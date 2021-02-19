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13 метких комиксов о том, как меняется жизнь, когда в ней появляются дети

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Быть мамой мальчиков — это машинки по всему дому, конструктор, вонзающийся в ногу в самый неподходящий момент, и постоянная стирка вещей, которые никак не закачиваются. Но дети — это не только большой труд и ежедневная проверка нашей нервной системы на прочность. Это еще и бесконечная любовь и эмоции, которые порой просто переполняют.

Сегодня редакция AdMe.ru познакомит вас с иллюстратором Асией, которая воспитывает двух мальчишек. Она ведет блог для всех мам, где с иронией и юмором описывает свои декретные будни. В этих жизненных рисунках вы наверняка узнаете себя. Авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили.

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А какие самые яркие моменты материнства запомнились вам?

Фото на превью mama_pacanov / Instagram
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