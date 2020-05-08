12 фраз, которые могут превратить ребенка в закомплексованного взрослого

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Как говорят психологи, все проблемы родом из детства. Небрежно брошенная родителями неудачная фраза может запомниться человеку на всю жизнь, а если таких фраз много и произносятся они постоянно, то это несомненно оставит отпечаток на психике ребенка. Шаблонные высказывания взрослых, такие как «веди себя так же, как все», «ты весь в отца», «есть такое слово — „надо“», не так безобидны, как кажутся, и могут серьезно навредить человеку, даже если он давно вырос.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы в мире было как можно больше мудрых родителей, а потому просто не можем не поделиться фразами, которые ни в коем случае нельзя говорить детям, если не хотите превратить их в закомплексованных взрослых. Пользователи сети и наши авторы вспомнили несколько бередящих душу историй из детства.

Ты можешь лучше, просто ленишься

Бывало, что мама выговаривала за «недостаточно чистое письмо» — это в 1-м-то классе, когда многие дети писать только учатся. «Ночь длинная, успеешь переписать», — и рвала мою тетрадь. Потом, уже будучи взрослой, я ее спрашивала, зачем она так делала, и она отвечала: «Я знала, что ты могла сделать лучше, но ленилась». При этом со стороны учителей ко мне не было претензий. Наоборот, меня и еще двух девочек-отличниц ставили в пример по ведению тетрадей. То есть мама предъявляла ко мне завышенные требования, потому что ей казалось, что я могу лучше. К чему это привело? Мне до сих пор не нравится ничего из того, что я делаю. Любой результат кажется мне недостаточно хорошим, порой хочется все бросить из-за того, что я якобы могу лучше, но у меня не получается.

Вот еще! Нашла из-за чего плакать!

Когда я была маленькая, мне не разрешали плакать на улице и при людях, всячески стыдили. Я до сих очень не люблю, когда кто-то видит, как я реву: становится неловко и стыдно. Мне в принципе было очень трудно заплакать, даже когда хотелось. Это причиняло физический дискомфорт: в горле стоял ком, я не могла говорить, начинала болеть голова. Проблему обесценивали: «Вот еще! Нашла из-за чего плакать!» Если так говорить, то выходит, что на свете очень мало вещей, из-за которых можно плакать. А ведь детям даже маленькая проблема кажется страшным горем, которое заполонило весь мир. И вдруг говорят, что это ерунда, что не стоит из-за этого слезы лить. Так я стала очень сдержанная, потому что мне казалось, что практически все вокруг не стоит сильных эмоций. Я просто перестала их чувствовать. Потом несколько лет разгребала это с психотерапевтом.

Ты такой же, как и все

Видимо, боясь меня сглазить, мама никогда меня не хвалила. Наоборот, говорила: «Ты такая же, как все. Ты самая обыкновенная девочка». Обыкновенной я была и тогда, когда заняла первое место на олимпиаде по литературе, и когда окончила школу с золотой медалью. Как-то раз я с победой вернулась с регионального конкурса по живописи и, показывая маме диплом, между делом сказала: «Может, у меня и правда талант к рисованию...» Меня сразу же осадили: «Какой уж там талант, так, может, задатки какие-то». Я чувствовала себя обесцененной. Как бы я ни старалась, я всегда была недостаточно хороша. Во взрослой жизни эта установка переросла в убеждение: «Я никакая. Не красивая, не умная, не талантливая — никакая». Странно, что теперь мама удивляется и спрашивает: «Почему ты такая неуверенная?»

Не позорь меня

В детстве, если я вел себя слишком шумно, бегал, крутился под ногами, мама постоянно одергивала меня словами: «Не позорь меня! На тебя люди смотрят!» Баловаться я, конечно, переставал, но чувствовал себя при этом глубоко виноватым. Но вовсе не в том, что сделал что-то неправильное, а в том, что вообще родился и теперь вот живу, мамин позор. Хотелось исчезнуть, спрятаться, чтобы не мешать родителям быть счастливыми, ведь я был уверен, что я — самое плохое и постыдное, что могло с ними произойти.

Нельзя много смеяться, потом плакать будешь

Как и все дети, я была довольно подвижна и жизнерадостна. На мое веселое настроение бабушка обычно реагировала строгой фразой: «Не смейся много, потом плакать будешь». Почему нельзя смеяться, из-за чего я потом буду плакать, я тогда не понимала, да и сейчас уже, наверное, не пойму. Став взрослой, я заметила, что не могу от души порадоваться, даже если в моей жизни происходит что-то очень хорошее. Внутри словно стоит какой-то блок. Появилась привычка заранее искать минусы в том, что идет «слишком гладко», чтобы потом вдруг сильно не расстроиться. Как результат, большую часть времени я вообще не испытываю радостных эмоций.

Ты что, самый умный?

Отец всегда насмехался над моими увлечениями. Книги, компьютер, рисование казались ему бабскими занятиями. В детстве я особо не обращал на это внимание, но когда юношеский максимализм ударил в голову, то обнаглел до того, что начал защищаться и высказывать свое мнение. Неважно о чем: о варке макарон, о ремонте сантехники, об ударении в словах, о политических взглядах. Батю это бесило, и, когда аргументы в споре заканчивались, он произносил неубиваемую фразу: «Ты что, самый умный? Куда ты лезешь?» Много времени прошло, и нет, я не замкнулся в себе, но желания поделиться с отцом своими достижениями, мыслями, чувствами у меня так и не появилось.

