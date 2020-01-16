Я работаю парикмахером и раскрою вам секреты ухода за волосами и уловки салонов красоты

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Здравствуйте! Меня зовут Вера, и я работаю парикмахером уже 6 лет. Я мечтала освоить это ремесло с детства: часто бегала в салон, где трудилась моя тетя, и старалась вникнуть во все секреты профессионального мастерства. И, конечно, сразу же после школы я поступила в колледж на специальность «парикмахерское искусство».

Я расскажу читателям AdMe.ru, как правильно ухаживать за волосами, а на какие процедуры лучше не соглашаться. И в бонусе к этой статье я раскрою вам уловки, на которые идут некоторые из моих коллег по цеху, чтобы скрыть свою некачественную работу.

10. Почему блонд быстро желтеет

Большинство клиенток-блондинок хотят как можно дольше сохранить холодный оттенок цвета. Но все жалуются, что буквально через неделю он становится желтым. Причин может быть много, и не все из них связаны с оплошностью мастера. Вот основные ошибки, которые совершают сами женщины: Делают укладку без термозащиты , которая в случае с окрашенными волосами нужна даже при использовании фена.

, которая в случае с окрашенными волосами нужна даже при использовании фена. Не обращают внимание на гипергидроз (влажная кожа головы совсем не редкость). Избыточное потоотделение нарушает стойкость цвета волос.

(влажная кожа головы совсем не редкость). Избыточное потоотделение нарушает стойкость цвета волос. Используют обычные питательные маски и шампуни. Так можно потерять большую часть оттенка за одно мытье. Чтобы этого не произошло, надо на 3–4 недели после окрашивания забыть обо всех средствах интенсивного ухода, на упаковке которых нет маркировки protection color («защита цвета»).

Так можно потерять большую часть оттенка за одно мытье. Чтобы этого не произошло, надо на 3–4 недели после окрашивания забыть обо всех средствах интенсивного ухода, на упаковке которых нет маркировки protection color («защита цвета»). Моют голову горячей водой. Я всегда объясняю, что принимать горячий душ и ванну можно, но волосы при этом лучше не мочить. Окрашенные локоны и кожу головы надо промывать теплой или прохладной водой.

9. Почему я не делаю полировку волос

Пожалуй, это одна из самых нашумевших процедур 2019 года. Но мой ответ: «Я против». Хочу немного разъяснить свою позицию. Для полировки волос в большинстве случаев используют самую обычную машинку для стрижки, на которую надевают специальную насадку. Машинка срезает как поврежденные волосы, так и более-менее здоровые. От этого уходит густота локонов. Срез при полировке получается неровным и незащищенным. Результата хватает на неделю, а после волосы начинают сечься гораздо быстрее. Добиться прямого среза можно только обычными ножницами. Многие мастера после полировки предлагают «запаять» волос, чтобы продлить результат процедуры. Чаще всего навязывают услугу ламинирования или ботокса, тем самым увеличивая цифры в чеке. Помните, что никакие салонные процедуры не восстановят поврежденные волосы: секущиеся концы надо только состригать, их невозможно сделать здоровыми.

8. Зачем нужен пилинг цвета

Бывает, что мастер ошибается и мы получаем не совсем нужный нам тон. В итоге вновь приходится повторять травматичный для волос процесс окрашивания. Чтобы избежать этого, можно попросить сделать пилинг цвета или декапирование. Декапирование — это удаление искусственного пигмента с волос. На влажные чистые волосы в мойке наносится состав из одной части осветляющего порошка и 4 частей оксигента низких процентов (1,5 и 3 %). Далее можно протонировать волосы в нужный для вас оттенок. Пилинг позволяет щадящим образом поднять цвет на один тон. Чаще всего используется смесь из специального порошка, окислителя низких процентов и шампуня глубокой очистки. Это же средство можно использовать и в случае, если осветление получилось неравномерным. Это более мягкие процедуры, чем повторное осветление или обесцвечивание. Декапирование и пилинг не занимают много времени, потому что жидкий состав легко распределяется по влажным волосам и дает быструю реакцию. Таким образом вы экономите время и сохраняете качество своих волос.

