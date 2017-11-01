12 функций в телефоне, которые могут спасти в сложной ситуации

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Современный смартфон совмещает в себе множество функций. Это и друг, и помощник, и личный календарь. И даже телохранитель. Главное, он всегда рядом. Мы в AdMe.ru выяснили, как телефон может пригодиться в чрезвычайной ситуации или даже спасти жизнь его владельцу.

Быстрый экстренный вызов

Функция «Экстренный вызов — SOS» в последней версии (8, 8+) iPhone стала еще совершеннее. Если активировать в настройках режим «Автовызов», то после удержания боковой кнопки и одной из кнопок регулировки громкости начнется обратный отсчет. Через 3 секунды телефон сам наберет номер экстренной службы и отправит сообщение с текущей геолокацией экстренным контактам, если такие были внесены в настройках. Если функция «Автовызов» отключена, то ползунок «Экстренный вызов — SOS» нужно передвинуть самостоятельно.

Голосовой помощник

Голосовой помощник создан не только для развлечений и установки будильника. В трудную минуту он может самостоятельно позвонить в скорую или вызвать спасателей. Достаточно активировать его голосом или нажатием клавиши, и встроенный ассистент Siri на iOS или аналог для Android — Google Assistant — оперативно сделает что попросят.

Родительский контроль

В целях безопасности своих детей родители могут ограничить их доступ на iPhone к определенным программам или сайтам. Это делается в меню «Настройки» — «Основные» — «Ограничения» через установку пароля. Другая интересная функция — «Семейный доступ». После ее включения можно контролировать запросы ребенка и отклонять покупку приложения, если оно не соответствует родительским требованиям.

Секретная видеосъемка

Если нужно провести видеосъемку на iPhone так, чтобы окружающие об этом не узнали, воспользуйтесь одним лайфхаком. Нажмите кнопку камеры на заблокированном экране и поднимите шторку вверх. Переключитесь в режим видео, начните запись и, удерживая экран в наполовину заблокированном виде, 3 раза двойным щелчком кликните по кнопке Home. Дождитесь, пока экран полностью погаснет. Видеосъемка уже идет.

Сигнальный фонарик

Встроенный фонарик сейчас есть почти в каждом телефоне. И в экстремальной ситуации он может здорово пригодиться. Обратить на себя внимание спасателей или случайных людей можно с помощью световых сигналов: 3 коротких, 3 длинных и опять 3 коротких. Получается SOS — международный сигнал бедствия.

Экстренный контакт для связи

Совет для выезжающих за рубеж: поместите контакт для экстренной связи в адресную книгу под названием ICE (in Case of Emergency). Например, ICE — DAD. Эта аббревиатура известна всем иностранным специалистам в области неотложной помощи. Она помогает быстро связаться с близкими людьми потерпевшего.

Спасительный будильник

Простой будильник на телефоне может здорово выручить. Например, если человек оказался под завалом или в другой похожей ситуации и не может двигаться из-за повреждений, остается только ждать помощи. Чтобы окончательно не потерять сознание и не пропустить спасателей, можно завести будильник. Пусть он звонит каждые 1–3 минуты и не дает отключиться.

Моментальный переводчик

Приложение «Google Переводчик» во многих телефонах уже установлено в стандартном пакете. Не все знают, но для быстрого перевода не обязательно набирать слово самостоятельно, можно просто навести камеру. На экране телефона сразу отобразится перевод. Спасительная функция, особенно если табличка на китайском, а нужно быстро понять, куда двигаться. Для перевода офлайн нужно предварительно скачать языковые пакеты на смартфон.

Жучок для прослушки

С последней версией iOS легко превратить свой iPhone в жучок, включив в настройках функцию «Автоматический ответ» и переведя его в бесшумный режим. Теперь можно смело оставлять телефон в нужном месте и звонить на него с другого номера. Будет слышно, о чем говорят за спиной. Если нет уверенности в намерениях новых друзей, то еще один доступный вариант — незаметно включить диктофон. Потом легко узнать, не напрасны ли были опасения.

Точное местоположение владельца

Функция «Найти iPhone» пригодится не только в случае пропажи телефона, но и при исчезновении человека и его поисках. Предупрежден — значит вооружен. Надо только настроить функцию и поделиться своими данными от iCloud с близким человеком. Пусть они где-нибудь лежат у него на всякий случай. Тогда при необходимости он всегда сможет получить доступ к последней геолокации телефона и помочь его владельцу.

Компас

Стандартное приложение «Компас» на iOS поможет справиться с простой навигацией, вычислить координаты местонахождения и передать их спасателям. Оно отлично работает со сторонними программами, например с картами Yandex или Google.

Безопасное вождение

В iOS 11 появилась еще одна функция, которая в прямом смысле может спасти жизнь. После включения режима «Не беспокоить водителя» можно наконец-то перестать отвлекаться на входящие звонки за рулем. Звуковые сигналы уведомлений будут на время отключены, а отправляющий получит автоматическое оповещение, что его сообщение прочитают позднее. При этом программа «Карты» работает в обычном режиме.