Весь в отца

У нас в семье принято было отмечать праздники в компании родственников. Я уже был в довольно осознанном возрасте и хорошо помню, как однажды на Рождество мама, будучи под градусом, начала при всех отчитывать меня, говоря, что я такой же упрямый и бестолковый, как мой папаша, что гены пальцем не раздавишь и все в том же духе. Оказалось, что накануне они с папой поссорились, и таким способом мать решила выяснить с ним отношения через меня. Мне было стыдно и за себя, и за отца. Хотелось сказать, что родителей не выбирают, а я такой, какой есть, но я промолчал. Прошло много лет, а я до сих пор не могу забыть этот эпизод и не понимаю, зачем нужно было вымещать свои супружеские проблемы на ребенке.

Ты можешь вести себя нормально, как все?

В памяти почему-то всплывают совсем незначительные, бытовые вещи, которые по-хорошему мозг должен забыть, но нет. Мне года 4. Обед, сижу на своем стульчике, ем и болтаю ногами. А вот я оставил свой трехколесный велик в коридоре, и об него кто-то споткнулся. Или вот, возвращаясь с прогулки, не успеваю за быстро шагающими родителями. Все эти ситуации сопровождает сердитый голос отца: «Ты можешь вести себя нормально, как все?» Эту фразу я слышал и в 12, и в 16, и в 20 лет. Только с годами к ней еще добавились более конкретные сравнения: «Бери пример с Андрея», «А вот сын Сереги...» Я долго пытался стать таким же, как все, но, что бы ни делал, все время не дотягивал. Сейчас я занимаюсь с психологом, чтобы побороть патологическую стеснительность и хоть как-то повысить самооценку.

Ты просто притворяешься

С самого детства у меня была дикая неприязнь к гречке и гороху. Точнее, у меня от них чесалась голова и болело горло. Я всегда жаловался и не желал «лакомиться» подобной пищей. «Ты притворяешься! Не может от гречки болеть горло, ты просто не хочешь кашу», — молвила бабушка. «Хватит!» — со злостью говорил отец, когда я отказывался есть гороховый суп. Никто и не думал воспринимать меня серьезно, кроме мамы. Пока не произошло одно маленькое событие. Мне почему-то самому захотелось попробовать гороховый суп. Мгновенно с новой силой заболело горло, стало чрезмерно больно глотать и трудно дышать. Я чуть с ног не валился, мама дала таблетку, и я лег. И только после этого наконец записались к аллергологу, и — о удивление! — сильнейшая реакция на гречку, молоко, горох, шоколад, мороженое, орехи. И список этот огромный. «Ты притворяешься», — твердили мне они. © ThreeNity / Pikabu

Есть такое слово — «надо»

С детства мой день был расписан по минутам: школа, музыкалка, уроки. Есть свободная минутка — нужно садиться за инструмент либо делать домашку, никаких «отдохну» или «погуляю»! «Мало ли чего ты хочешь! Есть такое слово — „надо“», — говорила мама, пытаясь призвать меня к дисциплине. Воспоминания из детства пропитаны каким-то беспросветным унынием. Во взрослой жизни было трудно принять то, что значительное количество «должна» и «надо» ко мне не имеют никакого отношения, и перестать испытывать чувство вины, если вдруг захотелось просто полежать, а не крутиться как белка в колесе. Но еще сложнее было ответить себе на вопрос, чего на самом деле я хочу. Навык прислушиваться к себе я потеряла еще в детстве.

Мы столько для тебя сделали!

Я слышал эту фразу даже тогда, когда в ней не было никакого смысла. Просто из-за того, что я был не согласен с чем-то или «не проявил уважения», или произнес что-то «не тем тоном», или просто потому, что мама была расстроена. На самом деле это простой способ отвлечься от любого своего проступка и попытаться перенести вину на ребенка. Дети не должны априори быть благодарны только потому, что их родили. К тому же такая позиция почему-то не принимает во внимание то, что и дети (особенно когда вырастают) тоже стараются как-то помочь, поддержать своих родителей и что это вовсе не игра в одни ворота, где родители только дают-дают-дают и ничего не получают взамен. © Anonymous / Quora

Уйди, чтобы я тебя не видела!

Стоило принести из школы двойку, не так вымыть посуду или, боже упаси, начать о чем-то спорить, мама всегда заканчивала разговор фразой: «Уйди, чтоб я тебя не видела!» Но даже когда я закрывался в своей комнате, до моих ушей еще полчаса доносились громкие причитания в стиле: «Мы все для тебя делали, а ты...», «Вырастили на свою голову неблагодарного...» Поэтому, как только окончил школу, драпанул в другой город, за 800 км, лишь бы не слышать, как я испортил родителям жизнь. Прошло уже много лет, мы с мамой живем в разных городах, и теперь она демонстративно жалуется подругам, что я мало звоню и редко приезжаю.

Какие фразы из детства повлияли на вашу жизнь? Что вы ни за что не сказали бы своему ребенку?