10 вещей, которые выйдут из моды в 2017 году

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Выглядеть модно хочется всегда, но уследить за всеми новыми тенденциями невозможно. AdMe.ru предлагает вам основные тренды — выбирайте то, что вам понравится.

Миксы из нескольких украшений вместо чокеров

Пора попрощаться со всевозможными чокерами и отдать предпочтение украшениям из металлов. Актуально носить сразу несколько украшений, например, одно более массивное и два менее массивных.

Комбинирование украшений вместо шипов

Всевозможные украшения с шипами тоже стоит оставить до времен, когда они вновь войдут в моду. Вместо них можно надеть пару контрастных по цвету и фактуре украшений.

Натуральный тон вместо контуринга

Натуральный тон лица с немного влажным эффектом приходит на смену контурингу, вместо различных хайлайтеров лучше приобрести пудру натурального оттенка и пользоваться ей, если есть такая необходимость.

Легкие локоны вместо тугих кудрей

Расслабленные, легкие локоны заменяют тугие кудряшки. Теперь не придется пересушивать свои волосы излишне высокой температурой и фиксировать их большим количеством муссов и лаков.

Бархат вместо денима

На смену различным вещам из денима приходят вещи из бархата. Он придает элегантность, очарование и шик любой женщине. Лучшие сочетания с бархатом составят вещи из атласа, кожи, твида и замши. При сочетании с бархатными вещами нескольких вещей разных фактур лучше выбирать одну матовую, другую — с легким блеском.

Традиционные юбки вместо «пачек»

Выходят из моды юбки-пачки, остаются актуальными юбки в складку, юбки-карандаши — это поистине универсальная вещь, которая идет всем без исключения. Они выгодно подчеркнут вашу фигуру и ноги.

Платья в бельевом стиле вместо бандажных

Бандажные платья тоже потеряли свою актуальность. Им на смену пришли не менее эффектные и смелые платья в бельевом стиле, которые так же, как бандажные, могут скорректировать силуэт.

Приталенное пальто вместо пальто «оверсайз»

Уходят из моды пальто «оверсайз», на смену которым приходят приталенные модели, сидящие по фигуре. Но не стоит сразу отправлять в утиль вещи, вышедшие из моды, ведь она имеет свойство возвращаться.

Неожиданные сочетания цветов вместо классических

В последнее время сочетать обувь и сумку цвет в цвет считается моветоном. Современня мода все чаще диктует нам, что делать этого не стоит. Рекомендуем сделать сумку главным акцентом образа, а цвет обуви подобрать, например, под пальто.

Лодочки вместо кед на танкетке