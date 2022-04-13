13 хитростей для селфи, которые помогут получать классные снимки, даже если лицо далеко от идеала

В эпоху интернета умение делать стильные селфи превратилось в настоящую науку. И у нее есть свои правила и хитрости, которые блогеры и главные модницы уже давно используют. Многие приемы легко запомнить и при случае применить на практике.

Для AdMe.ru я на себе проверила селфи-фишки и советы из интернета и поняла, что многие из них реально работают. В конце я добавила бонус — важную деталь, благодаря которой всегда получаются непревзойденные кадры.

1. Используйте хорошее освещение

Самый доступный способ получить качественные снимки — естественное освещение. Искусственное значительно проигрывает в этом вопросе, а вспышка зачастую старит и создает ненужные тени. Делая фото, встаньте у окна, обратите внимание, что источник света должен быть перед вами, а не за вашей спиной. Отличные кадры можно получить в облачный или пасмурный день. Если же солнце светит вовсю, фотографируйтесь в тени. Специалисты советуют избегать прямого попадания солнечных лучей на лицо — точно появятся тени, которые испортят пропорции лица.

Итак, если вы снимаете в помещении — подойдите к окну;

если вы делаете фото ночью в городе — постарайтесь подойти к ярко освещенной витрине;

лучшее время для съемки — на восходе солнца и на закате: свет наиболее мягкий, он сглаживает недостатки кожи;

избегайте съемок дома с верхним светом. Попробуйте найти дополнительный свет, который можно установить перед собой.

2. Испытайте лайфхак для создания модельного лица

Недавно в интернете распространился небольшой лайфхак по поводу того, как сделать «модельное выражение лица» для фотосессии. Схема проста: улыбнитесь во весь рот, с этой улыбкой сильно приподнимите брови, а теперь брови держите поднятыми, а улыбку уберите. То, что получилось в итоге, и есть модельное лицо. Наверняка вы спросите: неужели нельзя просто поднять брови? Я поэкспериментировала и поняла, что разница действительно есть. Когда просто поднимаешь брови, лицо выглядит просто удивленным, оно без изюминки. Все дело в улыбке: после всех манипуляций, даже когда ее убираешь, глаза все равно продолжают улыбаться.

3. Приоткройте рот

Чтобы снять зажатость, расслабить лицо и сделать выражение более чувственным, достаточно совсем слегка разомкнуть губы и выдохнуть через рот. Бонус — губы на снимке будут выглядеть пухлее. Кстати, раздражающие многих «утиные губы» пора оставить в прошлом. Это было модно давно, на смену этому тренду пришли приоткрытые губы в стиле «рыбий зевок». Еще в 2015 году были замечены первые знаменитости, которые стали делать селфи с разомкнутыми губами, будто их засняли в момент, когда они что-то говорят. Тенденция сохраняется и по сей день.

4. Следите за уголками губ

Опущенные уголки губ прибавляют нам сразу десяток лет к реальному возрасту. Их всегда следует держать приподнятыми, даже если делаете фотографию с серьезным выражением лица. И не забывайте улыбаться глазами, смотря не в рандомное место в экране телефона, а именно в камеру.

5. Выберите подходящий фон

В кадр всегда попадает фон, поэтому лучше позаботиться заранее, чтобы он был достойным, даже если весь смысл селфи в вашем лице. Любой макияж и наряд померкнет в захламленной комнате. Ищите красивые места для съемок, а в помещении снимайте несколько кадров, перемещая камеру. Попробуйте менять ракурс, чтобы фон казался интереснее. Результат может оказаться неожиданным.

