10 причин наплевать на общественное мнение

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Очень часто мы придаем слишком большое значение тому, как оценивает наши поступки общество. Ппривыкая постоянно оглядываться на оценку окружающих, мы начинаем терять самих себя. «Вы слишком рано решили пожениться», «Вам пора заводить детей», «Эта работа не для тебя» — знакомые слова, правда? Мы не успеваем оглянуться, как проживаем чужую жизнь, которая не делает нас счастливыми. AdMe.ru публикует перевод очень честной статьи о 10 вещах, которые произойдут с вами в тот день, когда вы перестанете волноваться о чужом мнении.

Сначала вы начнете заниматься тем, что приносит огромное удовольствие не вашей семье или друзьям, а именно вам. События, которые начнут происходить, станут отражением того, кем вы являетесь на самом деле, а не того человека из прошлого, который пытался всем угодить.

Помните эти сомнения и страх во время принятия решений? Если не думать, что скажут люди о каждом вашем поступке, то делать выбор станет гораздо легче. Без оглядки на чужое мнение будет легче понять, к чему лежит ваша душа.

Настоящий друг — это тот, кто никогда не осудит вас, даже если его мнение не совпадает с вашим. Тот, кому вы действительно важны, никогда не откажет в поддержке, только потому что не согласен с вами. Поэтому все ненужные люди отсеются сами собой, а ваши отношения с близкими станут более глубокими и осмысленными.

Когда вы придаете слишком большое значение мнению других, вы перестаете слышать собственный рассудок и понимать, что чувствуете. Таким образом, кто-то может убедить вас в чем-то, с чем вы не согласны, или заставить делать то, чего вы не хотите.

Очень облегчает жизнь понимание того, что выбор не может быть правильным или неправильным, он просто ваш. Хорошо этот пункт иллюстрирует фраза: «Для всех хорошим не будешь». Это значит, что вы сможете сфокусироваться на том, что важно вам, а не на том, что важно обществу.

Когда вы не боитесь рисковать, когда вы делаете что-то со всей страстью, когда вам действительно нравится ваш стиль жизни, она проживается с большим удовольствием. У вас больше энтузиазма, поэтому успех неизбежен.

Людям станет тяжелее вас расстроить своими комментариями, начиная от одежды и заканчивая стилем жизни. Слова могут больно ранить, но почему бы не оградить себя от влияния непродуктивной критики?

Когда вы привыкаете советоваться с большим количеством людей, вы начинаете жить чужой жизнью. Как только вы освободитесь от толпы «советчиков», вы заметите, что сами стали свободнее: не надо постоянно переживать о том, правильно вы поступили или нет; о том, как вы выглядите в глазах окружающих и не обидели ли вы кого случаем.

Вам будет легче найти свой путь и воплотить свои мечты. Один раз покинув зону комфорта, вы научитесь не перекладывать груз ответственности на других, самому исследовать и открывать новое в себе и окружающем мире.

В конце концов вы осознаете, что у других людей есть своя жизнь, которую они контролируют, и им некогда вдаваться в подробности вашей. Поэтому вряд ли их поверхностные «советы» окажутся полезными. Нужно различать тех, кто действительно заботится о вас, от тех, кто высказывает свое мнение только для того, чтобы хоть что-то сказать.