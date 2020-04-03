11 веских причин, по которым девушки вычеркнули из своей жизни услуги салонов красоты

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Еще не так давно естественная красота была не в моде, девушки желали усовершенствовать внешность и прибегали для этого к различным мини-манипуляциям, невзирая даже на дискомфорт или неудобства от выбранной процедуры. А некоторые и вовсе сталкивались с непрофессиональными мастерами. Но сегодня все больше барышень отказываются от некогда популярных бьюти-трендов, делая выбор в пользу ухоженности и натуральной красоты. Яркие пластиковые ногти, чересчур загорелое лицо (да здравствует солярий) — это уже пережиток прошлого, который не отражает достаток и вкус женщины, а скорее намекает на отсутствие такового.

Мы в AdMe.ru поговорили с девушками, которые навсегда отказались от мини-преображений во внешности и больше не посещают салоны красоты. И у каждой есть на это веская причина. А из бонуса вы узнаете, почему одна из девушек считает, что результаты некоторых процедур и вовсе удешевляют образ любой женщины.

Людмила перестала использовать гель-лак, так как не смогла найти профессионального мастера

Я всегда делала маникюр с покрытием гелем-лаком у своего мастера, пока не переехала в другой город. Там я решила найти нового и по рекомендациям в интернете наконец выбрала. В итоге новая «мастерица» делала мне маникюр 5 часов, а сделанное ею покрытие отвалилось через 2 дня. Больше я к ней не ходила. Затем пошла к мастеру по совету знакомой, но и тут меня ждал провал: гель-лак отвалился через неделю. В конце концов я сама научилась делать хороший маникюр, купила качественный ремувер за $ 5 и лаки. Теперь хожу довольная и думаю: а почему я раньше так не делала?

Яна сделала наращённые ресницы, от которых спустя время стали чесаться глаза

Вот почему никто не предупреждает, что это жутко неудобно? Даже если поначалу это будет выглядеть красиво, то всю эту красоту перебьет тот факт, что глаза начнут чесаться. Появится дикое желание их содрать. Но потом все равно будет ждать разочарование: свои ресницы поредеют и появится ощущение, что их вообще нет. А ресницы, к сожалению, быстро не растут.

Анна перестала красить волосы из-за того, что ее постоянно не устраивал результат

Мои эксперименты закончились тогда, когда я поняла, что результат всегда оказывается не таким, как ожидаешь. Приходишь к мастеру, показываешь ему картинку с желаемым цветом волос, он утверждает, что сделает. А в итоге получается совсем не то, плюс еще и испорченные обесцвечиванием волосы (без него не сделать ни окрашивание, ни шатуш или балаяж). Это крайне неприятно, к тому же стоимость окрашиваний отнюдь не низкая. Сейчас мастера часто советуют покрасить волосы безаммиачной краской, но она вымывается из волос слишком быстро — получается, что пустил деньги на ветер. Поэтому, как ни крути, свой цвет волос лучше во всех смыслах.

Эльмира отказалась от геля-лака, потому что его нужно корректировать раз в 2 недели

Мне нравятся короткие ногти, а подпиливать их с гелем-лаком неприятно. По-хорошему, нужно менять покрытие каждые 2 недели, но для меня это не слишком бюджетно. И еще появились сомнения, что мои ногти в порядке, — мне кажется, они все равно немного портятся. И я считаю, что нужно иногда ходить с «голыми» ногтями, пусть даже визуально все хорошо. Однажды наращивала ресницы и больше никогда не буду. Свои ресницы портятся, выгляжу как кукла, да и ощущения не очень приятные. Все это чешется, колется, и вообще я за натуральную красоту и минимализм.

Наталья решила не наращивать ресницы и не использовать гель-лак из-за вреда экологии

Татуаж бровей никогда не делала, но вот достаточно долгое время наращивала ресницы и делала маникюр гелем-лаком. Недавно все сняла. Причина — вред экологии. Я стала все больше интересоваться этой темой, например мусор сортировать. Старалась использовать меньше пластика, и тут меня осенило: реснички тоже пластиковые. Это сколько же я пластиковых ресничек смываю постоянно в канализацию? То же самое с гелем-лаком — это, по сути, микропластик, который после снятия попадает в окружающую среду. Я уговорила своего мастера, чтобы она завела для меня пилочки, которые не будет выбрасывать после каждой процедуры. Сейчас вообще никаким лаком не крашу, и мне очень нравится, как выглядят мои натуральные ногти.