7. Из-за чего болят корни волос

Иногда у нас появляется неприятное тянущее ощущение у корней волос. Давайте разберем основные причины дискомфорта. Повышенная чувствительность. Бывает, просто поменяешь пробор, а голова уже побаливает и чешется. Такая кожа резко реагирует даже на смену шампуня.

Бывает, просто поменяешь пробор, а голова уже побаливает и чешется. Такая кожа резко реагирует даже на смену шампуня. Резинки, заколки и туго собранные прически. Если ваши локоны собраны против естественного роста волос, это приводит к дискомфорту.

Если ваши локоны собраны против естественного роста волос, это приводит к дискомфорту. Агрессивные процедуры — окрашивание, обесцвечивание, химическая завивка. Часто кожа головы реагирует на них жжением, зудом и сухостью. Поэтому перед окрашиванием обязательно нужно проводить тест на аллергическую реакцию.

— окрашивание, обесцвечивание, химическая завивка. Часто кожа головы реагирует на них жжением, зудом и сухостью. Поэтому перед окрашиванием обязательно нужно проводить тест на аллергическую реакцию. Немытые волосы. Грязь закупоривает поры кожи головы и утяжеляет корни волос, провоцируя болезненные ощущения.

6. Что такое мордонсаж седины

Мордонсаж, или протравка, — это предварительное разрыхление кутикулярного слоя волос и подготовка к окрашиванию. Благодаря этой процедуре седина закрашивается лучше, не бликует, а цвет получается ровным. Если для обычного окрашивания нужно просто распределить краску, то для мордонсажа волосы необходимо предварительно обработать окислителем. Его наносят на седые участки и выдерживают около15 минут. Особенно хорош этот метод для закрашивания «стеклянной» седины, которая появляется на толстых и жестких волосах с плотно прилегающими чешуйками кутикулы. Почему же это почти не практикуют в салонах красоты? Во-первых, не все мастера знают такой метод (мне этот секрет рассказала моя тетя-парикмахер). Во-вторых, это лишнее время как для мастера, так и для клиента. Ну и последнее — это дополнительная оплата расходников, а многие из посетителей салонов красоты сейчас стараются сэкономить.

5. Как укротить секущиеся кончики

Рассказываю, как предотвратить возможные повреждения кончиков наших волос: Используйте фены, утюжки и плойки только после нанесения на пряди термозащитного состава. Под воздействием высокой температуры волос теряет влагу, становится пористым и пустым, а потом начинает сечься.

Под воздействием высокой температуры волос теряет влагу, становится пористым и пустым, а потом начинает сечься. Не расчесывайте влажные волосы , они тянутся и рвутся. Также не используйте старую поврежденную массажку, которая царапает кожу головы и путает локоны. Советую покупать расчески с натуральной щетиной или с силиконовыми зубьями.

, они тянутся и рвутся. Также не используйте старую поврежденную массажку, которая царапает кожу головы и путает локоны. Советую покупать расчески с натуральной щетиной или с силиконовыми зубьями. Каждые 2 месяца подравнивайте пряди. Иначе секущиеся кончики расслоятся и затронут здоровое полотно волос. И всегда обращайте внимание на состояние инструмента в салоне. Если мастер использует тупые ножницы, которые закусывают и повреждают волосы, то через пару дней после стрижки к вам снова вернутся секущиеся концы.

Иначе секущиеся кончики расслоятся и затронут здоровое полотно волос. И всегда обращайте внимание на состояние инструмента в салоне. Если мастер использует тупые ножницы, которые закусывают и повреждают волосы, то через пару дней после стрижки к вам снова вернутся секущиеся концы. Откажитесь от филировки. Эта процедура расслаивает волосы на несколько частей, и кончики волос начинают сечься. Грамотный мастер сделает вам красивую стрижку и без филировки.

Эта процедура расслаивает волосы на несколько частей, и кончики волос начинают сечься. Грамотный мастер сделает вам красивую стрижку и без филировки. Не забывайте увлажнять волосы. В отопительный сезон они сильно сохнут и становятся ломкими. Используйте восстанавливающие и увлажняющие маски, специальные спреи и флюиды.

