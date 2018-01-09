10 стран мира, которые представляют мужскую красоту совсем по-разному

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Сегодня мужчины готовы на многое, чтобы привлечь внимание дам и закрепиться в статусе самых желанных и очаровательных. Ради этого они прибегают к самым неожиданным вещам и даже идут на жертвы. Все, чтобы соответствовать высоким требованиям прекрасного пола, которые зачастую отличаются в зависимости от страны проживания. AdMe.ru представляет вашему внимания 10 уголков планеты, в которых понятия о мужской красоте заметно отличаются друг от друга, а то, что привлекает в одном месте, может быть самым ярким недостатком в другом.

США

Обаятельные стройняшки уступили место под солнцем широкоплечим мужчинам с накачанной фигурой и эффектными мышцами. Появился и специальный термин, характеризующий все, что хотят видеть американские женщины в идеальных мужчинах, — «ламберсексуал», то есть крепкий светлокожий парень с грудой мышц и непременно с бородой. Одет он при этом должен быть не в элегантный костюм с иголочки, а в джинсы, грубые ботинки и фланелевую рубашку — в этом случае все дамы сдадутся без боя.

Бразилия

Среди признанных бразильских красавцев часто встречаются темноволосые и кареглазые загорелые парни. Может быть, именно поэтому женщины в этой жаркой стране так восхищаются мужчинами со светлыми глазами и локонами. Обладатели такой внешности вряд ли когда-нибудь будут обделены вниманием. При этом важность знаменитого бразильского загара никто не отменял, так же как и понятие Six-pack Abs, ведь кубики пресса лишними не бывают.

Индия

Мужчин, полностью соответствующих индийским представлениям о привлекательности, можно прежде всего встретить в болливудских фильмах. Если юноша хочет быть популярным и без труда очаровывать женщин в этой стране, ему нужно максимально приблизиться к образу истинного мачо: быть подтянутым и в меру накачанным, не забывать о ежедневном нагеливании прически, эпиляции, обзавестись небольшой щетиной и, что особо важно в Индии, использовать кремы для осветления кожи.

Швеция

Красота шведских мужчин со временем трансформировалась и обрела новые формы. Сегодня на волне популярности не только брутальные викинги, но и молодые люди порой крайне стройного телосложения с легкой тоской в глазах. Неизменным атрибутом шведского красавчика является высокий рост, бледная кожа, светлые глаза, русая шевелюра и скулы, о которые будто можно порезаться.

Турция

Эталон мужчины в понимании дам из Турции — это мужество и сила в сочетании с романтической натурой. Вероятно, именно поэтому особую популярность получают звезды турецких мелодрам и исполнители лирических героев в мыльных операх. Красавец-турок, как правило, крайне ухожен, большое внимание уделяет укладке, а вот волосы на груди тщательно удаляются, и местные женщины это очень поощряют. Так же как и восхищаются мужчинами с традиционными национальными чертами лица, но при этом светлыми глазами.

Италия

Считаться красавцем в Италии и виртуозно завоевывать всеобщую любовь может каждый, кто пристально следит за собой. В этой стране природные данные ценятся куда меньше, чем умение круто выглядеть. Итальянский мужчина всегда свеж, одет стильно, не боится ярких цветов и украшений, не пренебрегает «женскими фишками» по уходу: выщипыванием бровей, маникюром, а также косметическими процедурами и уколами. На лице итальянцев нередко можно увидеть легкую щетину или небольшую бороду, но все это всегда выглядит предельно аккуратно.

Южная Корея

Те, кто хоть раз смотрел корейские дорамы или наблюдали за выступлением идолов K-pop, наверняка уже убедились, что понятие мужской красоты в этой азиатской республике резко отличается от большинства других стран. Здесь нет грубой брутальной красоты: огромных мышц, густой бороды или даже легкой щетины. Вместо всего этого на пике гладкая кожа, модно остриженные и часто окрашенные в яркие цвета волосы, стройное, порой даже хрупкое телосложение. Не обходится и без пластики лица, а также декоративной косметики: многие парни близко знакомы с блеском для губ и тенями для век. А еще именно в этой стране мужчины уделяют особе внимание одежде, не жалея средств на покупку вещей от именитых брендов.

Великобритания

Не избалованные солнцем жители Туманного Альбиона от природы обладают светлой кожей. Но, в отличие от индийских мужчин, не находят в этом ничего сверхпривлекательного и частенько устраняют этот «недостаток» легким автозагаром. Чтобы заинтересовать слабый пол, британцы гладко бреются или, что сегодня все более популярно, позволяют себе аккуратную щетину, стараются не набирать лишних килограммов, но и чрезмерно мощная мускулатура не особенно ценится местными леди. А вот татуировки притягивают их как магнит, поэтому на теле англичан подобные рисунки вовсе не редкость.

Греция

Кажется, мужчинам из этой страны не нужно делать вообще ничего, чтобы девушки продолжали ими восхищаться. Ведь они действительно красивы как боги: темные волосы, порой с легкой проседью, глубокий взгляд, мужественное лицо, загорелое стройное тело и, конечно, знаменитый греческий профиль. Все выглядит так, будто жители Олимпа и правда были к ним особенно благосклонны и одарили идеальной внешностью, но... видимо, забыли об одной важной детали: росте. Грек около 178 см — это почти Гулливер. Неудивительно, что местные дамы из тысячи красавчиков выберут того, кто заметно возвышается над остальными.

Австралия