Ветеринар поделилась историями и советами из практики, которые важно знать всем

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Любовь к животным бывает очень разной. Кто-то заводит питомцев, другие предпочитают любоваться меньшими братьями на расстоянии, третьи работают в приютах и волонтерских проектах. А есть люди, которые посвящают животным свою жизнь, ежедневно заботясь об их здоровье и облегчая страдания, когда они больны.

Марина — одна из таких. Помимо работы в ветклинике она ведет блог в инстаграме — по ее мнению, рассказывать людям о том, как сохранить здоровье питомцев, не менее важно, чем их лечить. Мы в AdMe.ru изучили блог Марины и выбрали советы, которые помогут вашим любимцам оставаться здоровыми и пушистыми.

Я решила стать ветеринаром не из-за любви к животным

Я задумывалась о профессии визажиста или парикмахера, а родители склоняли к ветеринарии: в селе, где я жила, это давало возможность всегда иметь работу. Как-то наш деревенский ветеринар дал мне потрепанную книгу Джеймса Хэрриота «О всех созданиях – прекрасных и удивительных». Это оказалась любовь с первых страниц: истории о сельском Айболите из Йоркшира занимали меня часами. Книга пронизана любовью к миру и всем, в нем живущим.

Если хотите стать ветеринаром — подумайте дважды

Иногда после приема улыбка с лица не сходит, а иногда хочется кричать от злости. Ведь стараешься всем помочь, но не всегда получается. А хозяева часто не слышат тебя и уверены, что подобные болезни лечатся просто, а ты только деньги из них вытягиваешь. В книге отзывов чаще пишут негатив, а если все понравилось, почему-то молча уходят из клиники. К тому же ветеринария — это постоянная учеба. Нужно быть в тренде и не отставать от науки, повышать свою квалификацию. Ведь животные такие разные. Но их невозможно не любить: забавные маленькие щенки и котята, смешные морские свинки и крыски, серьезные сторожевые собаки, которые залижут тебя до смерти.

Животное не виновато в том, что у него такой хозяин

В начале карьеры я не могла спокойно воспринимать фразы «Не приходили в клинику, думали, отлежится кошка — и все пройдет», «Заводчица сказала кормить щенка куриными лапами», «Животное не ест 4 дня», «Мы хотим, чтобы она родила для здоровья», «Собакам нужно давать кости». Отдельно выделяю клиентов, которые умничают и хамят на приеме. Это самое сложное в работе ветврача. Раньше в таких случаях меня трясло, колотилось сердце, потели ладошки, а в груди жгло от злости. Я сразу бросала в ответ язвительные фразы. Хотела сделать людям больно и показать их тупость. Со временем поняла, что такие амбиции сильно выматывают и портят отношения с клиентами. Теперь корректно объясняю ошибки содержания животных. Информацию доношу спокойно и дружелюбно. А если в груди снова жжет от злости, в голове вертится фраза: «Марина, ну животное же не виновато, что у него такой сложный хозяин».

За время работы в клинике знаю 100 случаев мошенничества «ветврачей»

Конечно, для больного животного поездка в больницу — стресс, поэтому часто решают вызвать врача домой. Проблема в том, что по вызову через интернет к больному животному может приехать мошенник. За время работы в клинике знаю 100 случаев мошенничества «ветврачей». Осмотр длится 10–15 минут. В заключение «врач» пишет корявым почерком на листочке в клетку рекомендации по обследованию: анализы крови, УЗИ, рентген. Берет деньги за визит и исчезает. А когда «лечение» не помогает и животное привозят в клинику, у меня волосы встают дыбом. Если вы хотите вызвать врача домой, делайте это через официальный сайт реальной ветклиники с юридическим адресом и стационарным телефоном. Во время звонка опишите ситуацию и узнайте, смогут ли врачи помочь дома или лучше сразу везти питомца в учреждение.

Как правильно выбрать ветеринара?

Советую задуматься о выборе ветеринара для своей животинки заранее, то есть до того, как появятся проблемы со здоровьем. Как понять, хороший ли врач? Врач должен умело и бережно обращаться с животным, комментировать свои действия, подробно и терпеливо отвечать на ваши вопросы. Спрашивайте много — так вы проверите его на прочность. После приема ориентируйтесь на свои ощущения: если вы вышли из кабинета с хорошим настроением и без вопросов, к такому врачу стоит вернуться снова.

