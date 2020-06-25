10 заметок от парикмахера, который без утайки рассказывает о своей работе и раскрывает профессиональные секреты
Мы уже знакомили вас с заметками Веры, которая ведет блог «Дневник парикмахера» и щедро делится своими профессиональными секретами. Раньше девушка работала в салоне красоты, а сейчас перешла на частную практику, но и там и там хватает сложных случаев, которые приключаются из-за неправильного ухода за волосами.
В AdMe.ru прислушались к комментариям читателей и приготовили еще одну порцию советов, которые помогут вам сохранить красоту локонов. А в качестве бонуса вас ждет история о превращении в яркую блондинку.
Как бороться с выпадением волос
Эта проблема, к сожалению, с каждым годом встречается все чаще, даже у молодых парней и девушек. Конечно, то, что волосы остаются на расческе, — нормально, но только в малом количестве, а не целыми клубками. Вот какие советы я даю своим клиентам:
- Выявить и устранить дефицит витаминов и микроэлементов (сдать необходимые анализы), есть больше овощей, фруктов и мяса, а также поддерживать водный баланс в организме.
- Проверить, нет ли нарушения гормонального фона.
- Меньше нервничать (пожалуй, это самое сложное).
- Раз в неделю скрабировать кожу головы или делать пилинг. Скрабы эффективно убирают загрязнения, остатки стайлинга, ороговевшие частички кожи, а также стимулируют рост волос.
- Пройти курс плазмотерапии или массажа.
Стоит ли бояться сульфатных шампуней
В современном мире все помешались на бессульфатных, натуральных и экологических шампунях. И это не всегда хорошо. Да, такие средства необходимы для сильно поврежденных волос. Но в вашем арсенале всегда должен быть шампунь, который хорошо пенится и промывает кожу головы. Иначе не избежать многих проблем — от закупорки пор до появления перхоти.
Если вы используете для ежедневного применения мягкий шампунь, то каждый 3-й раз заменяйте его сульфатным средством. Оно не навредит, но хорошо очистит. Раз в месяц я советую брать шампунь глубокой очистки, который вымывает все накопившиеся силиконы и остатки стайлинга.
Можно ли обмануть генетику и отрастить косы до пят
С 14 лет я ходила с каре. Потом мне захотелось длинные волосы, а они у меня отрастают по лопатки и на этом — стоп. Хотя я использовала маски с горчицей и красным перцем, делала массаж головы и мезотерапию. На этом фото моя максимальная длина волос.
У нас в генах заложена максимальная скорость роста волос в месяц (до которой можно «разогнать» всякими стимуляторами) — от 1 до 2 см. Генетически определена и фаза анагена — то есть время, в течение которого волос растет. В среднем она составляет от 2 до 5 лет.
Несмотря на все ваши усилия, волосы отрастут лишь до генетически заложенного максимума: у одних — строго до лопаток, а у других будет коса ниже пояса.
Как часто полагается стричь волосы
Модельную стрижку желательно обновлять раз в 1,5 месяца. Иначе ее срез начинает смотреться неаккуратно и появляются проблемы с укладкой. Если же у вас прямые длинные волосы, то их кончики нужно укорачивать хотя бы раз в 3 месяца на 1–2 см. Это пойдет только на пользу, потому что со временем концы теряют опрятный вид. Именно снизу начинается сечение, которое «заражает» все полотно волос.
Маленькая хитрость: чем ровнее срез, тем дольше он носится. Поэтому по возможности старайтесь избежать филировки, которая расслаивает волосы. Они становятся незащищенными и начинают быстрее сечься.
И, пожалуйста, не подстригайте волосы дома. Это должен делать профессионал специальным инструментом, а не ножницами для маникюра (или еще хуже — кухонными). Чем новее и острее будут ножницы, тем дольше вы проходите с прямым и красивым срезом.
Для чего делается коллагеновое обертывание
Эта процедура максимально похожа на SPA, потому что в процессе вы получаете нереально приятные ощущения (волосы насыщают маслами и витаминами, а кожу головы нежно массируют). Но основная цель обертывания — глубокое питание коллагеном. Благодаря ему чешуйки волос сглаживаются, а значит, ваши локоны приобретают здоровый, живой и красивый вид.
Коллагеновое обертывание занимает около часа и подходит для всех типов волос. Особенно оно необходимо для пересушенных, потерявших блеск и шелковистость, пористых и обезвоженных прядей. Не забывайте, что это накопительная процедура: для поддержания эффекта рекомендуется сделать 2 обертывания с разницей в неделю, а затем восполнять баланс коллагена по мере необходимости (1–2 раза в месяц).
Почему блонд обязательно нужно «чистить» и из-за чего он «пачкается»?