У Татьяны каждый новый поход к косметологу заканчивался новыми высыпаниями на лице

Первый раз меня к косметологу направила начальница, как потом выяснилось, это была ее дочь. Она сделала ряд процедур, чтобы прошли мои высыпания на лице, но от них появилось еще больше прыщей. Потом я была на спа-курорте, пошла там к косметологу, мне опять провели ряд манипуляций с кожей, и снова после них появилось акне. И так постоянно — каждый раз, когда я шла к косметологу, у меня выявляли новую проблему (купероз, черные точки, слишком сухая или какая-то еще кожа), и каждый раз после этого у меня появлялись новые высыпания. Я устала тратить деньги и потом ходить с прыщами, поэтому лет 5 назад я отбросила все попытки найти «своего косметолога» и вылечить купероз, черные точки и другие проблемы. Просто стараюсь сама не забивать на уход и нормально себя чувствую и выгляжу.

Елизавета перестала загорать в солярии из-за родинок

Я с солярием завязала, так как у меня начали появляться новые и увеличиваться старые родинки. Теперь вообще специально не загораю и стараюсь не находиться под открытым солнцем. Вообще мне больше нравится загорелая кожа, но сама я больше рисковать не хочу. И довольствуюсь результатом кружевной тени — здоровье дороже.

Марианна больше не делает покрытие ногтей гелем-лаком из-за чувствительной ногтевой пластины

Раньше я делала маникюр с покрытием гелем-лаком часто. Еще бы, ведь это удобно: сделал — и забыл на 3 недели, а то и на месяц. Но постепенно вид отросших ногтей стал раздражать. А подпиливать их замучаешься, но это не самое страшное. Для меня самым жутким квестом всегда было удаление старого покрытия, так как у меня чувствительная ногтевая пластина и мне эта процедура дико неприятна. И тут я поняла, что никакая красота не стоит того, чтобы терпеть эту пытку — снятие геля-лака фрезой. А от раствора и вовсе были раздражения на коже пальцев. И меня осенило: зачем я это все терплю? К тому же появилось жгучее желание трогать и чувствовать свои ногти без всяких скользких покрытий.

Анастасия не посещает солярий из-за боязни некачественных ламп

Лампы в солярии могут быть просроченными, а это очень вредно для кожи. Поэтому боюсь нарваться на некачественное оборудование. К тому же загар старит. Лучше буду бледной, чем состарюсь раньше времени.

Наталья устала от сухих и ломких волос, поэтому решила отказаться от мелирования

Я перестала красить волосы, точнее делать мелирование, в первую очередь из-за качества волос: ломкие, непослушные, сухие, не мочалка, конечно, но и гордиться нечем. Так начался мой путь к «родному» цвету волос. Постепенно стало заметно, что свои волосы намного лучше — гуще и здоровее. Я уже и забыла, что волосы могут нормально расчесываться, это настоящее удовольствие! Огромным плюсом стала экономия. Это сколько же денег я тратила на поддержание цвета? Поход в салон, шампуни, маски, масла — все это выливалось в солидную сумму. Теперь я эти деньги трачу более разумно. И мечтаю уже поскорее полностью отрастить свой цвет волос, так как он действительно неповторимый и идет мне больше всего.

Бонус: Вита никогда не наращивала ресницы, не делала татуаж и покрытие гелем-лаком

У меня никогда не было наращённых ресниц, ногтей, геля-лака и татуажа. Я убеждена, что такой бьюти-тюнинг сильно удешевляет образ. Я не считаю это красивым, эстетичным, элегантным. Достаточно посмотреть на звезд на красных ковровых дорожках или женщин — членов королевской семьи, которых называют модными инфлюэнсерами, — ну где вы там наращённые ногти или ресницы видели? Ну а гель-лак считаю просто-напросто вредным для ногтевой пластины. Маникюр всегда делаю сама и считаю, что неплохо с этим справляюсь.