4. Стоит ли делать окрашивание детских волос

Клиентки все чаще просят сделать яркое окрашивание своим детям. В основном все хотят розовые пряди или кончики. К счастью, сейчас есть много безвредных способов придать волосам яркий оттенок. Мелки для волос — самый безвредный способ покрасить пряди во все цвета радуги. Мелки не сушат волосы, но цвет остается только до первого мытья. Кроме этого, есть всевозможные мягкие красящие бальзамы и спреи с яркими оттенками. Важно помнить, что некоторые из этих средств пачкают одежду. Особенно этим грешат мелки, которые быстро осыпаются с локонов. И, конечно, во время домашнего окрашивания нужно использовать перчатки, иначе разноцветными станут не только волосы, но и руки.

3. Как надо делать праздничную прическу и почему мастера предпочитают блондинок

Самое главное в любой прическе — это чистота. Пусть это гладкий пучок или легкие локоны, главное, чтобы они выглядели естественно и аккуратно. Кстати, как вы думаете, почему мастера в качестве модели ищут именно крашеных блондинок? Все просто: их поврежденные пористые волосы лучше держат форму. А работать с прямыми гладкими волосами мало кто хочет. Вот несколько моментов, благодаря которым вы сможете понять, что вам делают идеальную прическу: Волосы должны быть хорошо подготовлены — проглажены либо прогофрированы.

— проглажены либо прогофрированы. Мастер должен определить центр прически и именно от него собирать всю композицию.

и именно от него собирать всю композицию. В процессе сборки волосы не нужно покрывать лаком , чтобы прическа не была дубовой или слипшейся.

, чтобы прическа не была дубовой или слипшейся. Парикмахер должен поинтересоваться фасоном вашего наряда. Для платьев с открытыми плечами прекрасно подойдут собранные прически, в других случаях лучше отдать предпочтение локонам.

2. Какой шампунь лучше — бытовой или профессиональный

Бытовые шампуни предназначены только для удаления жира и загрязнений. Профессиональные средства выполняют не только очищающую функцию, но и помогают решить имеющиеся проблемы, уплотняя или увлажняя волосы. Я провела небольшой эксперимент: левую сторону головы вымыла профессиональным шампунем, а правую — одним из самых популярных средств бытового уровня, продающимся в любом магазине косметики. В итоге выяснилось, что обычный шампунь, который стоил раза в 3 дешевле, придал прическе неплохой объем. Но в результате его применения вылезла перхоть, а после профессионального средства ее не оказалось, да и пряди на вид были чище и лежали волосок к волоску. Бытовой шампунь пришлось использовать вместе с бальзамом, иначе волосы начинали путаться и плохо прочесывались.

1. Как правильно ухаживать за волосами: советы, которые я даю своим клиентам

Вот несколько рекомендаций, которые значительно улучшат качество ваших волос. Мойте голову 2 раза. Первое нанесение шампуня снимает верхний слой загрязнений и все средства для укладки. А на второй раз моющий состав отдает свои питательные вещества. Не нужно тереть или «простирывать» волосы, так вы повреждаете их структуру. По сути, у нас жирнится только кожа головы, а концы просто запыляются. Пена с прикорневой области отлично смоет пыль с полотна волос.

Первое нанесение шампуня снимает верхний слой загрязнений и все средства для укладки. А на второй раз моющий состав отдает свои питательные вещества. Не нужно тереть или «простирывать» волосы, так вы повреждаете их структуру. По сути, у нас жирнится только кожа головы, а концы просто запыляются. Пена с прикорневой области отлично смоет пыль с полотна волос. Промакивайте пряди полотенцем. Это нужно делать в направлении от корней к кончикам. Ни в коем случае нельзя сильно растирать волосы полотенцем. Так вы их только травмируете.

