конфеты были настоящим украшением праздничного стола, в связи с чем достаточно быстро закончились. И вот когда от конфет осталась только пустая коробка и ее уже собирались выбросить, я то ли из любопытства, то ли по неосторожности извлек из нее золотистую подставку с гнездами, на которой покоились в своих фиолетовых обертках эти самые конфеты. И здесь свершилось самое настоящее новогоднее чудо! Под подставкой лежали еще целых 3 такие же конфеты, бережно завернутые в ту же самую фиолетовую фольгу. То есть каждому члену семьи еще по целой конфете! А рядом лежала маленькая картонка с напечатанным текстом «Упаковщик № 2», датой и надписью от руки: «С Новым годом!» Сколько лет прошло, а благодарность безымянному «Упаковщику № 2» осталась в душе, видимо, навсегда. © Yakamozwadozz / Pikabu
- Я и моя жена поженились на Новый год. Это было лучше празднование в жизни. © brock_lee / Reddit
- Самым большим чудом в детстве на Новый год было «выращивание» шоколадного Деда Мороза. За несколько месяцев до праздника покупали маленького шоколадного Деда Мороза и сажали в чайник на серванте. Там-то я его и «подкармливал» конфетами и печеньем. В Новый год я открывал чайник и находил уже большого шоколадного Деда Мороза. Родители сильно запаривались и даже подкладывали промежуточные варианты среднего размера, чтобы я проверял и убеждался, что он «растет». © «Подслушано» / Vk
- Пару лет назад мы с семьей жили в доме на побережье Атлантического океана. Когда прозвучал последний удар курантов, все мои братья и сестры (нас 10 человек) прыгнули в океан. Мы назвали это «полярным погружением». Было дико холодно. Но оно того стоило. © CalebCoffman5 / Reddit
- Так вышло, что я была одна на Новый год. Решила, что не буду расстраиваться, накрою стол дома, выпью шампанское, поем и спать лягу. Во время подготовки вспомнила, что забыла что-то купить в магазине. Пришлось 31 декабря идти в продуктовый. Когда шла обратно, за мной увязался щенок — такой крохотный, с еще голеньким теплым пузиком. Довел до самого подъезда и смотрит на меня. Не выдержала я, думаю: «Впущу внутрь, пусть на лестничной клетке погреется». Оставила его там, а сама в квартиру зашла. Минут через 10 решила глянуть, как он, и еды вынести заодно. Открываю двери, а пес на моем коврике сидит и хвостом мне виляет радостно. Короче, снова сдалась я, впустила в дом. Так Шнапс сделал мне праздник и продолжает устраивать его каждый день (уже 3 год вместе живем). © tomusiak / Instagram
- Мама рассказывала: 60-е, далекий чукотский поселок, она закончила вести радиопередачу и помчалась на встречу Нового года, о которой договаривались с мужем (моим папкой) и друзьями на «своем» месте в лесу. Пришла, а там — сказка: свечи по кругу, костер и портативный пластиночный магнитофон воспроизводит бой кремлевских курантов! И над всем этим в небе — северное сияние. Мамы уже 23 года нет на свете, но эта ее история со мной. © «Подслушано» / Vk
- Мне было лет 8, когда в новогоднюю ночь раздался стук в дверь и мама отправила меня посмотреть, кто там. Открываю дверь, а там — никого, только следы от огромных валенок, ведущие ко второму входу в дом! Я бегу к другой двери, слыша звонок в дверь, и на ходу понимаю, что вот он, Дедушка Мороз, бродит вокруг нашего дома, вот оно, чудо, происходит прямо здесь и сейчас! Открываю дверь, а там — никого, только огромная клетка с вожделенным хомяком! А мама с бабушкой хитро улыбаются, разыгрывая удивление. © «Подслушано» / Vk
- Вспомнилась история, произошедшая со мной в канун нового, 1993 года. Мне было около 12 лет. Папы не стало полгода назад, маму сократили с хорошей должности и она устроилась вахтером за 6 тыс. рублей. Бывало, что денег не хватало даже на хлеб. Почему же это был самый лучший Новый год, спросите вы? Потому что, идя со школы, я нашел 5 тыс. рублей. Купюра была разорвана на мелкие клочки, но я собрал почти все части. Не хватало всего пары фрагментов. Дома мы с мамой наклеили кусочки купюры на кальку и отнесли в банк. На эти деньги были куплены продукты и целый пакет конфет! В тот момент для меня, вроде уже большого пацана, это была просто какая-то сладкая сказка, которой я радовался, как маленький ребенок. © METZik / Pikabu
- В поезде. Проводница предложила парню из нашей компании быть Дедом Морозом, сама нарядилась в Снегурочку. Все остальные были гномиками. Мы ходили по всему поезду, поздравляли пассажиров. И самое страшное — пили с ними, кто что нальет. В каждом вагоне была своя атмосфера. В вагоне-ресторане был вообще шик. Там праздновали Новый год работники поезда. Это было незабываемо. © «Подслушано» / Vk
А какой Новый год был лучшим в вашей жизни? Поделитесь своей историей.
Фото на превью tomusiak / instagram