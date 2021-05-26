Откровенный рассказ мамы, которая не хочет тратить половину зарплаты на школьный выпускной

Дочка оканчивает школу. К последнему звонку и выпускному мы начали готовиться еще в сентябре. На первом собрании звучали отдельные робкие голоса родителей: «Давайте постараемся бюджетно». «Да, конечно!» — ответили дамы из родительского комитета и назвали вполне адекватную сумму. Но к последнему собранию она совершенно магическим образом увеличилась в 2 с лишним раза.

Специально для AdMe.ru я хочу рассказать о непонятных традициях и родительских «хотелках», которые непомерно раздувают бюджет мероприятия и, как показывает опыт проведения выпускного у старшего ребенка, в общем-то никому не нужны.

1. Клип от родителей

Давайте посмотрим правде в глаза: сделать такой клип мало у кого получится. Далеко не все родители обладают артистизмом, музыкальным слухом и голосом. Возможно, в классе найдется несколько человек, которые отлично справятся с этой задачей. А что же делать остальным мамам и папам, которых бог не наградил талантом петь и плясать, — не участвовать или испытывать мучительный стыд во время демонстрации клипа на выпускном? Чтобы записать песню и снять видео, нужно 2 полноценных рабочих дня. Кому-то придется отпроситься с работы. Кроме того, мамам рекомендуют сходить к визажисту и сделать укладку — это, разумеется, уже из своего кармана, а не из собранных на выпускной денег.

2. Фотосессия

Раньше для выпускного альбома делали общую фотографию и портрет каждого ученика в отдельности. В классе моей дочери устраивали 4 фотосессии: в школе, на улице, в студии и еще одну — для родителей, потому что физиономии мам и пап теперь тоже должны украшать школьные альбомы. На последнем звонке и на выпускном будут работать другие фотографы, которые будут полностью освещать оба мероприятия. Нужно ли такое количество снимков, учитывая, что дети и так ежедневно фотографируются в школе и выкладывают сторис в инстаграм? Еще более сильные сомнения гложут меня по поводу наших с мужем портретов в выпускных альбомах всех дочкиных одноклассников. А это, между прочим, немаленькая статья расходов на выпускной и последний звонок. Я бы точно нашла этим деньгам лучшее применение.

3. Фильм про класс

Клипа, фотоальбома, видео- и фотосъемки последнего звонка и выпускного нашим родителям показалось мало, и они заказали фильм о жизни класса. Для этого в школу несколько раз приходили режиссер и оператор. Ребят снимали на уроках, брали у них интервью, кого-то просили прочесть стихотворение, задавали каверзные вопросы про учителей. Потом все это должны будут смонтировать в фильм, который, по опыту старших товарищей, и дети, и родители посмотрят один раз — сразу, как только получат.

4. Хореограф

И на последний звонок, и на выпускной дети готовят танцы — вальс и полонез. Их будет ставить профессиональный хореограф из театра. Его услуги стоят ₽ 15 тыс. В параллельном классе учится парень, который давно занимается бальными танцами и даже становился призером на разных конкурсах. Дочь говорит, он предлагал свою помощь, но родительский комитет не доверил ему такую ответственную задачу.

5. Подарок школе

Мне, видимо, никогда не понять, почему хорошим тоном стало дарить школе дорогие подарки перед уходом. Ведь это бюджетное заведение, предоставляющее образовательные услуги. Вручить классному руководителю и любимым педагогам какие-то памятные вещицы — это я понимаю и одобряю. Мы, например, своей классной дарили чайный сервиз, а учителю русского языка — книги. Но когда родители 11-классников скидываются, чтобы купить в школьные коридоры плазменные панели, установить детскую площадку на территории или отремонтировать текущую крышу, этого я понять не могу. Ведь нашим детям все это больше не пригодится, а мы и так все 11 лет регулярно сдавали деньги в фонд школы.

6. Ведущий

Когда я оканчивала школу, торжественную часть готовили ребята из параллели на год младше при помощи завуча и некоторых учителей. Получилось душевно. Ведущие лично знали каждого выпускника, поэтому шутки и пожелания звучали искренне. Профессиональный ведущий, во-первых, не будет работать бесплатно. Расценки начинаются от ₽ 25 тыс. рублей за ночь. Во-вторых, как бы крут он ни был, он не знаком с выпускниками и провел под копирку не один десяток подобных мероприятий. Например, когда старший ребенок оканчивал школу, мы заказывали ведущего, которого мне посоветовала подруга. На видеозаписи мне понравилось, как раскованно он общается с аудиторией. Те же шутки он отпускал и на нашем выпускном. Прошло все весело, но мне все равно милее тот теплый ламповый междусобойчик, который был в моей школе.

