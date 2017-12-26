10 правил здорового образа жизни, которые уже давно не работают

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Некоторые основы здорового образа жизни, казалось бы, уже въелись в нашу память, как аксиомы. И как только весы показывают больше, чем мы привыкли видеть, в голове сразу же возникает список правил, которые точно помогут нам привести себя в форму: бегай по утрам, ешь в одно и то же время, исключи сладкое, пей много воды. Но работает ли это все на самом деле? AdMe.ru собрал 10 правил ЗОЖ, которые давно уже стоит подкорректировать.

10. Спать 8 часов в сутки

Исследования Американской академии медицины сна доказали, что человеку для полноценной работы организма и чувства бодрости на протяжении дня достаточно 7 часов сна. Именно за это время наш организм успевает набраться сил и восстановиться.

9. Завтрак должен быть плотным

Плотность и насыщенность завтрака должна зависеть от личных особенностей организма человека, так как пища приносит пользу только тогда, когда вы на самом деле хотите есть. Поэтому, если с утра вам кусок в горло не лезет, не мучайте себя, лучше просто выпейте стакан воды.

8. Бегать по утрам

Бег полезен как утром, так и вечером, поэтому если утром у вас нет сил, желания или времени, то не заставляйте себя. К тому же перед утренней пробежкой нужно дать организму время проснуться, потом желательно позавтракать, подождать минут 40, пока усвоится пища, и только потом заниматься физическими упражнениями. В противном случае из-за резких движений вы можете потерять сознание, начнется головная боль или нарушится сердцебиение.

7. Исключить сладкое

Сладкое необходимо человеческому организму для полноценного функционирования головного мозга, ведь в нем содержится глюкоза. Именно поэтому не стоит полностью исключать сладкое. Лучше просто сократите количество потребляемого сахара. Например, покупайте натуральные йогурты, пейте чай без сахара и ешьте сухофрукты вместо конфет.

6. Тренироваться до крепатуры

«Если на следующее утро ничего не болит, то ты плохо позанимался». Но на самом деле крепатура появляется из-за того, что нагрузка на организм была слишком сильной. К тому же чувство боли в мышцах может указывать на травму мышечной ткани. В таких случаях следует воздержаться от тренировок до полного восстановления.

5. Не пить воду во время приема пищи

Вода необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Если жидкости недостаточно, желудок берет ее из слюны. Поэтому пить воду можно и нужно, правда, в небольших количествах. Таким образом вы облегчите работу своему желудку, и пища будет быстрее усваиваться.

4. Питаться в одно и то же время

Если вы не голодны, то не нужно давиться едой только потому, что часики-то тикают. Главное правило — ешьте тогда, когда чувствуете голод. Ваш организм сам подскажет лучшее время для обеда. Что же касается количества, то тут лучше разделить суточный объем пищи на 5–6 приемов в день.

3. Чистить зубы после каждого приема пищи

На протяжении дня человек часто употребляет кислую пищу: чай с лимоном, соления, заправки в салатах и так далее. Эти кислоты способны разъедать зубную эмаль. Чистя зубы после еды, вы только способствуете этому процессу. Кроме того, слишком частая чистка зубов может вызвать проблему кровоточивости десен. Поэтому не идите на поводу у подобных новшеств и чистите зубы, как и раньше, утром и вечером.

2. Исключить хлебобулочные изделия

В хлебе содержатся необходимые пищевые волокна, которые выводят из организма холестерин и желчные кислоты. Также хлеб способствует нормальной работе пищеварительной системы. Естественно, это не означает, что им следует объедаться: достаточно 200 г в день.

1. Пить 2 л воды в сутки

Количество потребляемой воды должно соответствовать вашему весу: 30 мл/кг. Также следует учитывать погодные условия, влажность воздуха и потерю воды при занятиях спортом. Что же касается поддержания водного баланса организма, то, помимо чистой воды, можете также употреблять чай, кофе, сок и другие жидкости.