У народной легенды «Нужно хоть раз родить для здоровья» нет научного подтверждения

У людей сложилось ложное мнение, что операция по удалению репродуктивных органов у самок называется стерилизация, а у самцов — кастрация. На самом деле для обоих полов применяется термин «кастрация». При стерилизации у самцов перевязываются выводные протоки семенников, а у самок — маточные трубы. Репродуктивные органы остаются на месте, но теряется способность к размножению. У стерильных животных остается половое поведение: течки, мечение территории и садки.

При кастрации удаляются семенники и яичники. У кастратов нет полового поведения, и они не размножаются. У таких животных снижается риск развития болезней репродуктивной системы и молочных желез. Еще есть народная легенда: «Нужно хоть раз родить для здоровья». Но у нее нет научного подтверждения. Животных кастрируют в любом возрасте, но рекомендуют в 7–9 месяцев: так меньше риск рака развития молочной железы. Единственное условие: не должно быть противопоказаний к применению наркоза. Если не планируете становиться заводчиком, питомца нужно кастрировать. Не пополняйте ряды бездомных животных.

А химические препараты не лучше, чем кастрация?

Эти препараты можно применять только строго по инструкции. Многие дают их, когда кошка закричит, и превышают дозы, "если опоздали". А еще бывают случаи, когда хозяин с улицы приносит запахи гуляющих самцов или самок. Несмотря на укол или таблетки, гормональный фон набирает силу, и животное приходит в свое прежнее состояние половой активности. Что делают владельцы? Правильно, повышают дозу, чтобы замолкло. А этого делать нельзя. Теперь главное: кто-нибудь интересовался противопоказаниями к применению таких гормональных препаратов? А их много. Отсюда и побочные действия. У самок – опухоли яичников, матки, молочных желез, пиометра; у самцов – орхиты, опухоли семенников и предстательной железы. Применение импланта «Супрелорин» – относительно безопасный метод химической кастрации. Он вживляется под кожу как чип и действует 6–12 месяцев. Это оптимальный вариант для планирования вязок и регуляции половой охоты у племенных животных в питомниках. Цена одного импланта – ₽ 7–8 тыс.

Как подготовить животное к кастрации?

Не соглашайтесь на операцию под местной анестезией. Это издевательство. Больно все равно будет. Кошек, грызунов, кроликов и хорьков несите в просторной переноске. Грызунам и кроликам нельзя голодать, поэтому возьмите с собой корм и воду. И захватите плед или любимую игрушку — так животному в стационаре клиники будет спокойнее. Запах дома незаменим. А когда полностью проснется от наркоза — забирайте домой и обеспечьте покой.

Когда следует прививать животных?

Котят и щенков прививают в возрасте 8 недель с последующей ревакцинацией через 3–4 недели. Далее вакцинируют ежегодно в течение жизни.

Кроликов — с 5-недельного возраста, ревакцинация — ежегодно.

Хорьков вакцинируют с 12 недель собачьими вакцинами с последующей ревакцинацией через 3–4 недели. Взрослых животных прививают ежегодно.

Не делают прививки морским свинкам, шиншиллам, хомякам, дегу, крысам. Как подготовиться к прививке: За 10 дней до прививки дайте плотоядным таблетку от глистов.

Перед процедурой ветврач побеседует с вами, осмотрит животное и, если все в порядке со здоровьем, сделает инъекцию.

После прививки наблюдайте за питомцем пару дней. Это нормально, когда животное в первые сутки мало ест и играет. Если все-таки что-то настораживает в состоянии любимца, сразу обращайтесь к врачу.

А зачем прививки животному, которое сидит дома?

Давайте разбираться в распространенных мифах. «В кале нет глистов — не стоит давать средство против паразитов». Домашняя кошка может проглотить яйца глистов, которые принесены на руках и обуви с улицы.

Домашняя кошка может проглотить яйца глистов, которые принесены на руках и обуви с улицы. «У животного нет блох — обработка не нужна» . На кошке-то нет, но в окружающей среде — полно. Паразитов приносят с улицы, и в квартире появятся новые «соседи», которые быстро размножатся в коврах и под плинтусами.