6. Найдите свою рабочую сторону и ракурс

Наверняка у вас есть любимая сторона лица и выражение, с которым вы себе больше всего нравитесь. Если нет, то устройте себе небольшую практику: сделайте много селфи-кадров со всех ракурсов, смотритесь в зеркало — ищите свою рабочую сторону. Найдите те ракурсы и то положение лица, когда вы себе нравитесь на все 100 %. Кому-то пойдет чуть-чуть опустить голову, а кому-то — приподнять. Кстати, если направить камеру на себя сверху, то образ получается более милым: глаза становятся больше, подбородок и губы меньше. А если снять лицо снизу, то более загадочным и притягательным за счет того, что губы кажутся больше, а глаза меньше.

7. Сделайте специальный макияж

Накраситься для снимка можно ярче, чем обычно. Например, использовать жесткий контуринг и скульптурирование без растушевки, выйти за края губ помадой — все это добавит лицу объема, сделает его более живым и запоминающимся. В реальной жизни такой макияж будет выглядеть неряшливо, но камера не так четко передает все цвета и оттенки, поэтому лицо получится более гармоничным с таким макияжем.

8. Используйте аксессуары для создания образа

Если все фотографии приелись, то попробуйте использовать аксессуары для того, чтобы разнообразить снимки. Модные очки, стильная шляпа, украшения, шарфы и платки помогут создать свежий и неизбитый образ.

9. Попробуйте лайфхак для создания кошачьего взгляда

Для того чтобы достичь эффекта хитрых глаз, необязательно прибегать к пластической операции. Можно сделать «временную подтяжку» на дому. Возьмите 2 пряди по бокам и завяжите их сзади под волосами в очень тугой хвостик. Уголки глаз и бровей сразу поднимутся. Конечно, это не подойдет для каждого селфи, но иногда можно поэкспериментировать .

10. Старайтесь быть естественной

Фотография должна передавать настроение, а не искусственные эмоции. Если вам весело — улыбайтесь, если грустно — плачьте. Кстати, для разнообразия можно снимать себя намеренно неидеально. Людям приелись вылизанные фотошопом картинки, и большой популярностью пользуются естественные и случайные снимки. Это поняли и многие знаменитости — в доказательство выкладывают себя без макияжа и демонстрируют свои простые будни.

11. Не забывайте про руки

Селфи получаются намного живее, если в кадре есть руки. Можно прикоснуться к лицу, слегка опереться на руку или даже прикрыть часть лица рукой. Но и тут не обошлось без трендов — на фото слева я демонстрирую моду на так называемую «лапу тираннозавра» в кадре. Да-да, рука должна быть именно такой закорючкой. Суть тренда в том, чтобы показать не только лицо, но и маникюр. На втором снимке я застыла в позе «у меня мигрень» или «натянутый глаз». Это тоже тренд — многие девушки, не сговариваясь, начали фотографироваться в таком положении, с рукой у виска, параллельно пытаясь натянуть глаз как можно выше. Причина, по которой это модно: так можно круто подать лицо — выделить скулы, подтянуть глаза и брови.

12. Не снимайте себя близко

Фронтальная камера искажает черты лица. Чтобы сохранить их, нужно снимать селфи с как можно большего расстояния, то есть нужно вытянуть руку, держащую телефон, максимально далеко от себя. А чтобы она не попала в кадр, надо просто приблизить изображение, используя зум, или снять, а после кадрировать фото. Действенность лайфхака подтвердили сотни комментариев под постом блогера, которая его и открыла миру.

13. Сделайте «обратное» селфи

Сейчас наблюдается совершенно новая многообещающая тенденция своеобразного «обратного» селфи. Это фото себя, сделанное с помощью фронтальной камеры, направленной в зеркало. Создается эффект бесконечных селфи, особенно если телефон разместить ближе к зеркалу. А казалось бы, еще недавно мы демонстрировали свои чехлы на телефонах.

Бонус: питомец всегда украсит селфи

Даже в музее селфи в Дубае разрешено брать животных с собой. Все понимают, что именно наши четвероногие друзья всегда позаботятся о том, чтобы сделать снимок ярким и незабываемым. Вот уж кто хорош с любого ракурса.