12 девушек рассказали, почему вычеркнули из своей жизни популярные бьюти-процедуры
Рано или поздно каждая девушка задумывается о том, чтобы что-то изменить в своей внешности. Некоторые увлекаются бьюти-процедурами, а другие, наоборот, их избегают. Отказ от косметики, различных видов эпиляции, принятие решения отрастить свои волосы или брови не всегда могут быть легкими. Но результат зачастую превосходит ожидания.
Мы в AdMe.ru поговорили с двенадцатью девушками, которые вычеркнули из своей жизни некоторые популярные методы усовершенствования внешности. На это у них были различные причины, которыми они решили поделиться.
Девушки отказались от различных видов эпиляции
- Дарина: Однажды решила сделать глубокое бикини воском. Я понимала, что будет больно, но не была готова к тому, что с волосами заботливые руки мастера отдерут и кожу. Уж не знаю, во мне дело или в мастере, но больше никогда на такое не пойду.
- Светлана: Я полгода ходила к двух разным мастерам на шугаринг зоны бикини. Первые разы мне нравилось: волосы росли медленнее, хотя идеальная гладкость сохранялась всего пару дней. А потом волоски начали врастать и появляться по несколько штук из луковицы, прямо пучками! Стали более жесткими и темными. Из-за раздражения я даже белье носила сквозь слезы. Я молчу о бритье между сеансами. Несколько месяцев мне пришлось пользоваться триммером вместо бритвы, лечить и увлажнять кожу. Конечно, я сразу отказалась от эксперимента, как только начались проблемы. Кстати, со временем волос стало расти меньше, хотя все равно больше, чем было до процедур.
Дамы больше не делают салонный маникюр
- Людмила: Я покрывала ногти гель-лаком лет 8 подряд, с небольшим перерывом, пока кормила дочку: из-за гормонов он не держался. Больше всего меня раздражало то, что в салоне надо сидеть 2 часа, я изнывала от скуки. Но никак не могла решиться отказаться от этого. А потом салоны ушли в отпуск. Пришлось самой спилить отросшее великолепие, и больше я не наношу гель-лак и живу спокойно.
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Ольга: Прошло уже более двух лет, как я отказалась от гель-лака. У меня никогда в жизни не возникало проблем с ногтями: они всегда были блестящими, крепкими. Когда я начала делать маникюр с гель-лаком, мне поначалу все нравилось: выглядит красиво и держится долго. Только вот после его снятия мои некогда отличные ногти превращались в тонюсенькие пленочки, которые не только ломались, но и болели. Приходилось либо постоянно наносить гель-лак и таким образом запечатывать чувствительные ногтевые пластины, либо давать ногтям отдохнуть, пережидать боль, восстанавливать, но затем опять портить их этим ужасным средством. Сейчас я делаю маникюр без покрытия и, если захочется, наношу обычный бесцветный лак дома.
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Анна: У меня тонкая кожа и расположенные близко к ее поверхности капилляры. Почти во время каждой процедуры маникюра меня резали. Некоторые мастера еще удивлялись тому, что мне больно, и не реагировали на просьбы делать мягче: ведь им нужно убрать / подпилить / подрезать это место. Найти своего мастера было тяжело, потому что я часто меняла место жительства. Один раз пришла к начинающей мастерице, и из моих шикарных длинных ногтей она сделала обрубки. Более того, она очень сильно пропилила фрезой ногтевую пластину в некоторых местах, но убрать весь гель не смогла. Я плакала от боли и решила уйти оттуда. Еще пришлось заплатить за снятие! С тех пор я делаю маникюр сама или хожу только на пилочный, где все недостатки кожи и ногтей слегка подпиливают, а не обрезают.
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Я не крашу ногти, потому что обычно ем руками, без ложки и вилки. Если я сделаю маникюр с лаком, то все испорчу. Более того, я не чувствую своих ногтей или даже воздуха, если на них есть покрытие. На мой взгляд, ногти без краски выглядят более стильно. Но мне нравится смотреть обучающие видео в интернете, как делать маникюр с лаком. Это искусство. © Anice Hassan / Quora
Рассказчица игнорирует популярные бьюти-процедуры
- Диана: Я не делаю ногти, брови, губы, ресницы и тому подобное по нескольким причинам. Во-первых, я считаю, что в основе индустрии красоты лежит зарабатывание денег на женских комплексах, и мне это не нравится. Кто-то, кому это было выгодно, внушил женщинам, что их ресницы и ногти недостаточно хороши сами по себе и это все обязательно надо тюнинговать. В противном случае ты неухоженная женщина и вообще фу. На самом же деле я не думаю, что кому-то вообще важно, какие у вас ресницы. А за бровями и ногтями можно и дома ухаживать. Но это исключительно мое мнение, каждый делает то, что важно для него. Во-вторых, мне лень тратить время на посещение салонов, да и к деньгам это тоже относится. Я предпочитаю потратить средства на что-то другое, более нужное и интересное мне.
