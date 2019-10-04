Визажист рассказывает, как тратить на макияж копейки, а выглядеть не хуже голливудской звезды

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Привет! Меня зовут Елена Данилова, я визажист из Санкт-Петербурга. Искусство макияжа — одновременно мое хобби и работа. На моих страничках в соцсетях нет фотографий еды и котиков, зато там можно найти разборы макияжей звезд и всевозможные полезные советы.

По секрету признаюсь читателям AdMe.ru: любая из нас может повторить макияж Меган Маркл (пусть даже в более бюджетном варианте). А как это сделать, я расскажу в бонусе к статье.

Если жалко выбрасывать летний тональный крем

У многих из нас с лета остается любимый тональный крем темного оттенка. А к осени загар уже начинает выцветать, и нам требуется уже привычный более светлый тональник. Если не хочется выбрасывать «летний» тюбик, можно использовать специальный разбавитель тона. Его полагается смешивать с тоном до получения нужного оттенка. Этот лайфхак используют и в случаях, когда нужно осветлить лицо, которое загорело сильнее, чем руки и шея.

3 досадные бьюти-ошибки

Не советую рисовать бровь одной сплошной линией темного цвета. Это выглядит ненатурально и делает образ дешевым. Вместо этого лучше оставить брови пушистыми и красить их по волосковой технике, тщательно заполняя пустые пространства и формируя аккуратную линию. Часто мы наносим бронзер только под скулу. В итоге получаются рыжие щеки, с которыми лицо выглядит, мягко говоря, странно. Лучше купить скульптор: именно он имитирует естественную тень. Невозможно получить свежий цвет лица, если намазать консилер прямо под глазами. Это средство полагается наносить в зону «голливудского треугольника» (как на фото).

Какие кисти должны быть в косметичке

Современной девушке сложно будет обойтись без следующих помощников: ⠀ кисть для тона и других кремовых текстур; ⠀ кисть для пудры (ее также можно использовать для бронзера);⠀ кисть для консилера и кремовых теней;⠀ кисть для хайлайтера (она же — для румян);⠀ спонж (ваша палочка-выручалочка, которая может быстро убрать излишки косметики, если вы перестарались).

Если у вас практически нет бровей

У меня от природы темные волосы и почти серые брови. Поэтому просто пройтись прозрачным гелем — не мой вариант. Более удачным решением в такой ситуации станет влагостойкий тинт. Это средство нужно аккуратно распределить по брови, а потом прочесать ее, чтобы тинт превратился в «вуаль». Завершающим этапом станет нанесение фиксирующего геля с шиммером, который сделает цвет бровей мягче и естественнее. Пространство под каждой бровью нужно подчистить консилером.

Для чего нужен зеленый корректор

Визажисты хорошо знают, что цвет проблемы на коже нейтрализуется оттенком, который находится напротив него в специальном круге. Желтый корректор осветляет синие пятна и следы постакне, зеленый маскирует прыщи и сосудистую сеточку, фиолетовый нейтрализует нездоровую желтизну, а абрикосовый и оранжевый скрывают синяки под глазами.

Как правильно наносить крем под глаза

Я проводила в своем блоге опрос «В каком направлении вы совершаете движения при нанесении крема под глаза?» и выяснила, что почти 70 % девушек делают это неправильно. Движения нужно делать строго по направлению массажных линий (как на фото). Во-первых, так будет меньше растягиваться кожа, а во-вторых, вы задействуете «точки красоты» на круговой мышце глаза. В результате вы сделаете небольшой лимфодренажный массаж век. Главное, помните, что движения пальцев должны быть круговыми, мягкими и скользящими.

Зачем нужен люминайзер и как его использовать

Это декоративное косметическое средство содержит микрочастицы слюды или других минералов. Оно используется для маскировки некоторых недостатков кожи и создает естественное нежное сияние. По своим свойствам люминайзер напоминает хайлайтер, но отличается от него легкостью и прозрачностью, что позволяет избавиться от ощущения плотной маски на лице. Вот несколько простых способов его использования: смешать с тональным кремом, чтобы добиться эффекта здоровой кожи с деликатным свечением изнутри (при условии, что у вас нет высыпаний);

нанести в качестве хайлайтера на выступающие части лица;

применить как базу под консилер и высветлить синячки под глазами;

точечно нанести на центр губ, чтобы визуально придать им объем.

Как выгодно подчеркнуть цвет глаз

Цветовая гамма для карих, голубых и зеленых глаз должна быть подобрана так, чтобы не получалось «масло масляное». Лучше всего выбирать для макияжа тени контрастных оттенков. На картинках видно, какая палитра подходит в каждом отдельном случае. Конечно, можно использовать и «безопасные» оттенки (к примеру, для кареглазок ими будут коричневый, охра и медный). Но визажисты считают, что макияжу полагается подчеркивать цвет глаз, а не сливаться с ним.

«Яички» можно стирать в машинке

Речь идет о специальных круглых спонжах. С помощью этих разноцветных губок на лицо наносят основу под макияж и тональные средства. Понятно, что рано или поздно им самим понадобится серьезная чистка. Мой спонж прекрасно выдерживает стирку в течение 30 минут на 1 200 оборотах, а затем сушку паром в течение получаса. Кстати, не красит вещи и не линяет, а на выходе получается как новенький. Пробовали так делать?

Чтобы сэкономить, используйте продукты «2 в 1»

Если вы хотите иметь минимум продуктов в косметичке и перестать выбрасывать деньги на ветер, то лайфхак с этой картинки вам точно пригодится. «Ка-а-ак? Помаду на щеки?» — спросите вы. Да, именно так. Кстати, сейчас выпускается много продуктов «2 в 1» (средства для рук и ногтей, увлажняющие и солнцезащитные кремы). А если вы не любите вид накрашенных губ, используйте оттеночный бальзам. Он прекрасно увлажняет губы, придает им легкий натуральный цвет (как ваш, только чуть лучше), не липнет и вообще не ощущается на лице.

Бонус: макияж Меган Маркл и секреты от стилистов Ким Кардашьян

Чтобы почувствовать себя леди из королевской семьи, нам понадобятся: 1. база с сиянием; 2. тон с натуральным финишем; 3. карандаш для бровей; 4. подводка, коричневые тени и объемная тушь; 5. бронзер; 6. нюдовая помада. По моим подсчетам, в эконом-варианте эти средства обойдутся примерно в € 60, а люксовая косметика будет стоить около € 250.

Ким можно назвать самой настоящей королевой контуринга. У нее от природы пушистые ресницы и пухлые губы, которым идет практически любой цвет. Однако есть и зоны, над которыми визажистам, скорее всего, приходится серьезно потрудиться: пигментация и неровный цвет лица — нейтрализуются цветным праймером;

синяки под глазами — маскируются консилером (в ее случае — персиковым);

относительно невысокий лоб — корректируется линия роста волос (убирается лишний пушок сверху).

Интересно, а какие средства хранятся в вашей косметичке и сколько времени вы ежедневно тратите на макияж?