. На кошке-то нет, но в окружающей среде — полно. Паразитов приносят с улицы, и в квартире появятся новые «соседи», которые быстро размножатся в коврах и под плинтусами. «Кошка никуда не выходит — не нужны прививки». Животное сидит дома, а хозяин ходит повсюду. Источник инфекции — бродячие уличные животные. Домой на обуви приносится что угодно. А если еще сжалитесь и заберете домой больного уличного котеночка — будет беда. Лечить придется и приемыша, и уже живущего в доме питомца.

Как понять, что животное отравилось, и что делать?

Симптомы: питомец отказывается есть. Возникает вялость, рвота, возможно нарушение координации движений, понос, судороги. Причины: возможно, съел пищевые отходы; бытовая химия, лекарства, ядовитые растения.

Первая помощь: дайте животному сорбент, разбавленный с водой. Подойдет "Энтеросгель", "Смекта", активированный уголь или "Полисорб". Удобно давать лекарство со шприца без иглы. Обильно промойте рот водой. Симптомы: сильнейшие судороги и нарушение координации, рвота и диарея отсутствуют. Причины: отравление популярным у догхантеров ядом - изониазидом (таблетки от туберкулеза).

Первая помощь: внутримышечная инъекция пиридоксина (витамин В6) в дозе 5–20 мл (зависит от веса собаки). Симптомы: резко начинается кровавая рвота и диарея. Причины: отравление крысиным ядом.

Первая помощь: внутримышечная инъекция витамина К1 в дозе 2,5–5 мг/кг. Симптомы: рвота, одышка, синюшность слизистых оболочек, потеря сознания. Причины: вдыхание токсинов (выхлопные газы, угарный газ).

Первая помощь: немедленно поместите животное на свежий воздух, напоите водой. Симптомы: животное чешется, беспокоится, скулит. ⠀ Причины: химическое вещество попало на кожу. Реакция возникает на бытовую химию, шампунь, капли на холку.

Как помочь: сразу же искупайте животное в теплой проточной воде. Постарайтесь тщательно смыть вещество. Это советы по оказанию первой помощи питомцу до приема врача. Не лечитесь на дому самостоятельно. Помните, что лечение отравления назначает только ветеринарный врач - могут понадобиться дополнительные процедуры. Поэтому при первых признаках сразу звоните ему. Доставляйте животное в клинику или вызывайте ветеринарную помощь домой.

Что делать, если животное перегрелось?

Жаркое время года опасно для наших питомцев. В зоне риска все домашние любимцы: кошки, собаки, грызуны, кролики, хорьки. Если вы долго гуляли с собакой под палящим солнцем, оставили животное в машине, душном помещении или под прямыми солнечными лучами, может случиться тепловой удар. Симптомы: вялость, одышка, повышение температуры тела, нарушение координации движений, потеря сознания после длительного пребывания на жаре. Что делать? Быстро перенесите животное в темное прохладное место.

Смочите водой уши, живот, подмышки и внутреннюю поверхность бедер или оберните тело влажным полотенцем, приложите холод на затылок. Напоите, но не обливайте холодной водой — это опасно. Охлаждать нужно постепенно.

После первой помощи бегите в клинику или вызывайте врача на дом, даже если состояние улучшается. Последствия теплового удара могут проявиться и через несколько дней. Как предотвратить: Не оставляйте питомца в непроветриваемом помещении и закрытой машине.

Гуляйте рано утром или поздно вечером, когда прохладно. Если прогулка дневная — возьмите с собой воду, не находитесь на открытом солнце, не вовлекайте собаку в игры и почаще снимайте намордник.

В доме обеспечьте доступ в прохладные места: под ванную, на кафель; разложите на полу влажные полотенца. Кондиционер, светоотражающие шторы, увлажнители воздуха также помогут животному охладиться. Смачивайте подушечки лап, нос, уши влажной тряпочкой.

Воды должно быть много. Меняйте часто, чтобы всегда была свежая и прохладная. Расставьте миски в нескольких местах. Не перекармливайте.

Стрижка — вариант, но не для всех пород. Учитывайте индивидуальные особенности. У пушистых собак и кошек из шерсти создается воздушная подушка, которая защищает от перегрева.

Для грызунов: берегите клетку от прямых солнечных лучей. Убирайте ежедневно. Испарения кала и мочи приводят к респираторным болезням.

Что делать, если животное выпало из окна?

