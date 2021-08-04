12 хитростей от мастера по ремонту обуви, который знает, как привести в порядок даже заношенные до дыр туфли

У каждого из нас есть самая любимая пара обуви, с которой мы не готовы расстаться, даже если она изрядно потрепалась. На этот случай у автора канала «Шузпросвет» и по совместительству обувных дел мастера Вячеслава есть несколько дельных лайфхаков, которые продлят жизнь ваших туфель и ботинок.

Мы в AdMe.ru взяли на заметку самые актуальные советы Вячеслава по ремонту, которые могут пригодиться каждому.

1. Избавляемся от трещин на кожаной обуви

Выглядит это как трещины лицевого слоя кожи, и бывает, что такую обувь уже выбрасывают. Стираем лишнее растворителем, затем берем крем и щедро наносим его, втирая. После нанесения наполировываем все щеткой.

2. Липучки на ремешке детских сандалий можно заменить дома

В 95 % случаев вполне можно заменить только пушистую часть, а крючки достаточно просто почистить. Сами застежки продаются в промтоварных магазинах и отделах для рукоделия. И стоят они очень дешево. Распарываем шов и снимаем эту деталь, далее клеим и прошиваем новую деталь. Срезаем лишнее, а крючки чистим щеткой или зубочисткой.

3. У замши просто талант терять цвет в разных местах и цеплять всякую гадость

Пробуем превратить их в туфли как бы «из гладкой кожи». Наносим крем точками и просто втираем его в замшу. На определенном этапе, когда вроде уже не впитывается, можно применить фен. После нагревания крем демонстрирует свои новые возможности, а финишная полировка дает эффект блестящей кожи.

4. Бывает, неудачно поставили ногу, и все ступеньки и бортики — ваши. Если не упали — хорошо. Но каблук поцарапаете точно. Его можно покрасить

Берем ацетон или жидкость для снятия лака, обрабатываем каблук и ждем высыхания. Глубоких царапин нет, поэтому никаких наждачек и утомительных шлифовок. Берем обычную аэрозольную краску и наносим. 2–3 слоев обычно бывает достаточно.

5. Кроссовки предназначены для залов и стадионов, а повседневной носки могут не выдержать

Этот баллон был чем-то пробит. Если есть еще желание эти кроссовки носить, то медлить не следует: если баллон треснет от постоянных проминаний — будет хуже. Его можно заполнить силиконовым герметиком.

Просверлим в стельке отверстия через некоторые промежутки. Снарядим пистолет прозрачным силиконовым герметиком. Можно не заморачиваться и взять самый бюджетный. Начинаем заполнять. Сразу после заполнения масса имеет равномерную консистенцию, а когда застынет, то вообще будет хорошо. Лишнее срезаем и забываем о кроссовках где-то на неделю, чтобы основательно застыло.

6. Царапина на кожзаме — что делать?

Наносим полиуретановый клей на поврежденный участок. Он пропитает основу, и вода не будет проникать в толщу ткани. Когда клей немного подсохнет, но не полностью, аккуратненько иголочкой выкладываем, насколько это возможно, ошметки разрыва. Оставляем высыхать. Потом убираем лишний клей, берем самый простой крем на синтетической основе и красим всю деталь. Эти несложные действия позволят сделать повреждение менее заметным и предотвратить дальнейшую деградацию материала в этом месте.

7. Восстановление замшевого ботинка

Подготавливаем латку из подкладочной кожи. Срезаем края, промазываем полиуретановым клеем. Делаем ботинку инъекцию между подкладкой и верхом. Того же самого полиуретанового клея. Пока клей не застыл, впихиваем туда нашу детальку. Обжимаем, ждем, пока клей схватится, убираем лишний, прошиваем.

8. Вот и лето. И босоножки. И шлеечки. И часто бывает, что шлейка не разорвана, а просто выехала. Ее можно починить своими руками

Берем шлейку, из шприца подаем на нее полиуретановый клей, а также загоняем клей между деталями. Теперь, пока клей жидкий, просовываем что-либо между подошвой и основной стелькой, чтобы аккуратно эту шлейку вставить. Начинаем шить. В результате начать мы должны до шлейки, а закончить — после.

9. Порвали ботинок сбоку. Это не так страшно

Вырезаем из натуральной кожи округлую деталь и приклеиваем ее изнутри, а снаружи через шприц подаем полиуретановый клей. Он пропитывает в этом месте подкладку и кожу изнутри. Пока клей жидкий, аккуратно расправляем края иголкой либо шилом. Излишки обрезаем ножничками. Шрам, конечно, остался, но боец жив.

10. Как починить шлевку

Аккуратно протыкаем подошву крючком и прошиваем шлевку. Вытягиваем нить через подошву. Но! Перед этим делаем небольшой надрез. И не поперек (сломаем подошву), а вдоль. Делаем узел и стараемся, чтобы он лег в разрез. Отрезаем нитки рядом с узлом и засовываем его внутрь с помощью отвертки.

11. Вот так туфли выглядят после применения дешевых крем-красок из тюбиков с губкой. Отмыть такие наслоения крайне сложно

Самое неприятное здесь то, что паутинка на краске может стать причиной трещин на поверхности кожи. Помните об этом. Смоем наслоения прошлого ухода, покрасим и хорошенько почистим.



12. Такие кроссовки стоят недорого и продаются в местах, где о слове «гарантия» и не слышали. И самая частая проблема — отрыв подошвы

Мажем разрыв полиуретановым клеем. Стараемся не залезать выше: клей гарантированно разъест эту черную пленку. Распираем и сушим. Затем берем крючок, нитки и прошиваем. Слишком часто стежки не делаем: подошва мягкая, и нитка может ее прорезать. Стараемся также вести шов как можно выше, но не в самый край, повторяя рисунки и выступы на подошве. После прошивки подошва уже не оторвется, пока цела нитка.