Часто блондинки после окрашивания жалуются на «осевший» цвет, желтые полосы и «грязные» (фиолетовые или синие) концы. Рассказываю, почему так происходит.
- Волосы желтеют от недостаточного ухода и избыточной термонагрузки.
- Фиолетовый, синий или серый налет появляется от глубоко проникшего оттеночного шампуня.
- Ржавый оттенок может быть следствием мытья жесткой водой из-под крана.⠀
Я советую время от времени использовать шампуни глубокой очистки. А против «плохой» воды работают косметические средства, в состав которых входит лимонная кислота. Хорошим выходом станет и установка фильтра, который сделает воду более мягкой.
Как правильно ухаживать за волосами в летний период
Палящие лучи солнца испаряют влагу из волос, делая их ломкими и сухими. А у окрашенных прядей вдобавок снижается стойкость цвета.
Первое, что вам нужно сделать, — минимизировать воздействие ультрафиолета. Сидеть в тени 3 месяца, конечно же, не стоит. Лучше носите шляпки и обязательно используйте несмываемые средства — флюиды или спреи. От масел советую воздержаться, потому что они только притягивают солнечные лучи.
Не используйте никаких народных средств. Летом так и тянет «полечить» волосы лопухом, травами и всем, что растет у бабушки на грядке. Не нужно это лить себе на голову. Чтобы не потерять влагу в волосах, используйте ухаживающие средства на водной основе и старайтесь выбирать летние серии косметических средств с защитным эффектом SPF.
Как выбрать расческу
Самыми простыми, распространенными и доступными считаются пластмассовые расчески с большими зубьями. Они идеально подходят для ежедневного применения — можно и аккуратно расчесать волосы, и не навредить им. Многие девушки выбирают деревянные гребешки, но их бывает сложно очистить. К тому же дерево — благоприятная среда для размножения бактерий.
Массажные щетки стимулируют кровообращение, но частенько растягивают и рвут волосы. Поэтому их лучше использовать уже после того, как вы расчесали пряди (просто для придания гладкости). И обратите внимание на наличие шариков на массажке — они защищают кожу головы от царапин.
Часто меня спрашивают, какую расческу выбрать для мокрых волос. Так вот, я считаю, что в таком состоянии их расчесывать вообще не стоит (особенно осветленные пряди).
Что делать, если волосы электризуются
Пряди постоянно трутся друг о друга или об одежду, в итоге в них накапливается статическое электричество. Это особенно актуально в холодное время года, когда воздух становится сухим. Электризации подвержены ломкие и поврежденные волосы. Рассказываю, как бороться с этим явлением.
- Посетите мастера и выберите процедуру, которая напитает ваши волосы и сгладит чешуйки.
- Применяйте несмываемые средства. Флюиды и масла лучше использовать обладательницам плотных и густых локонов. Для тонких и пористых волос лучше подойдут спреи.
- В прохладное время года не выходите на улицу с мокрой головой и всегда прячьте волосы под платок или шапку.
- Заведите расческу с силиконовой или натуральной щетиной.
Какие акции в салонах красоты работают, а какие нет
Когда-то я была соучредителем салона красоты. Чтобы привлечь новых клиентов, мы постоянно придумывали акции. Расскажу вам, какие из них оказались полезными и выгодными, а от каких не было толку.
- «Приведи подругу, получи скидку». Не все подруги соглашаются идти на ненужные им процедуры. Вдобавок многие просто не хотят менять своих мастеров.
- «При окрашивании — стрижка бесплатно». Клиентки охотно соглашались на комплекс процедур и в среднем экономили ₽ 500–700 на стрижке.
- «Скидка 50 % за отзыв в социальных сетях». Эта акция привела нам много новых клиентов. Получилось современное сарафанное радио.
- «Сложное окрашивание всего за ₽ 3 000 вместо ₽ 5 000». На практике выяснилось, что это бесполезная акция. Во-первых, клиент не знает, что именно стоит ₽ 3 000, а во-вторых, может найти другой салон, где даже без акции проведут окрашивание за ₽ 2 000.
А еще была у нас акция-фридонат, когда мы предложили клиентам платить, сколько они посчитают нужным. Это была наша самая провальная и унизительная затея. Мы продержались всего 3 дня. За сложную стрижку нам могли заплатить ₽ 10 или ₽ 50 . Представляете?
Бонус: моя работа в картинках
Моя клиентка красилась дома сама, а потом попросила меня вывести ее в пшеничный блонд и сохранить качество волос.
На фото можно увидеть весь процесс работы и результат. Получился приятный золотистый цвет с оттенками перламутра. Качество волос сохранилось максимально, они не тянутся и блестят.
А как вы ухаживаете за волосами? Используете домашние средства или регулярно посещаете салон красоты?