Пулей бежать за ним и по дороге вызывать такси в клинику. Не осматривайте животное самостоятельно, вы не сможете адекватно оценить состояние. Большая глупость — подобрать внешне нормальное животное и отнести в квартиру под наблюдение. Разрывы легких, мочевого пузыря и других внутренних органов незаметны невооруженным взглядом. Вы просто потеряете драгоценное время.

Как правильно обработать раны у питомца?

Всегда имейте в аптечке раствор «Хлоргексидина биглюконат 0,05 %», стерильные салфетки, бинт, мазь «Левомеколь», «Левосин» или «Офломелид». Их можно купить в любой аптеке.

Обильно промойте рану хлоргексидином (прямо из флакона, не жалея), салфеткой тщательно удалите все загрязнения, нанесите мазь и, если позволяет место, наложите стерильную повязку. Менять ее нужно 2 раза в день до заживления.

Не разрешайте животному вылизывать рану, постоянно надевайте защитный воротник. Даже ночью, даже если любимец под вашим строгим присмотром. Если рана на подушечке лапы у собаки — на прогулку нужно надевать защитный носок (купить можно в ветаптеке, зоомаге или сшить из плотной ткани самостоятельно).

По моему мнению, любую рану после вашей собственной первичной обработки нужно показывать ветеринару. Повреждения бывают разные: от мелкой царапины палкой до глубоких укусов других животных. Одни нужно зашивать, другие — дренировать, а третьи иногда достаточно 1–2 раза обработать, чтобы все прошло. Помните, что неправильная обработка или ее отсутствие приведут к осложнениям: обширному гнойному воспалению и сепсису. В таких случаях животное может погибнуть.

Что такое параанальные железы и как их обрабатывать?

Параанальные железы – это небольшие мешочки по бокам ануса. В них вырабатывается особый секрет, по запаху которого животные различают друг друга. В норме железы опорожняются при дефекации. Еще секрет выходит в стрессовых ситуациях для отпугивания врагов. Пример – поведение скунса и хорька. Железы могут не опорожняться из-за проблем с работой кишечника, малоподвижного образа жизни (поэтому мелкие породы собак страдают этим недугом чаще, чем крупные), несоблюдения режима дня собаки (если животное долго терпит между прогулками), травм ануса или наследственной аномалии развития желез. Если секрет не выходит, а копится, возникает гнойное воспаление. Кожа вокруг ануса становится красной и болит. Позже происходит вскрытие нарыва и образуется зияющая рана, которая требует серьезного лечения. Как понять, что у животного проблемы с параанальными железами? Питомец елозит задом по полу, грызет хвост, круп или усердно вылизывает анус.

Питомец елозит задом по полу, грызет хвост, круп или усердно вылизывает анус. Если с железами проблем нет, просто так регулярно опорожнять их не нужно!

Зачем кошкам надевают ошейники?

Кошке надевают ошейник в следующих случаях: Как украшение. Декоративные (с бантиками, звоночками, подвесками и т. д.) для кошек нефункциональны и вызывают неоправданный дискомфорт. Выгуливать кошку на ошейнике — плохая идея: можно серьезно травмировать ее, потянув за поводок. Если уж и выгуливать, то только на специальной шлейке. Если кошка гуляет свободно, то надевать декоративный ошейник опасно: животное может зацепиться им за различные предметы и задушиться.

Декоративные (с бантиками, звоночками, подвесками и т. д.) для кошек нефункциональны и вызывают неоправданный дискомфорт. Если уж и выгуливать, то только на специальной шлейке. Если кошка гуляет свободно, то надевать декоративный ошейник опасно: животное может зацепиться им за различные предметы и задушиться. Как защита. Ошейники от наружных паразитов нужно использовать правильно: между аксессуаром и шеей должно помещаться два пальца. Ошейник активизируется при контакте с жировым слоем кожи. Из-за этого он может быть недостаточно эффективным у пушистых кошек. Хорошие ошейники выпускаются с насечками (зоны разрыва): они нужны для того, чтобы кошка легко освободилась, если за что-то зацепится на прогулке.

Ошейники от наружных паразитов нужно использовать правильно: между аксессуаром и шеей должно помещаться два пальца. Ошейник активизируется при контакте с жировым слоем кожи. Из-за этого он может быть недостаточно эффективным у пушистых кошек. Хорошие ошейники выпускаются с насечками (зоны разрыва): они нужны для того, чтобы кошка легко освободилась, если за что-то зацепится на прогулке. Как лекарство. Успокаивающие ошейники содержат феромон (аналогичный вырабатывают кошки для успокоения котят) или пропитаны экстрактами трав — лаванды, мяты. Такие ошейники помогают кошкам чувствовать себя спокойнее в стрессовых ситуациях, таких как переезд, ремонт, появление в семье нового животного, гром, молния, салюты, посещение ветклиники и т. д.

