10 заметок от парикмахера, который без утайки рассказывает о своей работе и раскрывает профессиональные секреты

Мы уже знакомили вас с заметками Веры, которая ведет блог «Дневник парикмахера» и щедро делится своими профессиональными секретами. Раньше девушка работала в салоне красоты, а сейчас перешла на частную практику, но и там и там хватает сложных случаев, которые приключаются из-за неправильного ухода за волосами.

В AdMe.ru прислушались к комментариям читателей и приготовили еще одну порцию советов, которые помогут вам сохранить красоту локонов. А в качестве бонуса вас ждет история о превращении в яркую блондинку.

Как бороться с выпадением волос

Эта проблема, к сожалению, с каждым годом встречается все чаще, даже у молодых парней и девушек. Конечно, то, что волосы остаются на расческе, — нормально, но только в малом количестве, а не целыми клубками. Вот какие советы я даю своим клиентам: Выявить и устранить дефицит витаминов и микроэлементов (сдать необходимые анализы), есть больше овощей, фруктов и мяса, а также поддерживать водный баланс в организме.

Проверить, нет ли нарушения гормонального фона.

Меньше нервничать (пожалуй, это самое сложное).

Раз в неделю скрабировать кожу головы или делать пилинг. Скрабы эффективно убирают загрязнения, остатки стайлинга, ороговевшие частички кожи, а также стимулируют рост волос.

Пройти курс плазмотерапии или массажа.

Стоит ли бояться сульфатных шампуней

В современном мире все помешались на бессульфатных, натуральных и экологических шампунях. И это не всегда хорошо. Да, такие средства необходимы для сильно поврежденных волос. Но в вашем арсенале всегда должен быть шампунь, который хорошо пенится и промывает кожу головы. Иначе не избежать многих проблем — от закупорки пор до появления перхоти. Если вы используете для ежедневного применения мягкий шампунь, то каждый 3-й раз заменяйте его сульфатным средством. Оно не навредит, но хорошо очистит. Раз в месяц я советую брать шампунь глубокой очистки, который вымывает все накопившиеся силиконы и остатки стайлинга.

Можно ли обмануть генетику и отрастить косы до пят

С 14 лет я ходила с каре. Потом мне захотелось длинные волосы, а они у меня отрастают по лопатки и на этом — стоп. Хотя я использовала маски с горчицей и красным перцем, делала массаж головы и мезотерапию. На этом фото моя максимальная длина волос. У нас в генах заложена максимальная скорость роста волос в месяц (до которой можно «разогнать» всякими стимуляторами) — от 1 до 2 см. Генетически определена и фаза анагена — то есть время, в течение которого волос растет. В среднем она составляет от 2 до 5 лет. Несмотря на все ваши усилия, волосы отрастут лишь до генетически заложенного максимума: у одних — строго до лопаток, а у других будет коса ниже пояса.

Как часто полагается стричь волосы

Модельную стрижку желательно обновлять раз в 1,5 месяца. Иначе ее срез начинает смотреться неаккуратно и появляются проблемы с укладкой. Если же у вас прямые длинные волосы, то их кончики нужно укорачивать хотя бы раз в 3 месяца на 1–2 см. Это пойдет только на пользу, потому что со временем концы теряют опрятный вид. Именно снизу начинается сечение, которое «заражает» все полотно волос. Маленькая хитрость: чем ровнее срез, тем дольше он носится. Поэтому по возможности старайтесь избежать филировки, которая расслаивает волосы. Они становятся незащищенными и начинают быстрее сечься. И, пожалуйста, не подстригайте волосы дома. Это должен делать профессионал специальным инструментом, а не ножницами для маникюра (или еще хуже — кухонными). Чем новее и острее будут ножницы, тем дольше вы проходите с прямым и красивым срезом.

Для чего делается коллагеновое обертывание

Эта процедура максимально похожа на SPA, потому что в процессе вы получаете нереально приятные ощущения (волосы насыщают маслами и витаминами, а кожу головы нежно массируют). Но основная цель обертывания — глубокое питание коллагеном. Благодаря ему чешуйки волос сглаживаются, а значит, ваши локоны приобретают здоровый, живой и красивый вид. Коллагеновое обертывание занимает около часа и подходит для всех типов волос. Особенно оно необходимо для пересушенных, потерявших блеск и шелковистость, пористых и обезвоженных прядей. Не забывайте, что это накопительная процедура: для поддержания эффекта рекомендуется сделать 2 обертывания с разницей в неделю, а затем восполнять баланс коллагена по мере необходимости (1–2 раза в месяц).

Почему блонд обязательно нужно «чистить» и из-за чего он «пачкается»?

Часто блондинки после окрашивания жалуются на «осевший» цвет, желтые полосы и «грязные» (фиолетовые или синие) концы. Рассказываю, почему так происходит. Волосы желтеют от недостаточного ухода и избыточной термонагрузки.

