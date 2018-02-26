10 предметов, которые категорически запрещено выбрасывать в канализацию

Часто люди не задумываясь смывают в канализацию что ни попадя и совершенно не подозревают о последствиях. А знаете ли вы наверняка, какие предметы ни в коем случае не должны там оказаться? Советуем прочитать и запомнить этот список раз и навсегда.

В этой статье AdMe.ru расскажет вам, что запрещено выбрасывать в канализацию и к каким последствиям это может привести.

Рис и макароны

Макароны и рис со временем разбухают и приобретают гораздо больший объем. А на то, чтобы они растворились в воде, нужно очень много времени, поэтому засор гарантирован.

Яичная скорлупа

Люди думают, что если скорлупу раскрошить на мелкие части, то из-за их острых краев она не застрянет, однако это совсем не так. Маленькие кусочки склеиваются с другими, более крупными, образуя при этом скопления больших размеров, которые становятся со временем все больше и в итоге неизбежно приводят к засору.

Мука

Если вы знакомы с клейстером, то наверняка знаете, что его основные составляющие — это мука и вода. Теперь представьте себе, что такой «клейстер» образовался в трубе и в него попадают еще и другие составляющие, которые в итоге превратятся в засор.

Медикаменты

Некоторые люди, предполагая, что лекарства легкорастворимы и не поспособствуют засору, запросто выбрасывают их в канализацию. Однако, не растворяясь в жидкости, они насыщают собой воду и тем самым отравляют ее. Фильтры для воды могут очистить ее от различных осадков и микроорганизмов, но распространяющиеся в воде лекарства никакие фильтры задержать не смогут.

Волосы

Волосы — это главная и самая частая причина засоров труб в ванной комнате, особенно если у вас густые длинные волосы. Застряв в сливе, они зачастую образуют комок, потому что все запутывается в них. Поэтому, в очередной раз очистив свою расческу от волос, лучше выбросите их в мусорное ведро и расчесывайтесь, перед тем как пойти в душ, чтобы как можно меньше волос оказалось в сливе.

Различные наклейки с фруктов, банок

Даже если наклейки очень маленькие, обязательно стоит их выбросить в мусорное ведро, а не позволять оказаться канализации. Все потому, что на них нанесен клей, а сами они сделаны из материалов, которые растворяются очень долго.

Строительный мусор

Независимо от происхождения, его категорически запрещено смывать, даже если это совсем мелкие крошки или камушки. Это правило распространяется и на габаритные материалы, и на сыпучие. Если крупные куски образуют собой засор, то мелкие следом оседают на них и на стенках труб, что со временем приводит к еще более серьезным проблемам.

Презервативы

На первый взгляд они совершенно безобидны, однако стоит помнить, что презервативы сделаны из латекса, который не разлагается. Также они могут растягиваться и цепляться за стенки труб, закрывая просвет. К тому же презерватив может наполниться воздухом, водой или каким-либо мусором, в результате чего образуется серьезная пробка, от которой не так просто избавиться.

Окурки

Вред состоит том, что фильтр сигареты синтетический, он разбухает и, что еще хуже, не разлагается. В окурке остаются различные вредные вещества, такие как смолы и никотин, которые легко попадают в воду и отравляют ее.

Средства женской гигиены

Всем известно, что такие вещи созданы для того, чтобы впитывать влагу, а значит, могут сильно разбухать в воде и образовывать большую пробку, что чревато серьезными засорами.

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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