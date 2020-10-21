12 девушек рассказали, почему вычеркнули из своей жизни популярные бьюти-процедуры

Татьяна: 3–4 года назад выйти на улицу без тоналки было для меня чем-то невообразимым. Даже если я шла на тренировку, в супермаркет или на рынок, красилась хотя бы минимально и повсюду с собой таскала миниатюры, чтобы обновить макияж при необходимости. Но летом жарко, а в зале это просто глупо. Постепенно я стала пробовать вылазки без замазывания прыщей (на которые внимание обращала, как оказалось, я одна). И — о чудо! — осознала, что разница не так уж заметна. Теперь не понимаю, к чему были все эти танцы с бубном вокруг более или менее нормальной кожи. Я все еще крашусь на какие-то мероприятия, но каждый день обхожусь увлажняющим кремом с матирующим эффектом.

Анастасия: Никогда использование косметики не приносило мне большого удовольствия. От тонального крема было ощущение, что лицо обтянуто целлофаном. Тушь постоянно осыпалась и попадала в глаза: не потрешь толком, а если ненароком заплакать, так вообще ресницы превращались в палки. Я всегда ощущала тени на веках, и от их «тяжести» начинала болеть голова. Я подумала: «Кому нужны эти жертвы», — и просто выбросила всю косметику. Я не крашусь совсем уже более четырех лет и чувствую себя прекрасно! Да, быть красиво накрашенной прикольно, но для меня равнозначно привлекательна и естественная красота.

Маргарита: Я начала пользоваться тональным кремом классе в 8-м. Ведь все вокруг утверждали, что девушка должна выглядеть ухоженной и привлекательной. На 1-м курсе института просыпаться раньше, чтобы накраситься, стало тяжело, поэтому я стала пользоваться косметикой все реже. В какой-то момент мои взгляды на жизнь начали меняться, и я все чаще задавала себе вопросы: «А почему „ухоженность“ — это замазать прыщи тональником? Почему вообще прыщи нужно замазывать?» У всех они есть, а парни вообще не парятся. Какие-то однобокие стандарты красоты. Вместо этого я начала лечить кожу, правильно ее очищать и увлажнять, изменила питание. Высыпания все равно появлялись, но намного реже, и совсем меня не тревожили. Сейчас я не пользуюсь ничем, чтобы спрятать свою кожу, не трачу время впустую утром, не боюсь испачкать одежду.

Мне никогда не нравился макияж. Я не красилась, когда была подростком, и сейчас не крашусь. Я даже не наношу макияж, когда иду на работу. Мне нравится наряжаться для особых мероприятий, и это единственный случай, когда я делаю мейкап с помощью карандаша для глаз, туши для ресниц и помады. Я даже скажу, что не ношу украшений. Никогда их не любила. Понятия не имею, зачем проколола уши. Мне даже пирсинг на губе надоел. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к своему обручальному кольцу. Просто начала носить серьги регулярно и только потому, что они маленькие и это подарок. Я не ненавижу макияж, просто я для него не приспособлена. © Ekaterine Iberi / Quora