7. Диджей

Возможно, я морально устарела, но я в самом деле не могу понять, чем дискотека на выпускной глобально отличается от обычной в течение года. Аппаратура в школе есть. Старшеклассники всегда сами решали, под какую музыку хотят танцевать, и сообща выбирали несколько человек, которые дежурили у пульта. Диджей, который работает в команде ведущего, обойдется примерно в ₽ 20 тыс. за ночь.

8. Шоу-программа

Ведущего и диджея родителям тоже показалось мало, и было решено устроить детям шоу-программу. Туда будут входить жонглеры, барабанщики, танцоры гоу-гоу, эквилибристы и девочка на шаре. Кажется, цыган и медведей забыли пригласить. Какой без них праздник.

9. Большой праздник на последний звонок

Когда я оканчивала школу в середине 90-х, последний звонок был обычной линейкой. На нас надели красные ленточки, сделали общее фото, и после небольшого чаепития в классе все разошлись по домам. Сейчас последний звонок — отдельный праздник. В школе моей дочери было решено закатить для всей параллели праздник на загородной базе отдыха — опять-таки с ведущим, фотографом, диджеем и видеооператором. Чтобы детки не заскучали, из города приедут актеры и проведут для них квест. Дочь и ее подруги считают всю эту анимацию лишней: «Ладно бы нам было по 10 лет. Мы что, сами себя развлечь не сможем?» Но последние несколько лет организацией выездного последнего звонка занимается одна и та же контора, и в этом году традицию решили не нарушать.

10. Воздушные шары

Ежегодно родительские комитеты тратят около ₽ 10 тыс. на украшение школьных коридоров, актового зала и столовой воздушными шарами, без которых, на мой взгляд, можно было бы вполне обойтись. Кроме того, это неэкологично — после праздника они просто отправятся на свалку. То же касается воздушных шариков, наполненных гелием, которые принято отпускать в небо, — они символизируют выпускников, отправляющихся во взрослую жизнь. Выглядит это красиво, но, по сообщениям экологов, воздушные шарики становятся причиной гибели птиц и других животных.

11. Стол для родителей

Отдельно собираются деньги на банкет для родителей — по ₽ 5 тыс. с человека. То есть с обоих родителей — ₽ 10 000 тыс. Банкетный зал, в котором планируется мероприятие, находится в 15 минутах ходьбы от школы. На собрании намекнули, что хотя бы 1 родитель от семьи должен там присутствовать, так как каждый час несколько человек будут отправляться в школу на дежурство. И так до самого утра. Дочка пришла в эту школу только в 10-м классе, и я не успела толком познакомиться с родителями. Платить ₽ 10 тыс. за пир с чужими людьми — это, по моему мнению, расточительство. Решили с мужем, что отправимся вместе с нашими родственниками в другой ресторан, подальше от школы, а когда настанет наш черед дежурить, приедем туда на такси.

12. Наряды

Это, пожалуй, самая главная статья расходов, особенно для родителей девочки. Некоторые шутят, что собрать дочку на выпускной равноценно затратам на свадьбу, и это недалеко от истины. Нарядов нужно как минимум два: торжественный — на линейку в честь последнего звонка, вечерний — на выпускной (на фотосессию и вручение аттестатов). Еще желательно предусмотреть более комфортную одежду и обувь для дискотеки. Плюс — украшения, аксессуары, прически, макияж, маникюр, педикюр, солярий. В среднем родители девочек за образ на выпускной вечер отдают около ₽ 30 тыс., из них половину за платье, которое, вероятнее всего, будет надето лишь 1 раз в жизни.

13. Непредвиденные расходы

Недавно в наш классный чат пришло такое сообщение: «Дорогие родители! Сумма, которую мы собрали, неокончательная. Нужно будет скинуться на подарки проверяющей комиссии, такси для учителей и другие расходы, которые мы раньше не учитывали. Точная сумма будет известна позже». Оказывается, на последний звонок учителя, а также администрация школы вместе с детьми едут на базу отдыха, где снимают отдельную беседку, и мы все это оплачиваем. А потом нам же нужно организовать развоз педсостава по домам. Другие непредвиденные расходы, как рассказывали родители выпускников прошлых лет, включают в себя: оплату счетов от столовой (электричество и работа персонала), дополнительное время диджея, призы для победителей квеста и прочее.

Размышления на тему

Иногда мне кажется, что желание вбухать в выпускной ребенка побольше денег обусловлено детскими комплексами родителей, которые оканчивали школу в лихие 90-е и даже мечтать не могли о такой роскоши. Может быть, они чувствуют моральное удовлетворение от того, что потратили на выпускной больше, чем в соседней школе. Я же уверена, что для хорошего выпускного важна, прежде всего, атмосфера. Если ребенок любит свой класс и учителей, то выпускной пройдет весело и душевно в любом случае. Если же класс недружный, а учителя — словно враги, то никакие диджеи, шоу-программы и фотосессии не сделают праздник трогательным и веселым.