Фиолетовый, синий или серый налет появляется от глубоко проникшего оттеночного шампуня.

Ржавый оттенок может быть следствием мытья жесткой водой из-под крана.⠀ Я советую время от времени использовать шампуни глубокой очистки. А против «плохой» воды работают косметические средства, в состав которых входит лимонная кислота. Хорошим выходом станет и установка фильтра, который сделает воду более мягкой.

Как правильно ухаживать за волосами в летний период

Палящие лучи солнца испаряют влагу из волос, делая их ломкими и сухими. А у окрашенных прядей вдобавок снижается стойкость цвета. Первое, что вам нужно сделать, — минимизировать воздействие ультрафиолета. Сидеть в тени 3 месяца, конечно же, не стоит. Лучше носите шляпки и обязательно используйте несмываемые средства — флюиды или спреи. От масел советую воздержаться, потому что они только притягивают солнечные лучи. Не используйте никаких народных средств. Летом так и тянет «полечить» волосы лопухом, травами и всем, что растет у бабушки на грядке. Не нужно это лить себе на голову. Чтобы не потерять влагу в волосах, используйте ухаживающие средства на водной основе и старайтесь выбирать летние серии косметических средств с защитным эффектом SPF.

Как выбрать расческу

Самыми простыми, распространенными и доступными считаются пластмассовые расчески с большими зубьями. Они идеально подходят для ежедневного применения — можно и аккуратно расчесать волосы, и не навредить им. Многие девушки выбирают деревянные гребешки, но их бывает сложно очистить. К тому же дерево — благоприятная среда для размножения бактерий. Массажные щетки стимулируют кровообращение, но частенько растягивают и рвут волосы. Поэтому их лучше использовать уже после того, как вы расчесали пряди (просто для придания гладкости). И обратите внимание на наличие шариков на массажке — они защищают кожу головы от царапин. Часто меня спрашивают, какую расческу выбрать для мокрых волос. Так вот, я считаю, что в таком состоянии их расчесывать вообще не стоит (особенно осветленные пряди).

Что делать, если волосы электризуются

Пряди постоянно трутся друг о друга или об одежду, в итоге в них накапливается статическое электричество. Это особенно актуально в холодное время года, когда воздух становится сухим. Электризации подвержены ломкие и поврежденные волосы. Рассказываю, как бороться с этим явлением. Посетите мастера и выберите процедуру, которая напитает ваши волосы и сгладит чешуйки.

Применяйте несмываемые средства. Флюиды и масла лучше использовать обладательницам плотных и густых локонов. Для тонких и пористых волос лучше подойдут спреи.

В прохладное время года не выходите на улицу с мокрой головой и всегда прячьте волосы под платок или шапку.

и всегда прячьте волосы под платок или шапку. Заведите расческу с силиконовой или натуральной щетиной.

Какие акции в салонах красоты работают, а какие нет

Когда-то я была соучредителем салона красоты. Чтобы привлечь новых клиентов, мы постоянно придумывали акции. Расскажу вам, какие из них оказались полезными и выгодными, а от каких не было толку. «Приведи подругу, получи скидку». Не все подруги соглашаются идти на ненужные им процедуры. Вдобавок многие просто не хотят менять своих мастеров.

Не все подруги соглашаются идти на ненужные им процедуры. Вдобавок многие просто не хотят менять своих мастеров. «При окрашивании — стрижка бесплатно». Клиентки охотно соглашались на комплекс процедур и в среднем экономили ₽ 500–700 на стрижке.

Клиентки охотно соглашались на комплекс процедур и в среднем экономили ₽ 500–700 на стрижке. «Скидка 50 % за отзыв в социальных сетях». Эта акция привела нам много новых клиентов. Получилось современное сарафанное радио.

Эта акция привела нам много новых клиентов. Получилось современное сарафанное радио. «Сложное окрашивание всего за ₽ 3 000 вместо ₽ 5 000». На практике выяснилось, что это бесполезная акция. Во-первых, клиент не знает, что именно стоит ₽ 3 000, а во-вторых, может найти другой салон, где даже без акции проведут окрашивание за ₽ 2 000. А еще была у нас акция-фридонат, когда мы предложили клиентам платить, сколько они посчитают нужным. Это была наша самая провальная и унизительная затея. Мы продержались всего 3 дня. За сложную стрижку нам могли заплатить ₽ 10 или ₽ 50 . Представляете?

Бонус: моя работа в картинках

Моя клиентка красилась дома сама, а потом попросила меня вывести ее в пшеничный блонд и сохранить качество волос. На фото можно увидеть весь процесс работы и результат. Получился приятный золотистый цвет с оттенками перламутра. Качество волос сохранилось максимально, они не тянутся и блестят.