Успокаивающие ошейники содержат феромон (аналогичный вырабатывают кошки для успокоения котят) или пропитаны экстрактами трав — лаванды, мяты. Такие ошейники помогают кошкам чувствовать себя спокойнее в стрессовых ситуациях, таких как переезд, ремонт, появление в семье нового животного, гром, молния, салюты, посещение ветклиники и т. д. Как поисковик — GPS-ошейники. В устройстве есть маячок, который передает сигнал на мобильник, и через приложение можно понять, где кошка находится. Эти ошейники с безопасными застежками, которые сами открываются при натяжении. Если надеваете ошейник впервые, понаблюдайте за животным несколько дней: как ведет себя с новым аксессуаром и не возникло ли индивидуальной аллергической реакции.

Можно ли оставлять кошек одних, когда уезжаешь на несколько дней?

Полчаса игры с чужими людьми раз в сутки не осчастливят кошку, если хозяина долго нет рядом. Доказано, что одиночество приводит к стрессу. Тоскующая кошка может перестать пить и есть. На фоне депрессии развиваются проблемы со здоровьем. Кроме того, воду нужно менять ежедневно, а кормить — два раза в день. Нехорошо, когда сухой корм лежит в миске сутками — он может испортиться. Если планируете поездку на большой срок, не оставляйте кошку одну дома, даже под присмотром соседей. Рассмотрите вариант передержки или найдите того, кто сможет у вас пожить.

В каких случаях всегда нужно обращаться к ветеринару?

Я часто слышу от пациентов: «Мы пришли бы раньше, но думали, что само пройдет». Нет, не пройдет! Шишка на животе, боку, лапе.

Рвота желчью, белой пеной, кормом.

Зуд, алопеция (облысение).

Вялость, отказ от еды и воды.

Повышенная жажда.

Хромота, судороги.

Неприятный запах из пасти.

Трехдневный понос.

Одышка, кашель, чихание. Все это могут быть симптомы серьезных заболеваний. Помните: чем дольше вы откладываете поход к врачу, тем сложнее будет помочь больному животному.

«Это меня не касается»

На прием пришла женщина средних лет с кошкой с жалобой на то, что «Маша в ранах и чешется». В ходе осмотра обнаружила на животном много живых насекомых и обратила внимание на то, что молочные железы набухли и выделяется молоко — кошка кормит котят. «Маша выезжает на дачу весной и каждый год рожает котят. Дочки любят с ними играть. Вы бы видели, как это мило, такая забава деткам. А осенью они уже самостоятельные. За лето Маша учит их прятаться, ловить птиц и мышек».



Я решила тактично убедить хозяйку кастрировать кошку. Я объяснила, что для Маши это безопасно, не больно и пойдет на пользу, а бездомные животные тяжело болеют и умирают, а те, кто выживает, размножаются бесконтрольно.

⠀⠀

Женщина закатила глаза и сухо сказала: «Доктор, наша Маша чешется, а остальное вас не касается».

Ты веришь в чудеса?

Ребенком я загадывала желания, когда падали звезды. Я перестала тратить время на подобную чепуху, когда повзрослела. «Чудес нет. Они случаются только в параллельной вселенной». Но одна встреча кое-что во мне изменила. Как-то в записи на последний прием прочитала: «Первичная вакцинация. Щенок Дзюбик». Я подумала, что в клинику придут фанаты клуба «Зенит» — Артем Дзюба сейчас популярен. Но вместо них в кабинет вошли женщина и девочка со щенком на руках. 9-летняя Саша год мечтала о собаке. Родители — футбольные фанаты — пообещали купить щенка, если Артем Дзюба забьет 2 гола в ворота «Ахмата». Школьница полночи перед матчем рисовала плакат и во время игры держала его в руках. «Дядя Артем, забей 2 гола — и мама купит щенка». Дзюба не забил ни одного мяча, но верный друг у ребенка появился. Этот подарок фанатке сделал футбольный клуб «Зенит». Дзюбиком назвала его Саша.