13 логотипов, о смысле которых вы даже не догадывались

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались, глядя на логотипы и названия известных брендов, что же вдохновило дизайнеров на их создание, какова их история? А может, они вообще появились случайно? Мы в AdMe.ru задались таким вопросом и сегодня расскажем вам о самых интересных из них.

На логотипе самой известной мультипликационной студии в мире всегда был изображен сказочный замок. Изначально его прототипом был немецкий Нойшванштайн. А вот в 2006 году его сменил Замок Золушки из парижского Диснейленда.

Название датской компании-производителя игрушек LEGO происходит от сокращения датской фразы «leg godt» — «хорошо сыграть».

Макс Кайт, который отвечал за работу подразделения Coca-Cola в Германии в годы Второй мировой войны, принял решение создать новый продукт. Имя напитка было результатом коллективного обсуждения, которое началось с призыва Кайта к участникам «использовать свое воображение» (по-немецки — «Fantasie»), на что один из присутствовавших, Joe Knipp, немедленно произнес — «Fanta!».

Составное название из 3 японских иероглифов «Nin-ten-do», которые можно перевести как «Оставь удачу небесам».

Не обошлось без мифологии в названии основанного в Дании ювелирного дома Pandora. С древнегреческого оно переводится как «всем одаренная». Согласно мифологии, Пандора была первой женщиной, созданной по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем божественного огня.

Марка автомобилей класса люкс Cadillac была названа основателем компании, механиком и главным предпринимателем Генри Лиландом в честь своего предка, французского колониального администратора и военачальника Антуана Ломе де Ламот де Кадильяка.

Британский бренд контрацептивов Durex — это аббревиатура от Durable, Reliable, Excellence (прочность, надежность, превосходство).

Цель некоторых компаний — сообщить, что использование их марки улучшит часть нашей жизни. Что Леви сделал с логотипом, чтобы передать эту информацию? Он изобретательно скрыл ту часть тела, которую большинство из нас хочет подчеркнуть при ношении джинсов. Если вы этого не видели раньше, то теперь вы будете это видеть всегда.

Основатель компании Пьер Омидьяр создал аналог сайта еще во время своей работы на компанию Echo Bay Technology Group, офис которой располагался в местечке Эхо Бей (Невада). Омидьяр хотел зарегистрировать сайт «EchoBay.com», но тут выяснилось, что название уже занято, и он сократил его до «ebay.com». Тем не менее многие думают, что ebay это сокращенное «Electronic Bay» («электронная бухта»).

«Sam» по-корейски означает «три», «sung» — это звезда. Таким образом, буквально Samsung можно перевести как «три звезды». Число три представляет собой нечто «большое, многочисленное и мощное».

Это название — сокращение от «Service Games of Japan» («Служба игр Японии»). Компания изначально занималась поставками автоматов для игры в пинбол на военные базы страны.

На первый взгляд, логотип Audi прост и понятен, но не так все просто, как кажется. Каждое из четырех колец символизирует одну из четырех компаний-основателей концерна Audi в 1932 году: DKW, Horch, Wanderer и Audi.

В эмблеме Alfa Romeo скрыты глубокие исторические мотивы — красный крест перекочевал с флага Миланского муниципалитета, кровожадный дракон — символ древнего рода Висконти, некогда правившего Ломбардией, впрочем, дракононосные машины за всю свою историю погубили куда меньше людей, чем другие марки.