11 хитростей, которые помогут избавиться от шерсти в доме (Сколько котика ни корми, а он все равно линяет)

Помимо любви и радости, котики дарят нам еще и тонны шерсти, которая катается по полу, скапливается в углах и липнет к одежде. А еще наши пушистые друзья славятся своей способностью молниеносно ложиться на вещи, в которых вы собирались идти по делам и которые буквально на минутку оставили без присмотра.

Мы в AdMe.ru разыскали лайфхаки, с помощью которых пользователи сети избавляются от кошачьей шерсти, и решили перепробовать их все, чтобы вы могли посмотреть, какие из них реально работают, а какие — нет. Для сравнения степени эффективности мы будем оценивать все способы по 5-балльной шкале. А в бонусе покажем, что делать с шерстью, с которой мохнатые питомцы решили добровольно расстаться.

Мокрая рука

Первым мы решили опробовать дедовский метод — мокрую руку. Действительно, если вам нужно очистить небольшой участок, то этот способ вполне подойдет. Но если котик вдоволь повалялся, скажем, на вашем черном платье, то мероприятие превращается в настоящую каторгу, особенно если время поджимает. А еще рука постоянно высыхает, так что нужно либо постоянно бегать к раковине, либо запастись пульверизатором. Ставим 1/5.

Губка для мытья посуды

Главный плюс губки состоит в том, что она хорошо впитывает и держит влагу, поэтому ее не нужно постоянно смачивать. В остальном все печально: она плохо очищает и вдобавок мочит вещь. К тому же почти вся шерсть, которую вы убрали, налипает на саму губку и просто растаскивается по одежде. Получается, что в одном месте вы чистите, а в другом, наоборот, сеете волосы. Губка получает 2/5.

Капроновые колготки

Капроновые колготки, чулки или подследники — вещи, которые можно найти практически в каждом доме. К сожалению, на этом и заканчиваются плюсы их использования, потому что как средство против шерсти они никуда не годятся. Они плохо очищают, пропускают кучу волосинок и разносят волосы по одежде. Ставим этому методу 1/5.

Скребок для стекол

Нечто совсем невероятное произошло, когда мы пустили в ход скребок для стекол: он просто сгреб шерстинки в кучу, как бульдозер. Конечно, одежда после такой обработки не идеально чистая, на ней по-прежнему остается шерсть, но ее уже значительно меньше. В общем, если у вас есть автомобиль, а в нем лежит скребок для стекол, то можете смело пользоваться этим лайфхаком. Ставим ему 3/5.

Резиновая перчатка

Резиновую перчатку, в отличие от руки, не нужно мочить водой, а еще с ее помощью шерсть убирается значительно быстрее. Однако есть и недостатки: перчатка удаляет эффективно лишь крупные волоски, пропуская мелкие. К тому же она изрядно мнет ткань, так что после ее использования вещь, скорее всего, придется гладить заново. Уверенно ставим этому способу 2/5.

Пылесос

Пылесос — эффективное оружие для борьбы с шерстью, затаившейся в углах и складках мебели. Однако этот гаджет абсолютно бессилен, когда речь идет об очистке одежды. Он, как и резиновая перчатка, удаляет крупные волосинки и тоже мнет вещи, а еще постоянно засасывает ткань, поэтому ее то и дело приходится одергивать. Оставим пылесосу уборку по дому и запишем на его счет 1/5.

Пульт от телевизора

Несмотря на то, что лайфхак с чисткой шерсти пультом от телевизора даже звучит как бред, результат превзошел все ожидания, не уступая резиновой перчатке. Оказывается, можно просто перевернуть пульт кнопками вниз и использовать его как щетку: огромные резиновые «щетинки» уверенно собирают волоски в кучу. Для удобства лучше предварительно расстелить вещь на полу. Еще один плюс состоит в том, что пульт всегда находится под рукой. Ставим этому методу тоже 2/5.

Антистатик

Для того чтобы удалить шерсть с помощью антистатика, одежду сначала нужно обработать спреем и подождать, пока она подсохнет. А затем остается просто смести волосинки рукой или щеткой. С первого раза полностью очистить вещь не удалось: на поверхности осталось довольно много волосков, но зато мы получили защиту от налипания новых. Однако наш эксперимент все же касается удаления шерсти, поэтому антистатик зарабатывает 3/5.

Надувной шарик

Надувной шарик, казалось бы, вообще никак не связан с очисткой одежды, но тем не менее пользователи сети регулярно пробуют использовать его для этой цели. Проверили его потенциал и мы. Как и ожидалось, он не справился с задачей, но зато сделал кое-что другое: взял и наэлектризовал волосинки на одежде, и от этого они встали дыбом. Метод не очень эффективный, но забавный — ставим 1/5.

Скотч

Скотч, как известно, штука очень липкая, поэтому лепить его к одежде просто так не стоит — замучаетесь. Если под рукой нет валика для одежды, для удобства можно намотать скотч на пустую бутылку и катать ее по вещи, как скалку по тесту. Кстати, вместо бутылки можно использовать эту самую скалку. Волоски к такому устройству охотно прилипают, но есть недостаток: лента быстро забивается, поэтому ее приходится часто менять. Но если у вас есть много скотча и свободного времени, то метод вполне эффективен. Ставим 4/5.

Валик для одежды

Валик ведет себя на поверхности одежды так же уверенно, как хоккеист на льду: технично двигается и эффективно выполняет свою работу. В отличие от бутылки со скотчем, он вращается вокруг своей оси, молниеносно собирая все шерстинки, а забившаяся лента снимается одним движением. Что ж, валик — очевидный фаворит: он легко прошел эксперимент с лучшим результатом, не оставив своим соперникам и шанса. Ставим ему заслуженные 5/5.

Бонус № 1: «Я сделал мышь из шерсти моей кошки»

Бонус № 2: «Моя мама месяц собирала шерсть, чтобы сделать шляпу коту»