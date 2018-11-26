10+ событий из насыщенной жизни обычного домового, которые он старательно записывает в дневник

28

60

15.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы никогда не задумывались над тем, как мог бы выглядеть дневник сказочного персонажа? А вот Евгений Чеширко однажды решил рассказать всему миру о приключениях одного домового. Первые публикации так понравились читателям, что автору пришлось написать более 50 текстов-продолжений. Чуть позже он даже выпустил книгу о своем герое и его непростых отношениях с хозяйкой, котом и карманной собачкой с грозным именем Халк.

AdMe.ru честно предупреждает, что после знакомства даже с небольшими выдержками из «Дневника домового» вам сразу же захочется прочитать его от корки до корки. Не боитесь? Тогда вперед.

10 июля

Начал вести дневник. Последние 150 лет помню, а то, что раньше было, забывать стал. Буду записывать, может, пригодится. Тетрадку стырил у хозяйки, думаю, не заметит. 12 июля

Было скучно. Всю ночь гоняли по дому с котом наперегонки. Хозяйка проснулась, пнула его и заперла в кладовке. За это выдавил остатки зубной пасты в мусорку. Кот расстроен и злится на меня за то, что гоняем вместе, а достается только ему. 18 июля

Хозяйка пылесосила. Полтора часа просидели с котом под кроватью. Адская машина! Зато с котом помирились.

24 июля

Делал уборку в доме. Хозяйка не может найти цепочку. Думаю подкинуть ее в лоток кота. 27 июля

Приезжали из «Битвы экстрасенсов». Каждого посылал лесом, никто не послал обратно. Зато сказали, что я — дух покойного дедушки хозяйки. Врут. Он уехал 2 года назад. 2 августа

За ВДВ! 3 августа

Хозяйка весь день бегала по дому, искала кота. Думала, что он сбежал. Сидели в шкафу, ржали. 5 августа

Забыл включить режим невидимки. Хозяйка побежала за краской для волос. 12 августа

Все-таки продала она квартиру! Вчера съехали. С котом договорились переписываться через голубей. Когда съехали, обнаружил, что он нагадил под печкой. 14 августа

Въехала новая семейка. Ну-ну... 20 августа

Скучаю по коту. Он мне пишет, что не скучает. Врет! 21 августа

Переговорил с их домовиком. Он не против разменяться. Тем более что тут трешка, а у них двушка. Договорился с голубями о переезде. Запросили полбатона крошками. Совсем озверели! Ссылаются на инфляцию. 22 августа

Собрал сундук, жду голубей. 24 августа

Ура! Переехал!!! Кот делал вид, что не рад. Потом предложил позырить в окно. Сказал мне, что тоже скучал. Обнялись.

30 августа

Играли с котом в прятки. Делаю вид, что ищу его. Просто захотелось покоя. Я-то знаю, что он в шкафу сидит. 31 августа

Кот обиделся за то, что я забыл его найти, а он весь день просидел в стиралке. А я думал, что у него нет фантазии... 1 сентября

День знаний. Кот сожрал букварь. 5 сентября

Сказал коту, что видел в квартире мышь. Кот вышел на тропу войны. Не спит по ночам, сидит в засаде. 7 сентября

Кот сказал мне, что поймал ее, пока я спал. Не буду его расстраивать. Пусть думает, что я поверил. 13 сентября

Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится. 22 сентября

Рубились с котом на щелбаны в «Камень, ножницы, бумагу». Неинтересно с ним играть. Потому что кроме бумаги он ничего поставить не может. Теперь лежит на кровати и жалуется на головную боль. 23 сентября

Приходил сантехник. Попросил ключ на шестнадцать. Я ему подал. Что за привычка — падать в обморок? 28 сентября

Отмечали день рождения кота. Пили валерьянку, катались на шторах, пели песни. Вечером сидели на подоконнике. Кот ходил по парапету и кричал, что если упадет, то ничего не будет, потому что у него девять жизней. Таким дурным по пьяни становится... 29 октября

Завтра должны привезти собаку. Кот постоянно умывается и делает вид, что ему по барабану. А сам вчера убирался в кладовке и учился закрывать за собой дверь.

30 октября

Ой... Только проржался! Привезли ее. Не знаю какой породы, но из этих... которым, чтобы шаг сделать, нужно инсульт пережить. Карманный пес! Кстати, кот сидит в кладовке и кричит оттуда: «Ну что там?» Сказал ему, что привезли волкодава. Тот ответил мне, что пока еще занят, много работы и ночевать будет в кладовке. А голосок-то дрожит. 31 октября

Знакомился с Халком. Это так зовут этого немощного. Пока здоровался с ним, тот пару раз сходил под себя. Хозяйка называет его Пусиком и не лупит. Как-то даже за кота обидно. 1 ноября

Хеллоуин. Не отмечаю принципиально. Не наше это все. А вот хозяйка обвешалась чесноком. Может быть, я просто громко играл на балалайке? 2 ноября

Ночью вышел кот. Ну как вышел. Выполз. Передвигается по квартире крайне медленно. Мне говорит, что просто ему некуда спешить, что он устал после уборки. 3 ноября

И все-таки они с Халком встретились. Посадил их за стол переговоров. Через пять минут после начала заседания хозяйка швырнула со стола каждого по очереди. Откуда мне знать, что стол переговоров — это метафора? Перенесли заседание на шестое. В кладовке. 7 ноября

Все состоялось. Халк сказал, что никаких территориальных претензий у него нет, а все, что он хочет, это дожить до смерти. 8 ноября

Кот ходит по дому как дембель. Собакевич обращается к нему не иначе как «товарищ старослужащий». Тот за это отдает ему масло. 9 ноября

Сказал Собакевичу, что кот боится мухобойку. Тот ответил мне, что жизнь — это лишь череда случайных событий, сгенерированных определенным образом, неизменно приводящих к определенному окончанию. Сказал коту, чтобы перепрятал валерьянку. 14 ноября

Нашли у Халка книгу Ницше. Весь вечер рассуждали и дискутировали с котом. Пришли к выводу, что дверь лучше подпирать толковым словарем, ибо он тяжелее. 15 ноября

Снова приходил сантехник. Сказал, что после прошлого раза он бросил пить. Я его поздравил и пожал руку. Теперь он еще и есть бросит. 17 ноября

Халк рассказывал нам, как много интересного за входной дверью. Мы с котом там ни разу не были. Кот не верит, что кроме него существуют другие коты. 18 ноября

Хозяйка уезжает в отпуск. Немощного берет с собой, а кот остается дома. Просила соседа присматривать за ним. А меня нельзя попросить? А... Ну да...