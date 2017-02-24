10 вещей, которые поражают в швейцарской школе
Швейцарская школа по качеству образования может дать фору финской. Об этом свидетельствуют впечатления Ирины Плыткевич, мамы двух детей, которые посещают швейцарскую школу. AdMe.ru делится с вами самыми интересными фактами.
- Уроки идут блоками по полтора часа. Между ними 20 минут отдыха, во время которого дети всегда на улице. Дети выходят из класса на террасу, которая есть у каждого класса, им даже не надо переобуваться. В любой дождь и ветер они там. В хорошую погоду все (и учителя) играют в футбол, баскетбол, пинг-понг, вышибалы. Ребенка, который не бегает, скорее всего, отведут к врачу.
- С 11.30 до 13.30 обеденный перерыв. Можно остаться в школе, можно вернуться домой. Поэтому дети вообще не устают. С утра учатся с 8.15, вечером до 16.00. В среду короткий день до 11.30.
- Чтобы дети не боялись формулировать свои мысли в письменном виде, в школе есть почта «учитель — ученик». У каждого ребенка свой почтовый ящичек, туда кладешь записочку, учитель обязательно отвечает лично тебе. Пользуется невероятным успехом — с утра все бегут забирать свои письма.
- Словарные диктанты пишут под картинкой. То есть под картинкой, обозначающей какое-то слово, нужно написать правильно само это слово. А не под диктовку. Ребенок запоминает, как пишется слово, визуально сопоставляя его с картинкой. Это работает нереально.
- Когда делают доклад, всегда включают музыку, дети выбирают ее сами. В докладе приветствуется костюм и реквизиты, такой мини-спектакль. Никаких презентаций в Power Point нет. Считается, что ребенок в начальной школе не может сделать презентацию самостоятельно.
- На математике не объясняют, как решать примеры. Ребенок сам, на основе уже имеющихся у него знаний, должен придумать, как легче решить, допустим, 48 плюс 53, выйти и объяснить. Правильного способа нет, все решают так, как им удобно. Своим способом.
- Многое трогают руками, весь окружающий мир — это вообще про «потрогать и попробовать». Дегустировали тут пшеницу, рожь и овес, потом ездили на мельницу это все молоть. Им пообещали, что пекарь испечет из их муки им булочки и принесет это все в школу. На географии изучают местный регион буквально так: вот здесь у нас такая то речка, пойдемте смотреть. На предмет, который про «сделать руками» — attivita creativa, часов столько же, сколько и на физкультуру, и это два лидера по количеству часов в неделю.
- Считают, что ошибки — путь к успеху. Детям объясняют, что ошибаться хорошо и можно, переживать тут вообще нечего, потому что ты: а) мыслишь креативно; б) не боишься пробовать.
- Справка от врача нужна, если только пропускаешь больше 2 недель. Правда, это единственный случай, когда надо все задания делать дома.
- Школа начальная, муниципальная, абсолютно бесплатная. Темп довольно медленный, но тем не менее программы в целом совпадают с российскими.
Источник Ирина Плыткевич