10 способов распознать врача, которому не стоит доверять свое здоровье

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Вы замечали, как просто идентифицировать плохого врача в кино? Их всегда что-то выдает, будь то внешний вид, манеры или уровень профессионализма. Однако куда важнее умение как можно раньше определить, что имеешь дело с непрофессионалом в реальной жизни. AdMe.ru собрал 10 признаков, которые могут свидетельствовать о некомпетентности врача.

1. Не ценит ваше время

Хороший специалист должен быть уверенным в себе, внимательным, оптимистичным, приветливым, вежливым и пунктуальным. Если он не может принять вас в назначенное время и это повторяется уже в который раз (без видимых на то причин, заблаговременного уведомления и пояснений), то, вероятнее всего, вы обратились не к тому врачу.

2. Имеет отрицательные отзывы

Репутация играет важную роль для специалиста. И если он действительно хорош в своем деле, то люди в большинстве случаев будут отзываться о нем положительно. Поэтому каким бы очевидным для вас ни казался этот пункт, не забывайте о нем, когда решите обратиться к новому врачу.

3. Пренебрегает этикой

Если во время приема врач проявляет невнимательность по отношению к вам, быстро забывает особенности проблемы, часто путает вас с другими людьми, то это хоть и косвенно, но все же свидетельствует о его непрофессионализме.

4. Не умеет слушать и не отвечает на ваши вопросы

Хороший доктор обязательно расположит к себе пациента, чтобы он смог без стеснения поведать о своих проблемах. Он внимательно выслушает, спокойно и терпеливо ответит на все вопросы и прокомментирует по возможности каждое свое решение. Более того, он всегда объяснит, что происходит, и раскроет все непонятные пациенту термины. При этом если пациент задаст прямой вопрос, он озвучит все предполагаемые варианты, а не назовет только самый негативный.

5. Применяет устаревшие методы

Не стоит сомневаться в том, что у каждого врача за спиной медицинское образование, но современная наука развивается быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно обновляется база знаний о болезнях, появляются новые результаты клинических исследований. Поэтому хороший специалист должен всегда совершенствовать свои навыки. Он не должен ставить устаревшие или коммерческие диагнозы — заболевания, которые отсутствуют в Международной классификации болезней или не соответствуют симптомам пациента.

6. Назначает много анализов

Если врач направляет вас сдавать большое количество анализов и проходить сложные диагностические процедуры, при этом не обсудив с вами предварительный диагноз и не обосновав необходимость своих назначений, это плохой знак. Компетентный специалист всегда обсудит с вами назначение сложной или дорогостоящей процедуры.

7. Не интересуется, какие препараты вы уже принимаете

Хороший специалист обязательно задаст вопросы о вашем самочувствии, привычках и образе жизни, истории развития симптомов, сопутствующих заболеваниях и принимаемых лекарствах. Он также расспросит о случаях заболеваний среди ближайших родственников — родителей, бабушек и дедушек, родных братьев и сестер.

8. Имеет неопрятный вид

Чистый медицинский халат, одежда, руки и рабочее место — у хорошего врача все должно выглядеть опрятно.

9. Оказывает давление в принятии решения, запугивает

Вы должны с первых минут комфортно ощущать себя рядом с врачом. Он должен вызывать у вас чувство доверия и безопасности. Это обязательное условие, без которого невозможно никакое лечение. Более того, вы должны принимать непосредственное участие в процессе лечения и принятия решения. Задача врача — предоставить вам достаточно информации для принятия решения. Но никак не давить на вас или запугивать, утверждая, что вам грозит большая опасность.

10. Держит в неведении

После получения результатов анализов врач обязательно должен вам их объяснить и скорректировать назначения в соответствии с новыми данными. Он не должен уклоняться от объяснений, уходить от ответа, намеренно используя в разговоре специфические термины, и придумывать отговорки. Если так, то откажитесь от его услуг. Не позволяйте никому нивелировать свое участие в процессе лечения.