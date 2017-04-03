11 знаменитостей, которые доказали, что сила в простоте

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Нам часто кажется, что знаменитостям не знакома жизнь обычного человека. Но есть среди них и те, кто, несмотря на безграничные финансовые возможности, предпочитает простоту и тем вызывает наше уважение и восхищение. AdMe.ru решил вспомнить 10 известных личностей, которые доказали, что сила в простоте.

Коко Шанель

Мадемуазель Коко значительно облегчила жизнь всем женщинам мира, ведь им, как и ей самой, приходилось надевать громоздкие шляпы с перьями и многослойные платья. Она создала знаменитое «маленькое черное платье» и сделала ультрамодными элементы мужского гардероба: жакеты, блузы c галстуками, шляпы, зонты и запонки. Все это она носила сама, показывая, как роскошно можно выглядеть в таких нарядах.

Марк Цукерберг

Основатель соцсети Facebook весьма лаконичен в выборе нарядов, поэтому в его гардеробе преобладают простые серые футболки. Как признается он сам, одежда — это не то, на что он намерен тратить время. И это несмотря на то, что доходы молодого миллиардера, пожалуй, позволили бы ему каждый день покупать сотни вещей именитых брендов.

Ингвар Кампрад

Создатель IKEA долгие годы пропагандирует простоту во всем: покупает одежду на распродажах и недорогие продукты, около 15 лет пользовался стареньким автомобилем Volvo, на самолетах летает эконом-классом, его дом обставлен предметами из магазинов собственной марки. Потому он считается одним из самых скромных миллиардеров мира.

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, а ныне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ездит на работу отнюдь не с кортежем, а выбирает для этого самый обыкновенный велосипед. Он считает его отличной заменой автомобиля и призывает граждан следовать его примеру.

Дженнифер Гарнер

Голливудская красавица всегда отличалась простотой и старалась никогда не демонстрировать свои гигантские финансовые возможности. Вместо этого она часто посещает магазины масс-маркета, а продукты вместе с детьми покупает на совершенно обычном продуктовом рынке, словно она простая американская домохозяйка.

Стив Джобс

Несмотря на свои фантастические доходы, отец-основатель яблочной империи всегда придерживался простоты во всем: носил лишь один формат одежды — джинсы, черную водолазку и белые кроссовки — и жил в домике на 2107 Waverley Street, который уж точно нельзя назвать особняком или дворцом.

Тайра Бэнкс

Знаменитая «топ-модель по-американски» игнорирует шикарные рестораны и модные заведения. Она считает, что ей вполне подходят бюджетные места вроде The Cheesecake Factory, где можно так же вкусно, но при этом недорого поесть.

Рассел Кроу

Один из самых востребованных актеров Америки отказался от жизни в шикарном особняке в Лос-Анджелесе и переехал с семьей в Австралию. Кроу купил ранчо и простенький джип. И теперь вместо дорогих авто и брендовых вещей его окружают лошади и просторные поля.

Хайден Кристенсен

Мировая слава обрушилась на этого актера еще в юности, поэтому к своим 35 годам он уже успел устать от прелестей звездной жизни. Недавно вместе с семьей он переехал на родину в Канаду и купил там ферму. Теперь Хайден — владелец собственных огородов, курятника и конюшен. Землю он обрабатывает на тракторе и собирает грандиозный по масштабам урожай.

Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер — звезда мирового масштаба, но замашки у него совсем не звездные. В 2004 году, отдыхая на морском курорте, он спас тонущего человека. У серфингиста свело ногу, и актер перенес его на берег, в 100 метрах от которого они находились. Он никогда не рассказывал сам об этой ситуации журналистам, и не использовал её в коммерческих целях.

Киану Ривз

Доброта и скромный образ жизни этого актера давно стали поводом для создания мемов в Сети. Он постоянно тратит свои гонорары на благотворительность или дарит подарки окружающим, носит крайне простую одежду и ездит в нью-йоркском метро, все больше поражая и без того удивленную публику.