13 метких комиксов о том, как меняется жизнь, когда в ней появляются дети

Быть мамой мальчиков — это машинки по всему дому, конструктор, вонзающийся в ногу в самый неподходящий момент, и постоянная стирка вещей, которые никак не закачиваются. Но дети — это не только большой труд и ежедневная проверка нашей нервной системы на прочность. Это еще и бесконечная любовь и эмоции, которые порой просто переполняют.