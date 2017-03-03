12 сногсшибательных мам, которые выглядят на один возраст со своими дочками

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Время — не самый лучший союзник для женщин, которые всегда хотят оставаться молодыми и продолжать любоваться своей красотой в зеркале. Порой кажется, что совмещая воспитание детей и работу, нет шансов подойти к золотому возрасту в хорошей форме. Мы в AdMe.ru разыcкали мам, которые нашли способ повернуть время вспять, и делимся своими находками с вами.

Сестры Махомс, 18 лет, с мамой Тиной, 36 лет (в центре)

Эннис и Шанталь, 25 и 26 лет, с мамой Алтеей, 41 год (в центре)

Актриса Ксения Раппопорт, 42 года (слева), с дочерью Аглаей, 22 года

Баян Есентаева, 43 года (справа), с дочерью Айсауле, 20 лет

Джордж Смедли, 44 года (справа), с дочерью Язз, 21 год

Ясмин Уорделл, 21 год, с мамой Натали, 45 лет (слева)

Ведущая Юлия Бордовских, 47 лет (справа), с дочерью Марией, 18 лет

Актриса Полина Максимова, 27 лет, с мамой Светланой, 50 лет (слева)

Модель Ясмин Ле Бон, 52 года (справа), с дочерью Амбер, 27 лет

Рошель Дейл, 23 года, с мамой Пав, 53 года (справа)

Модель Джерри Холл, 60 лет (слева), с дочерью Лиззи Джагер, 32 года