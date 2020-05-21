10 советов от мастера по ремонту мебели, которые пригодятся каждому, у кого дома есть диваны и кресла

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Всем привет! Меня зовут Станислав, я мастер по ремонту и реставрации мебели. Я веду блог «За Диваном», в котором делюсь своими профессиональными секретами и рассказываю, как правильно выбирать диваны и кресла.

Надеюсь, что эта статья станет для читателей AdMe.ru своеобразной шпаргалкой, которая поможет при посещении мебельного магазина и уходе за уже купленными предметами интерьера. А в бонусе я расскажу вам, сколько сейчас стоит раритетный диван, на котором отдыхали еще наши прадедушки и прабабушки.

Объясняю, почему скупой платит трижды

Давайте разберемся, чем дорогая мебель отличается от дешевой. Для примера я взял диваны, которые имеются у меня дома. На фото выше — скромный диванчик, который можно купить в магазине за ₽ 7–12 тыс. в зависимости от региона. Цена, конечно, привлекательная, но этот диван далек от совершенства. Убедиться в этом довольно просто — достаточно перевернуть выдвижную часть. Сразу станет видно, что основа сделана из ДСП, а это один из самых дешевых материалов для производства мебели. Себестоимость одного листа 2 750×1 830 мм составляет около ₽ 900, а если приобретать оптом (как делают мебельные фабрики), то еще дешевле. А вот качественный диван из среднего ценового сегмента, который служит мне более 10 лет:

Только взгляните на этот каркас, выполненный из металла и дерева. В свое время я покупал этот диван за ₽ 40 тыс., а сейчас стоимость такой модели достигает ₽ 70 тыс. И это неудивительно: себестоимость данного каркаса равна ₽ 8–12 тыс. При должном уходе и регулярной реставрации этот диван прослужит мне еще лет 15, не меньше.

А может, все-таки взять экономвариант?

Не советую. Впрочем, и дорогущий диван для ночевок тоже не сгодится. Давайте я поподробнее расскажу вам про основные ценовые категории. Экономкласс. Диваны в этой категории стоят не дороже ₽ 40–50 тыс. При производстве такой мебели используются недорогие материалы, а обивочная ткань не отличается высокой износостойкостью. Теряют внешний вид через 3–4 года.

Диваны в этой категории стоят не дороже ₽ 40–50 тыс. При производстве такой мебели используются недорогие материалы, а обивочная ткань не отличается высокой износостойкостью. Теряют внешний вид через 3–4 года. Средний класс. В эту категорию стоит отнести диваны в ценовой категории от ₽ 50–60 тыс. до ₽ 250–300 тыс. Для их изготовления применяется древесина. Нередко можно обнаружить добротный комбинированный каркас из металла и дерева. Обивка здесь более плотная и износостойкая, а наполнитель — с ортопедическими свойствами.

В эту категорию стоит отнести диваны в ценовой категории от ₽ 50–60 тыс. до ₽ 250–300 тыс. Для их изготовления применяется древесина. Нередко можно обнаружить добротный комбинированный каркас из металла и дерева. Обивка здесь более плотная и износостойкая, а наполнитель — с ортопедическими свойствами. Премиум-класс. Диваны в этой категории обойдутся в ₽ 300 тыс. и дороже. Уникальный дизайн, материалы наивысшего класса, дополнительные отсеки для хранения, встроенный бар или холодильник — лишь часть наворотов, которые могут быть в таком диване. Мебель премиум-класса предназначена исключительно для дневного отдыха и провождения времени, но никак не для сна. Если вы планируете покупать диван для повседневного использования, лучше всего искать подходящий вариант в среднем ценовом сегменте. На дешевом диване вы в скором времени начнете чувствовать спиной элементы каркаса, а низкосортные наполнитель и ДСП могут вызывать аллергические реакции.

Почему я не советую покупать для дома диваны из кожи

Кожаная мебель притягательна для многих. Кто-то по достоинству оценивает ее долговечность, для кого-то важен шикарный внешний вид. Но как ни крути, а без должного ухода (регулярного увлажнения) она быстро приходит в негодность. Кроме трудностей с уходом и реставрацией, кожаные диваны не совсем практичны в быту. Летом на них вы быстро вспотеете, а зимой ощутите холод, исходящий от кожи. Мое мнение таково: кожаная мебель не предназначена для дома. Лучше всего она подойдет для офисов и торговых центров. Там она подчеркнет солидность компании, а также побьет рекорды износостойкости по сравнению с диванами с текстильной обивкой.