Это нужно делать в направлении от корней к кончикам. Ни в коем случае нельзя сильно растирать волосы полотенцем. Так вы их только травмируете. Наносите кондиционер после маски для волос. Он сгладит чешуйки на прядях и придаст им блеск. Маска только отдает свои полезные ингредиенты, но у нее не хватает сил закрыть кутикулу волос.

Он сгладит чешуйки на прядях и придаст им блеск. Маска только отдает свои полезные ингредиенты, но у нее не хватает сил закрыть кутикулу волос. Не сушите волосы сразу после мытья. Сначала дайте им немного подсохнуть естественным путем. Только после этого можно сушить локоны феном (но только прохладным воздухом).

Сначала дайте им немного подсохнуть естественным путем. Только после этого можно сушить локоны феном (но только прохладным воздухом). Выпрямляйте волосы только через расческу. Именно за ней должно идти полотно утюжка. Так вы не запаяете узлы на волосах и избежите появления спутанных прядей.

Бонус: самые частые обманы в салонах красоты

Ох и заклюют меня сейчас многие коллеги по цеху, но я решила открыть вам несколько неприятных тайн салонов красоты. Потому что искренне считаю, что работать нужно на совесть, а не обманывать клиентов. «Дорого» не всегда означает «качественно». Цены в салоне во многом зависят от его местонахождения и стоимости аренды помещения. В дорогих заведениях не всегда работают настоящие профессионалы, там встречаются и амбициозные дамы, надевшие на себя корону. По поводу сервиса могу сказать, что даже в салонах среднего класса вам тоже могут предложить чашечку кофе, а иногда и легкий перекус. Так что обязательно почитайте отзывы о салоне и не пренебрегайте советами своих подруг.

Цены в салоне во многом зависят от его местонахождения и стоимости аренды помещения. В дорогих заведениях не всегда работают настоящие профессионалы, там встречаются и амбициозные дамы, надевшие на себя корону. По поводу сервиса могу сказать, что даже в салонах среднего класса вам тоже могут предложить чашечку кофе, а иногда и легкий перекус. Так что обязательно почитайте отзывы о салоне и не пренебрегайте советами своих подруг. Навязывание косметики. Зачастую во время стрижки или окрашивания мастер навязывает дорогую продукцию. Но при этом он почему-то не может дать должной консультации — как и для чего используется это средство. Дело в том, что мастера получают процент с продажи косметики. Запомните: перед тем как посоветовать спрей или же маску, парикмахер обязан сделать тест-прядь и определить состояние ваших волос. Неправильно подобранные средства могут утяжелить локоны или серьезно повредить их структуру.

Зачастую во время стрижки или окрашивания мастер навязывает дорогую продукцию. Но при этом он почему-то не может дать должной консультации — как и для чего используется это средство. Дело в том, что мастера получают процент с продажи косметики. Запомните: перед тем как посоветовать спрей или же маску, парикмахер обязан сделать тест-прядь и определить состояние ваших волос. Неправильно подобранные средства могут утяжелить локоны или серьезно повредить их структуру. Завивка на плойку сразу после окрашивания или мелирования. Так нерадивые парикмахеры пытаются скрыть свою плохую работу. В локонах любое неудачное окрашивание выглядит лучше. Я всегда показываю свою работу на гладких и выпрямленных волосах, а далее по желанию клиента делаю коктейльную укладку.

Так нерадивые парикмахеры пытаются скрыть свою плохую работу. В локонах любое неудачное окрашивание выглядит лучше. Я всегда показываю свою работу на гладких и выпрямленных волосах, а далее по желанию клиента делаю коктейльную укладку. Затемнение корней после мелирования. Мастер может говорить, что это будет смотреться более стильно и интересно. Но, скорее всего, он просто будет стремиться спрятать свои погрешности. Такое бывает, когда парикмахер наносит обесцвечивающее средство близко к корню и состав растекается, образуя полосы и пятна. Если вы не хотите ходить пятнистым леопардом, проверяйте, пожалуйста, по проборам качество мелирования и просите исправить ошибку.

А как вы ухаживаете за своими волосами? Периодически подравниваете кончики или постоянно посещаете салоны и делаете дорогие процедуры?