А эти девушки так или иначе изменили свое отношение к косметике
- Татьяна: 3–4 года назад выйти на улицу без тоналки было для меня чем-то невообразимым. Даже если я шла на тренировку, в супермаркет или на рынок, красилась хотя бы минимально и повсюду с собой таскала миниатюры, чтобы обновить макияж при необходимости. Но летом жарко, а в зале это просто глупо. Постепенно я стала пробовать вылазки без замазывания прыщей (на которые внимание обращала, как оказалось, я одна). И — о чудо! — осознала, что разница не так уж заметна. Теперь не понимаю, к чему были все эти танцы с бубном вокруг более или менее нормальной кожи. Я все еще крашусь на какие-то мероприятия, но каждый день обхожусь увлажняющим кремом с матирующим эффектом.
- Анастасия: Никогда использование косметики не приносило мне большого удовольствия. От тонального крема было ощущение, что лицо обтянуто целлофаном. Тушь постоянно осыпалась и попадала в глаза: не потрешь толком, а если ненароком заплакать, так вообще ресницы превращались в палки. Я всегда ощущала тени на веках, и от их «тяжести» начинала болеть голова. Я подумала: «Кому нужны эти жертвы», — и просто выбросила всю косметику. Я не крашусь совсем уже более четырех лет и чувствую себя прекрасно! Да, быть красиво накрашенной прикольно, но для меня равнозначно привлекательна и естественная красота.
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Маргарита: Я начала пользоваться тональным кремом классе в 8-м. Ведь все вокруг утверждали, что девушка должна выглядеть ухоженной и привлекательной. На 1-м курсе института просыпаться раньше, чтобы накраситься, стало тяжело, поэтому я стала пользоваться косметикой все реже. В какой-то момент мои взгляды на жизнь начали меняться, и я все чаще задавала себе вопросы: «А почему „ухоженность“ — это замазать прыщи тональником? Почему вообще прыщи нужно замазывать?» У всех они есть, а парни вообще не парятся. Какие-то однобокие стандарты красоты. Вместо этого я начала лечить кожу, правильно ее очищать и увлажнять, изменила питание. Высыпания все равно появлялись, но намного реже, и совсем меня не тревожили. Сейчас я не пользуюсь ничем, чтобы спрятать свою кожу, не трачу время впустую утром, не боюсь испачкать одежду.
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Мне никогда не нравился макияж. Я не красилась, когда была подростком, и сейчас не крашусь. Я даже не наношу макияж, когда иду на работу. Мне нравится наряжаться для особых мероприятий, и это единственный случай, когда я делаю мейкап с помощью карандаша для глаз, туши для ресниц и помады. Я даже скажу, что не ношу украшений. Никогда их не любила. Понятия не имею, зачем проколола уши. Мне даже пирсинг на губе надоел. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к своему обручальному кольцу. Просто начала носить серьги регулярно и только потому, что они маленькие и это подарок. Я не ненавижу макияж, просто я для него не приспособлена. © Ekaterine Iberi / Quora
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Я не крашусь. Но не потому, что не хочу, а потому, что не знаю, как это делать. На YouTube есть видео, обучающие нанесению макияжа, но мне лень их смотреть. Моя сестра знает толк в мейкапе, но я никогда ее не спрашиваю. Мне неудобно, потому что она на 5 лет старше меня и всегда смотрит на меня как на младшую сестру. И последнее, но не менее важное: это дорого! То есть я люблю тратить деньги на еду, книги и мелочи, которые делают меня счастливой, а не на макияж. Многим кажется, что я просто ленива, но на самом деле я люблю свое лицо без каких-либо косметических продуктов. © Emma Neko / Quora
Автор истории отказалась от коррекции бровей
- Елена: Я не хотела выщипывать брови и первый раз это сделала только лет в 15: уговорила подружка. Все в классе выщипывали брови лет с 10. Конечно, я перещипала их, но потом отрастила без проблем и остановилась на форме, которая мне шла. В этом году я решила вернуться к родному контуру бровей, он у меня был довольно красивый, как мне кажется. Поэтому я отбросила пинцет на несколько месяцев. Мой молодой человек меня поддержал и сказал, что мои брови — это мое дело и он примет любую их форму. Конечно, я сейчас только на середине пути, но пока настроена решительно.
А вы прибегаете к бьюти-услугам? Или тоже от каких-то отказались?