Особенности выбора дивана в детскую комнату

Первое, с чем нужно определиться, — где будет стоять диван. Помните, что всякая мебель может быть зонирующим элементом. А еще выбор места расположения дивана позволяет подобрать оптимальный механизм раскладывания. Попросите продавца в мебельном магазине подобрать вам диван с механизмами «мягкая книжка», «клик-кляк», «дельфин» или «еврокнижка». Они легко раскладывают и собираются обратно, а сам диван можно одинаково эффективно использовать и как спальное место, и как тахту для дневного отдыха и игр. Обязательно убедитесь в том, что у дивана нет острых углов и выпирающих металлических деталей. Если мебель украшена заклепками, проверьте, не будут ли они царапать или рвать одежду. В качестве обивки лучше предпочесть натуральные ткани — велюр, флок, шенилл и жаккард. А в качестве наполнителя могут выступать пенополиуретан, латекс, холлофайбер, которые долго сохраняют плотность и форму, не вызывают аллергию и не являются удобной средой для обитания бактерий и насекомых.

Почему я не рекомендую искать мебельных мастеров через доски объявлений

Чаще всего на таких ресурсах оставляют объявления бывшие работники частных мастерских. Потрудившись на подхвате год или два, они решают, что уже достаточно хорошо освоились в этой профессии и готовы самостоятельно справляться с работой — от приема заказа и до сдачи. И вот начинающий мастер приезжает к вам домой и забирает диван. Вдруг внезапно оказывается, что за материалом нужно съездить на противоположный конец города, расходники продаются в другом месте, а будущую обивку нужно где-то сшить. В итоге новичок тратит много времени на лишние действия, начинает суетиться, спешить со сдачей работы, экономить на расходниках и материалах для перетяжки. В общем, халтурит. Лучше один раз обратиться в профессиональную мастерскую и заплатить за качество, чем пожинать плоды собственной экономии и тратить нервы на выяснение отношений с недобросовестным мастером.

Простые правила чистки мягкой мебели

Кресла и диваны — прекрасное место для размножения грибков и бактерий. Поэтому периодически необходимо проводить чистку и обеззараживание мягкой мебели. Выбирая химическое средство для первичной очистки, обратите внимание на его свойства. Вещество не должно иметь едкого запаха, вызывать ни у вас, ни у домочадцев раздражения и аллергии. Средство не должно разбавляться большим количеством воды. Чем больше жидкости, тем вреднее для наполнителя мягкой мебели. А просушить его бывает нелегко. После чистки необходимо добиться уничтожения микробов на поверхности мебели. Для этого понадобится парогенератор для глажки одежды. Не беспокойтесь, он совершенно безопасен для наполнителя. Тщательно обработайте паром всю поверхность дивана, особенно труднодоступные места — складки обивки, промежутки между каркасом и мягкой частью.

Кот точит когти о мебель: что делать в такой ситуации

Можно распылять на мебель пахучие вещества, которые не нравятся котам. Например, масла лимона и эвкалипта.

На поверхности, которые дерет кошка, можно временно налепить прозрачный двухсторонний скотч. Когда она попробует это сделать еще раз, ее лапки начнут прилипать к поверхности . Главное — сами не попадите в ловушку.

. Главное — сами не попадите в ловушку. В особо тяжелых случаях поможет перетяжка испорченной мебели и пошив защитных чехлов для нее. Коты не очень любят точить когти о подвижные предметы, поэтому чехол их вряд ли заинтересует.

Как вывести пятно на диване

Когда речь идет о каплях жира , нужно действовать максимально быстро. Самый простой вариант — это посыпать пятно солью. Но мало кто знает, что есть и другие вещества, которые эффективно втягивают в себя жир. К ним относятся тальк и толченый мел. Через некоторое время можно промыть пятно намыленной влажной мочалкой, чтобы окончательно устранить загрязнение.

, нужно действовать максимально быстро. Самый простой вариант — это посыпать пятно солью. Но мало кто знает, что есть и другие вещества, которые эффективно втягивают в себя жир. К ним относятся тальк и толченый мел. Через некоторое время можно промыть пятно намыленной влажной мочалкой, чтобы окончательно устранить загрязнение. Если в доме есть животные или маленькие дети, диваны может подстерегать неприятная неожиданность. При обнаружении пятен мочи нужно как можно скорее впитать влагу сухой тряпкой или салфетками. Избавиться от запаха поможет уксусный раствор, размешанный с водой в соотношении 1:3.

нужно как можно скорее впитать влагу сухой тряпкой или салфетками. Избавиться от запаха поможет уксусный раствор, размешанный с водой в соотношении 1:3. Загрязнения от шариковой ручки, фломастера и маркера устраняются только при помощи спирта. Его надо нанести на ватный тампон или ушную палочку и протереть пятно. Постарайтесь ограничить площадь контакта спирта с обивкой, потому что он способен растворить краситель ткани и оставить неаккуратный белесый след.

устраняются только при помощи спирта. Его надо нанести на ватный тампон или ушную палочку и протереть пятно. Постарайтесь ограничить площадь контакта спирта с обивкой, потому что он способен растворить краситель ткани и оставить неаккуратный белесый след. Пятна от чая, кофе и сока легко удаляются мыльной водой. Для этого достаточно хорошо вспенить моющее средство, а затем нанести его на поверхность дивана, аккуратно потереть или оставить до высыхания, а затем убрать мыло влажной мочалкой.

Ткань для перетяжки: дешево и сердито

За время работы по перетяжке мебели у меня появились ткани-фавориты. Флок — наиболее практичный и износостойкий материал. За ним легко ухаживать, он приятен на ощупь. По сути, это антивандальный материал для перетяжки мебели, который может отслужить 7-8 лет.

— наиболее практичный и износостойкий материал. За ним легко ухаживать, он приятен на ощупь. По сути, это антивандальный материал для перетяжки мебели, который может отслужить 7-8 лет. Жаккард также на хорошем счету, несмотря на его нежный внешний вид. Возможно, это связано это с тем, что диваны, обитые жаккардом, являются больше украшением и интерьерным предметом, нежели мебелью, которую активно эксплуатируют.

также на хорошем счету, несмотря на его нежный внешний вид. Возможно, это связано это с тем, что диваны, обитые жаккардом, являются больше украшением и интерьерным предметом, нежели мебелью, которую активно эксплуатируют. Рогожка со средней плотностью — довольно мягкий и покладистый материал. Более плотные образцы дольше служат, но они более жесткие и напоминают мешковину. В среднем через 4–5 лет эксплуатации рогожка покрывается пятнами, которые невозможно убрать даже в химчистке.

со средней плотностью — довольно мягкий и покладистый материал. Более плотные образцы дольше служат, но они более жесткие и напоминают мешковину. В среднем через 4–5 лет эксплуатации рогожка покрывается пятнами, которые невозможно убрать даже в химчистке. Микрофибра — ткань, преимуществом которой является невысокая цена. Материал яркий и представлен во множестве цветов. Благодаря ворсу микрофибра мягкая и красиво переливается на солнце. Средняя продолжительность службы составляет 4–5 лет.

Как продлить жизнь дивану, чтобы не делать перетяжку

Скажу сразу: диван на фото уже ничто не спасет. Ему прямая дорога на перетяжку, а это не самое дешевое удовольствие, которое обходится в 40–60 % от стоимости новой мебели. Но если ситуация не столь критическая, то потертости можно замаскировать при помощи чехла. Это особенно актуально для экокожи, которая в условиях агрессивной эксплуатации довольно быстро приходит в негодность. Чтобы этого избежать, надо устанавливать такую мебель вне досягаемости солнечных лучей и хотя бы первые несколько лет не протирать ее химикатами. Для сохранения первозданного вида диванов с тканевой обивкой советую использовать накидки или чехлы сразу же после покупки. Также очень важно своевременно делать химчистку. Раз в несколько месяцев чистку можно провести самостоятельно, но хотя бы раз в год диван стоит предоставить профессионалам для удаления пыли, грязи и выведения паразитов.

Бонус: за сколько можно продать старый советский диван

После восстановления диван в стиле «сталинский ампир» отлично вписывается в дизайн частного коттеджа или квартиры, оформленной в ретростиле. В небольших городах и деревнях такую мебель можно получить совершенно бесплатно на условиях самовывоза. Более продвинутые селяне продают старые диваны за ₽ 5–15 тыс., в зависимости от состояния. Чтобы восстановить его, придется немало потрудиться: перетянуть пружины и заменить поролон. Внутрь надо добавить койру (наполнитель из кокосового волокна) и синтепон, чтобы убрать жесткость старой соломы и придать дивану современную мягкость. Деревянные детали придется ошкурить и покрасить морилкой. Затем выбираем ткань и восстанавливаем обивку. Готово! Теперь такой диван можно продать на аукционе за ₽ 40–50 тыс.

А как вы относитесь к недорогим диванам и креслам, которые легко поменять через пару лет? И как себя чувствуют ваши диваны в компании с котами?